Mega-Fusion in US-Rüstungsbranche: Raytheon und United Technologies wollen sich zusammenschließen

In der US-Rüstungs- und Luftfahrtbranche bahnt sich eine Großfusion an: Die beiden Konzerne Raytheon und United Technologies gaben am Sonntag Pläne für einen Zusammenschluss bekannt.