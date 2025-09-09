Logo Epoch Times

vor 2 Minuten

Datenschutz belastet Firmen stark

vor 44 Minuten

Große Mehrheit befürwortet Altersgrenze für Social Media

vor einer Stunde

CSU pocht auf Koalitionsvertrag: Null Leistungen bei Arbeitsverweigerung

vor einer Stunde

Großer Stromausfall in Berlin - Hochspannungsmasten brennen

vor 2 Stunden

Krise in Paris: Wird Frankreich zum Risiko für die Eurozone?

vor 2 Stunden

Griechenland erlebt Erdbeben der Stärke 5,2 - Menschen in Panik

vor 3 Stunden

Taiwan investiert Milliarden in Hightech und KI-Infrastruktur

vor 3 Stunden

INSA: AfD holt auf - SPD und Union verlieren an Boden

vor 3 Stunden

Israel startet Bodenoffensive in Gaza nach Zerstörung von 50 Hochhäusern

vor 3 Stunden

Brötel: „Migrationswende wirkt“ - weniger Druck bei Unterbringung

Logo Epoch Times
Insolvenzwelle gebremst

Zahl der Firmenpleiten nach Rekordwerten wieder gesunken

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland ist im August spürbar gesunken, liegt jedoch weiterhin über dem Vorjahreswert.

top-article-image

Amtsgericht (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland ist nach sehr hohen Werten im Juli im August spürbar gesunken. Das geht aus dem neuen Insolvenztrend des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde.
Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland liegt demnach im August bei 1.409. Das sind elf Prozent weniger als im Vormonat, aber elf Prozent mehr als im August 2024 und 51 Prozent mehr als in einem durchschnittlichen August der Jahre 2016 bis 2019, also vor der Corona-Pandemie. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen hatte im Juli Rekordwerte erreicht, was aber zum Teil auf Saisoneffekte zurückzuführen war.
Mehr dazu

Betroffene Arbeitsplätze

Laut IWH-Insolvenztrend waren im August in den größten zehn Prozent der insolventen Unternehmen mehr als 12.000 Arbeitsplätze betroffen. Damit liegt die Zahl der betroffenen Beschäftigten trotz weniger Insolvenzen deutlich über dem Niveau von Juli (+30 Prozent), elf Prozent unter den Werten des Vorjahresmonats, aber 56 Prozent über dem August-Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre 2016 bis 2019.
Die Zahl der betroffenen Industriejobs lag im August mit rund 3.700 erneut auf niedrigem Niveau und kaum höher als unmittelbar vor der Pandemie. Zum Vergleich: Zwischen September 2024 und Februar 2025 verzeichnete das IWH noch durchschnittlich etwa 7.300 betroffene Industriejobs pro Monat – also rund doppelt so viele. „Die aktuellen Insolvenzzahlen bestätigen die Sorgen vor einer akuten Deindustrialisierung nicht“, sagte Steffen Müller, Leiter der IWH-Insolvenzforschung. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.