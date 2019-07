Verrückte Betonplatten: A1 bei Lübeck nach Hitzeschäden-Reparatur wieder frei befahrbar

Nach der Reparatur eines Hitzeschadens ist die Autobahn 1 bei Lübeck in Schleswig-Holstein seit Mittwochmorgen in Richtung Norden wieder frei befahrbar. Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) in Kiel mitteilte, standen alle drei Fahrstreifen zur Verfügung.

Die aus Betonplatten gebaute Autobahn war an einer Stelle in Höhe des Lübecker Stadtgebiets nach einem sogenannten Blowup am Montag zunächst ganz gesperrt worden. Seit Montagabend war aber bereits wieder ein Fahrstreifen verfügbar, seit Dienstagmittag dann auch ein zweiter.

Vor einer Freigabe musste der neue Asphalt nach Angaben des LBV erst ausreichend abkühlen, um den Verkehr tragen zu können.

Daher konnten die ausgebesserten Fahrbahnen nicht sofort geöffnet werden. Während der anhaltenden jüngsten Hitzewelle hatten sich demnach Betonplatten ausgedehnt, gegeneinander gedrückt und dadurch übereinander geschoben.

Das Problem ist bei älteren Betonfahrbahnen bekannt. Laut LBV ist die A1 eine der am stärksten belasteten Straßen Schleswig-Holsteins und bereits für eine Grundsanierung vorgesehen.

Der Belag ist mehr als 30 Jahre alt. Betonautobahnen seien aus Haltbarkeitsgründen im Straßenbau noch immer erste Wahl, betonte die Behörde. Sie hielten in der Regel 30 Jahre, andere Beläge mit etwa 15 Jahren lediglich halb so lange. (afp)