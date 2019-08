Japan schließt Juli mit deutlichem Handelsplus mit den USA ab

Japan hat in der Handelsbilanz mit den USA zuletzt ein deutliches Plus angehäuft. Der Handelsüberschuss mit den Vereinigten Staaten stieg im Juli im Vorjahresvergleich um 15,6 Prozent auf rund 579 Milliarden Yen (4,9 Milliarden Euro), wie das japanische Finanzministerium am Montag mitteilte. Demnach stiegen zwar die Importe aus den USA um 3,5 Prozent, die Exporte legten allerdings um 8,4 Prozent zu.

Insgesamt schloss Japan im Handel mit seinen Partnern den Juli allerdings mit einem Defizit in Höhe von fast 250 Milliarden Yen ab. Besonders hoch war das Defizit mit China – zum 16. Mal in Folge stand unter dem Strich ein Monatsdefizit.

Vertreter von USA und Japan Staaten wollen sich am Mittwoch und Donnerstag in Washington treffen, um die Gespräche über ein Freihandelsabkommen wieder aufzunehmen. (afp)