Edery sieht Polen als Spitze des Widerstands gegen ein imperiales Europa

Der Kampf der europäischen Eliten gegen Polen, der von einem massiven Informationskrieg begleitet werde, sei Teil eines globalen Kampfes des Progressismus gegen die Wahrheit, meint Publizist Patrick Edery.

Patrick Edery, Frankreich-Korrespondent von „Tygodnik Solidarność“, der Wochenzeitung der polnischen Gewerkschaft „Solidarität“, hat sich in einem Gespräch mit dem Blatt zum Vorgehen der EU gegen Polen und Ungarn geäußert. In dem Interview, das vor der russischen Militäroperation in der Ukraine geführt wurde, erklärte Edery, dass Konservative auch in Frankreich mit großem Interesse auf die Entwicklung in Warschau blickten.

Frankreich erlebt zunehmend progressiven Totalitarismus

In einem großen Teil Europas, so Edery, habe sich ein zumindest sanfter progressiver Totalitarismus ausgebreitet. Wer konservativ, patriotisch, katholisch oder alles davon sei, werde systematisch aus dem öffentlichen Diskurs verdrängt. Wo die Cancel-Kultur, die für beruflichen Schaden sorge, nicht hinkomme, herrsche Selbstzensur aus Angst vor physischen Übergriffen durch Linksextreme oder Islamisten.

Obwohl es in Frankreich ein sogenanntes Anti-Separatismusgesetz gibt, das in der muslimischen Bevölkerungsgruppe als willkürlich und paternalistisch wahrgenommen wird, klagt der Manager und Publizist über mangelnde Redefreiheit mit Blick auf den Islam. Frankreich sei zu einer progressiven Technokratie geworden, wo auf allen Ebenen an der Einrichtung eines progressiven Utopia gearbeitet werde.

„In dieser Welt haben alle Probleme der Gesellschaft ihre Wurzeln in Rassismus und Sexismus“, äußert Edery. „Deshalb müssen sich alle Organisationen an der Indoktrination, am Social Engineering und an der Umerziehung der Menschen mit allen Mitteln beteiligen, denn es geht um die Errichtung des Himmels auf Erden. Und jeder, der dieses Projekt für wahnsinnig hält, wird als Feind der gesamten Menschheit betrachtet und muss als solcher behandelt werden“, stellt er kritisch fest.

Edery bescheinigt bürgerlichem Konservatismus Versagen im Kampf um Wahrheit

In Frankreich gebe es einige Widerstandsnester gegen die progressive Machtentfaltung wie die Gelbwesten oder traditionalistische Kräfte in der katholischen Kirche. Allerdings hätten die Mainstream-Katholiken wegen finanzieller Vorteile für kirchliche Einrichtungen mehrheitlich Macron gewählt – trotz seiner Position in Fragen wie Abtreibung oder Leihmutterschaft.

Demgegenüber habe der konservative Teil der Bevölkerung in Polen immerhin noch eine Chance, eine progressive Kulturhegemonie wie in Westeuropa zu verhindern. Dazu bedürfe es jedoch eines selbstbewussten Auftretens.

Der Kampf der europäischen Eliten gegen Polen, der von einem massiven Informationskrieg begleitet werde, sei Teil eines globalen Kampfes des Progressismus gegen die Wahrheit. Dabei habe sich der Weg, den viele bürgerliche Konservative gegangen seien, als Irrweg erwiesen:

„Sie glauben, dass es besser ist, sich zu verstecken, vergessen zu werden und die Aufmerksamkeit des westlichen progressiven Monsters nicht auf sich zu ziehen. Diese Strategie hat sich als totaler Fehlschlag erwiesen.“

Polen aufgrund seines starken Christentums lebenswert

Die beste Waffe im Kampf gegen den Progressismus sei jedoch die Wahrheit, so Edery. Polen könne den Kampf um diese jedoch nicht allein führen. Es sei erforderlich, allen Falschnachrichten großer Medien über die Situation im Land entgegenzutreten. Dazu müsse man auch vermehrt soziale Medien und andere Plattformen im Internet nutzen, zumal diese günstig zu betreiben seien und junge Menschen ohnehin stärker auf solche zurückgriffen.

Wie Ungarns Premier Viktor Orbán dürfe man nicht davor zurückschrecken, deutlich zu machen, warum man als Land von den progressiven Eliten attackiert werde:

„Sie müssen den anderen Europäern bewusst machen, dass, wenn Ihre Befestigungen fallen, ihre Lebensweise verschwinden wird. Sie sollten die Christen davon überzeugen, dass Sie das letzte europäische Land sind, das christliche Werte vertritt, und zeigen, dass diese Werte nicht veraltet sind, sondern Polen zu einem Land machen, in dem es sich zu leben lohnt. Polen muss betonen, dass es eine florierende Wirtschaft hat und das sicherste Land mit den wenigsten Vergewaltigungsfällen ist; der Bürgersinn ist dort noch vorhanden.“

Polen und Ungarn seien Ziele des geballten Hasses der Progressiven, weil sie der Ankunft eines europäischen Imperiums und Deutschland als seiner Führungsmacht entgegenstünden. Dieses versuche den Rest Europas unter anderem auch im Zuge seiner Handelsbilanz unter Kontrolle zu bringen. Zudem sei es kein Zufall, dass eine Vielzahl wesentlicher Einflussposten in der EU in deutscher Hand sei.

Big-Data-Konzerne könnten progressive Politiker ablösen

Edery rechnet zwar damit, dass der Progressismus mangels Tragfähigkeit verschwinden werde wie der 1980 noch unbesiegbar erscheinende Sowjetkommunismus. Dennoch stelle sich die Frage, wem dieser am Ende den Platz überlassen müsse.

Auf globaler Ebene seien drei wesentliche Akteure im Spiel, die diesbezüglich Ambitionen entfalteten: Der Islam werde unter muslimischen Einwanderern als Hauptgegner des Kapitalismus wahrgenommen, allerdings würde sein Machtpotenzial kaum über religiös motivierte Unruhen hinausreichen.

Das KP-Regime in China sei mächtiger und seine steigende Wirtschaftsmacht werde auch in anderweitiger Hinsicht hegemoniale Tendenzen begünstigen. Europa werde in diesem Jahrhundert aber noch nicht sein Hauptziel sein.

Stattdessen würden die Big-Data-Konzerne, die ebenfalls progressiv ausgerichtet wären, sich als Retter aus dem Chaos anbieten. Ihr Machtpotenzial resultiere aus der Verfügungsgewalt über die Daten der Menschen:

„Wie Netflix bieten sie Ihnen ein Abonnement an, um Ihre Sicherheit, Ihre Gesundheit, die Erziehung Ihrer Kinder und die Verwaltung Ihres Hauses und Ihrer persönlichen Angelegenheiten zu gewährleisten. Durch diese Abonnements werden Ihnen Krankheiten vorausgesagt, die Sie haben könnten, und es wird Ihnen eine Lebensweise empfohlen, die Sie befolgen sollen. Je weniger Sie sich daran halten, desto teurer wird Ihr Abonnement, denn desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie medizinische Hilfe benötigen. Es wird fast unmöglich sein, sich zu verstecken, um etwas Schokolade zu essen oder eine Zigarette zu rauchen, weil Sie ständig überwacht werden.“

Wie den Progressiven gehe es auch diesen Unternehmen um die Kontrolle der Bürger – und wie diese hätten auch sie ein Interesse daran, die Menschen zu vereinzeln und alle Solidaritäten zu beseitigen, die dieser im Wege stünden .

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 63, vom 24. September 2022.