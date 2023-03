Unstatistik des Monats: Skoda-Fahrer sind am klügsten

Von der Automarke und der Farbe des Fahrzeugs auf den Intelligenzquotienten schließen? Wäre schön einfach, doch ist es auch hieb- und stichfest?

Die Unstatistik des Monats ist eine Studie des britischen Vergleichsportals „Scrap Car“ für Gebrauchtwagen, nach der die Automarke, die Antriebsart eines Autos oder dessen Farbe viel über die Intelligenz des Fahrers verraten sollen. Darüber berichteten unter anderem „Sueddeutsche“, „Autobild“ und „t-online“.

Nach den Ergebnissen dieser Studie haben Skoda-Fahrer den höchsten Intelligenzquotienten, gefolgt von Besitzern von Autos der Marken Suzuki und Peugeot. Am dümmsten seien Fahrerinnen und Fahrer der Marken BMW, Fiat und Land Rover.

Platz Marke IQ 1 Skoda 99 2 Suzuki 98,09 3 Peugeot 97,79 4 Mini 97,41 5 Mazda 95,91 6 Toyota 95,76 7 Vauxhall (Opel) 95,11 8 Mercedes-Benz 94,74 9 Nissan 94,71 10 Seat 94,71 11 Citroën 94,29 12 Hyundai 93,52 13 Renault 93,41 14 Audi 93,25 15 Kia 93,01 16 Honda 92,88 17 Ford 92,75 18 Volvo 92,4 19 Volkswagen 92,25 20 BMW 91,68 21 Fiat 90,14 22 Land Rover 88,58

Auch von der Farbe und der Antriebsart eines Autos könne man laut Studie Rückschlüsse auf die Intelligenz der Fahrer ziehen: Weiße und graue sowie benzinbetriebene Pkw haben relativ schlaue Fahrer. Ist das Auto hingegen silbern oder grün oder ein Elektrofahrzeug, ist der Fahrer vergleichsweise dumm. Und wenn Sie sich Ihr Kennzeichen personalisieren lassen, sind Sie ebenfalls eher dumm.

Was wurde in der Studie gemacht?

Das Vergleichsportal hat 2.024 Autofahrer in Großbritannien nach den Eigenschaften ihres Fahrzeugs befragen lassen. Darüber hinaus haben die Teilnehmer einen kurzen Intelligenztest gemacht, in dem sie 20 Fragen beantwortet haben. Einen ähnlichen Test kann jeder im Internet selbst machen, teils mit erstaunlichen Ergebnisse, dazu später mehr.

Fünf Marken wurden nicht berücksichtigt, weil zu wenige Antworten vorlagen. Auf Basis dieser Umfrage wurde dann für die verschiedenen Fahrzeugeigenschaften der IQ der Fahrerin beziehungsweise des Fahrers berechnet.

Bei kleineren Stichproben ist Angabe zur Unsicherheit der Schätzung nötig

Um die Ergebnisse richtig einschätzen zu können, benötigt man einige wenige Informationen über die Verteilung des IQs in einer Bevölkerung.

Die vor etwa 100 Jahren erstmals entwickelten IQ-Tests folgen typischerweise einer Normalverteilung mit einem Mittelwert von 100 und einer Standardabweichung von 15. Ältere Leser kennen die Normalverteilung vielleicht noch vom 10 DM-Geldschein. Auf diesem war die Normalverteilung zusammen mit Carl Friedrich Gauß abgebildet, der diese in der Statistik fundamentale Verteilung definierte.

Das bedeutet, dass in einer Bevölkerung der durchschnittliche IQ immer 100 beträgt und ungefähr 68 Prozent der Bevölkerung einen IQ zwischen 85 und 115 hat. Das ist der sogenannte Durchschnittsbereich. Diese Werte sind jedoch nur für eine (unendlich) große Bevölkerung korrekt, nicht für eine kleine Stichprobe der Bevölkerung.

Und genau hier liegt das zentrale Problem der obigen Meldungen. Bei der Verwendung von Stichproben können die geschätzten Durchschnitte, hier die IQ-Werte, zufällig vom wahren Durchschnittswert in der Bevölkerung abweichen. Daher sollte man in solchen Fällen immer die Unsicherheit der Schätzung angeben, was leider nach wie vor sehr häufig nicht erfolgt – auch in diesem Fall.

Daher ist weitgehend unklar, ob sich die betrachteten Gruppen aus statistischer Sicht wirklich unterscheiden.

Sauber durchgeführte Studie stellt mehr Informationen zur Verfügung

Man kann sich der Antwort annähern, indem man mit grundlegenden statistischen Methoden errechnet, welche Unterschiede denn noch durch Zufall erklärbar wären. Dazu brauchen wir ein paar Informationen, die eine sauber durchgeführte Studie zur Verfügung stellen würde.

Da diese hier nicht vorliegen, behelfen wir uns mit Annahmen. Erstens unterstellen wir, dass die Standardabweichung in allen Gruppen 15 beträgt. Zweitens nehmen wir an, dass sich die befragten Gebrauchtwagenkäufer ähnlich über die Automarken verteilen wie sämtliche zugelassenen Fahrzeuge in Großbritannien.

Weil die Studie genau für die 22 Marken mit den höchsten Zulassungszahlen Ergebnisse liefert, ist diese Annahme nicht unplausibel. Außerdem müssen wir noch berücksichtigen, dass der statistische Test mit einer Wahrscheinlichkeit von fünf Prozent ein „falsch positives“ Ergebnis liefert, also einen Unterschied anzeigt, wo gar keiner ist. Vergleichen wir also 22 Marken mit dem Gesamtdurchschnitt, erwarten wir mindestens ein falsch positives Ergebnis und korrigieren unsere Vergleiche dahingehend.

Obige Abbildung zeigt, wo die durchschnittlichen IQ-Werte je Marke (rote Punkte) im Verhältnis zum Gesamtdurchschnitt des IQs in Höhe von 93,9 (blaue Linie) liegen. Die senkrechten Balken markieren den Unsicherheitsbereich, sogenannte Konfidenzintervalle. Alle Unsicherheitsbereiche schneiden die Durchschnittslinie, was bedeutet, dass sämtliche Unterschiede durch Zufall erklärt werden können.

IQ-Verteilung deutet auf Messfehler hin

Nicht mehr durch Zufall zu erklären ist allerdings, dass alle in der Studie ausgewiesenen Gruppen einen durchschnittlichen IQ-Wert von unter 100 haben. Eigentlich würde man erwarten, dass zumindest einige der Gruppen einen durchschnittlichen IQ-Wert von über 100 erreichen, wenn der Test tatsächlich im Schnitt einen IQ-Wert von 100 liefern würde.

Vielmehr liegen die befragten britischen Autofahrer im Schnitt bei einem IQ von knapp 94. Aufgrund der Stichprobe kann das natürlich passieren – dies ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Nun könnte man vermuten, dass Autofahrer grundsätzlich dümmer sind als Fahrradfahrer oder ÖPNV-Nutzer. Das ist genauso unwahrscheinlich.

Eine vernünftigere Erklärung ist, dass in der Studie nur ein sehr verkürzter IQ-Test verwendet wurde und dies zu weiteren Messfehlern führt. Zwei von uns haben den obigen Test, von dem sich die Studie „inspirieren“ ließ, einmal gemacht. Ergebnis: IQs von 151 und 183. Schmeichelhaft für uns, aber leider ebenfalls sehr unglaubwürdig.

Fazit der Unstatistik

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie einen BMW oder Fiat fahren. Sie sind nicht dümmer oder klüger als Skoda- oder Suzuki-Fahrer. Und viel wichtiger: Sie werden auch nicht klüger, wenn Sie von einem BMW auf einen Skoda umsteigen, oder dümmer, wenn Sie von einem Suzuki auf einen Fiat umsteigen.

Nur wenn Sie einen vollelektrischen grünen Land Rover fahren, sollten Sie sich Gedanken machen. Aber die werden erst im Jahr 2024 angeboten.

Über die Autoren:

Mit der „Unstatistik des Monats“ hinterfragen der Berliner Psychologe Gerd Gigerenzer, der Dortmunder Statistiker Walter Krämer, die STAT-UP-Gründerin Katharina Schüller und RWI-Vizepräsident Thomas K. Bauer jeden Monat sowohl jüngst publizierte Zahlen als auch deren Interpretationen. Die aktuelle und alle älteren „Unstatistiken“ finden Sie im Internet unter www.unstatistik.de. (redaktionelle Bearbeitung ts)