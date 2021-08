Was tun mit dem Ersparten? Wege aus dem Zins-Dilemma

Strafzinsen werden immer mehr zur Belastung. Wer sein Geld auf einem Tagesgeldkonto oder Sparbuch bunkert, muss häufig Negativzinsen bezahlen. Doch es gibt gute Alternativen – für jeden Geldbeutel.

Die Zins-Magerkost zehrt an den Nerven der Sparer, zumal die Hausbanken die negativen Einlagenzinsen der Europäischen Zentralbank immer häufiger an ihre Kunden weitergeben. Das Informationsportal „Biallo“ zählt inzwischen mehr als 470 Institute, die ein sogenanntes „Verwahrentgelt für Guthaben“ verlangen. Waren zunächst größere Guthaben ab 100.000 Euro von diesen Strafgebühren betroffen, werden diese inzwischen schon für kleinere Beträge ab 5.000 Euro erhoben.

Knapp die Hälfte der Bundesbürger will ihre Bank wechseln, wenn sie mit Strafzinsen droht, offenbart eine Umfrage von J.P. Morgan Asset Management im Rahmen des „Finanzbarometer – Sommer 2021“. Mit 24 Prozent gab fast jeder Vierte der 2.000 Befragten an, die Strafzinsen als Anlass zu nehmen, sein Erspartes an der Börse zu investieren. Eine gute Idee, da nach Abzug der zuletzt wieder gestiegenen Inflation auch ohne das lästige Verwahrentgelt angesichts der Minizinsen ein realer Wertverlust stattfindet.

Als Sachwerte gelten Aktien – ebenso wie Immobilien – nicht nur als sicherer Hafen, wenn die Preise weiter steigen. Sie profitieren zudem von den massiven Ausgabeprogrammen der Staaten, die so der Konjunktur unter die Arme greifen wollen. Jüngstes Beispiel ist das 1,2 Billionen Dollar schwere Infrastrukturpaket von US-Präsident Joe Biden, das vergangene Woche den US-Senat passierte.

Mit Mischfonds das Ersparte streuen

„Auch wenn Kapitalmarktanlagen mit einem etwas höheren Risiko der Marktschwankungen verbunden sind, ermöglichen sie über mittel- bis langfristige Zeiträume einen Kapitalzuwachs und damit das Erreichen der Anlageziele“, bringt es J.P. Morgan Asset Management-Finanzexperte Matthias Schulz auf den Punkt. Börsen-Novizen rät er zu Mischfonds, die breit gestreut in unterschiedliche Anlageklassen investieren und somit weniger stark schwanken als reine Aktienanlagen. Das können Aktien verschiedener Regionen, Branchen und Anlagestile, aber auch Anleihen und Rohstoffe oder Gold sein.

Besonders einfach und kostengünstig ist es, das Ersparte über börsennotierte Indexfonds (Exchange Traded Funds) zu streuen. Die Besten haben sich laut der Plattform justETF innerhalb der vergangenen zwölf Monate um mehr als 20 Prozent verteuert.

Wer lieber einen oder mehrere Fondsmanager für sich arbeiten lassen will, muss dafür zwar höhere Gebühren zahlen, damit erkauft er sich aber die Chance, eine höhere Rendite zu erwirtschaften als mit ETFs, die nur einen Index abbilden. Zu bedenken ist aber, dass nur die wenigsten Vermögensverwalter ihren Vergleichsindex auf Dauer schlagen. Laut des Anlegermagazins „Börse Online“ eignen sich insbesondere diese Fonds zum langfristigen Vermögensaufbau:

Möglich ist auch ein Engagement in Raten: Viele Banken bieten bereits ab 25 Euro pro Monat Sparpläne auf Fonds und ETFs an.

