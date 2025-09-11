Etwas weniger Gäste in deutschen Hotels

Nach den Rekordzahlen 2024 melden die Hotels in Deutschland einen leichten Rückgang der Übernachtungen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, verbuchten die Beherbergungsbetriebe im Juli 56,7 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste, das waren 1,2 Prozent weniger als im Juli 2024.

In den ersten sieben Monaten des Jahres erreichte die Zahl der Übernachtungen hingegen insgesamt fast das Rekordniveau 2024.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juli 2025 gegenüber Juli 2024 um 1,1 Prozent auf 46,2 Millionen ab. Gleichzeitig sank die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 1,3 Prozent auf 10,5 Millionen.

Neuer Rekord im ersten Halbjahr

Für das erste Halbjahr hatte es im August einen neuen Übernachtungsrekord von über 223 Millionen gemeldet. In den ersten sieben Monaten des Jahres summierten sich die Übernachtungen auf knapp 280 Millionen – die Zahl blieb nur 0,2 Prozent unter dem Sieben-Monats-Rekordwert 2024.

Berücksichtigt bei den Angaben werden die Buchungen von Hotels, Gasthöfen und Pensionen, Ferienunterkünften und ähnlichen Beherbergungsstätten, Campingplätzen und sonstigen tourismusrelevanten Unterkünften mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen. (afp/dts/red)