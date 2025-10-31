Logo Epoch Times

vor 7 Minuten

Explosion in Lkw-Werkstatt - vier Verletzte

vor 2 Stunden

Ukrainische Drohnen treffen Heizkraftwerk in Russland

vor 3 Stunden

Wadephul im Libanon - Hisbollah-Entwaffnung im Zentrum

vor 3 Stunden

Buckingham-Palast: Prinz Andrew verliert alle seine Titel

vor 4 Stunden

Trump ordnet US-Atomwaffentests an: Was bisher bekannt ist

vor 5 Stunden

Maximal 7.500 Flüchtlinge pro Jahr - USA setzen neue Obergrenze

vor 5 Stunden

40-Jähriger steht nach Todesfahrt von Mannheim vor Gericht

vor 5 Stunden

Ende von Bahnsperrung im Ruhrgebiet

vor 13 Stunden

Chip-Krise: Deutsche Autoindustrie richtet Nexperia-Informationsbörse ein

vor 14 Stunden

Wadephul glaubt nicht an rasche Rückkehr von Syrern

Logo Epoch Times
Spooky Fähigkeiten

Studie zeigt: Fledermäuse leuchten grün

Nein, das ist kein Halloween-Scherz: Fledermäuse leuchten wirklich grün – allerdings nur unter UV-Licht und nur die nordamerikanischen Exemplare. Dies geht aus einer aktuellen Studie hervor.

top-article-image

Für den Menschen ist das grüne Leuchten der Fledermäuse mit bloßem Auge nicht zu sehen.

Foto: CreativeNature_nl/iStock

author-image
Katharina Morgenstern
Artikel teilen

Lesedauer: 3 Min.

Lesedauer: 3 Min.

In Kürze:

  • US-amerikanische Forscher haben bei ihren einheimischen Fledermäusen ein grünes Leuchten entdeckt.
  • Für den Menschen ist das grüne Leuchten nur im ultravioletten Bereich zu sehen.
  • Der Zweck des Lichtes ist bislang unbekannt.
 
Es mag verrückt klingen, aber US-amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass Fledermäuse unter ultraviolettem Licht leuchten. Insgesamt strahlen sechs verschiedene „Blutsauger“-Arten grünliches Licht aus, wenn sie UV-Strahlen ausgesetzt sind.
„Es mag nicht so aussehen, als hätte dies große Auswirkungen“, sagte Steven Castleberry, Professor für Wildtierökologie an der University of Georgia. Dennoch wolle man künftig verstehen, warum diese Tiere leuchten. „Es ist cool, aber wir wissen nicht, warum es passiert. Hat es tatsächlich einen Nutzen für die Fledermäuse?“, so Castleberry weiter.
Frühere Forschungen zeigten bereits, dass auch einige andere Säugetiere wie etwa Taschenratten unter UV-Licht leuchten. Doch auch sechs amerikanische Fledermausarten scheinen diese Fähigkeit zu besitzen.
„Fledermäuse sind besonders und einzigartig. Die Eigenschaften, die wir bei diesen Arten gefunden haben, unterscheiden sich von vielen anderen nachtaktiven Säugetieren“, sagte Briana Roberson, Hauptautorin der Studie.
Fledermäuse leuchten grün

Unter UV-Licht senden nordamerikanische Fledermäuse ein grünliches Licht aus.

Foto: Roberson et al. (2025), doi.org/10.1002/ece3.71885 | CC BY 4.0

Fledermäuse im neuen Licht

Die Forscher untersuchten 60 lebende Exemplare unter UV-Licht und stellten fest, dass ihre Flügel und Hinterbeine Photolumineszenz abgeben. Mit einem Lichtmessgerät stellten die Forscher fest, dass das Leuchten einen Grünton hatte. Farbe und Stelle des Leuchtens deuten darauf hin, dass es sich um eine genetische Eigenschaft handelt und nicht mit der Umgebung der Fledermäuse zusammenhängt.
Mehr dazu
„Letztlich handelt es sich um eine Art Mutation, die sich dann irgendwie fortsetzt – in der Regel, weil sie vorteilhaft ist. Individuen mit dieser Eigenschaft überleben und vermehren sich tendenziell besser, sodass sie in der Population häufiger vorkommen. Es gibt Hinweise darauf, dass das Leuchten eine häufige Eigenschaft ist“, sagte Castleberry.
Wie das Leuchten den Fledermäusen zugutekommt, ist noch unbekannt. Sicher ist, dass die Farbe bei beiden Geschlechtern und bei allen Arten gleich war, weshalb sie nicht zur Geschlechts- oder Arterkennung diene. Da viele Fledermäuse das ausgestrahlte Licht sehen können, könnte das Leuchten ein vererbtes Merkmal sein, das zur Kommunikation dient.
„Die Daten deuten darauf hin, dass alle diese Fledermausarten diese Eigenschaft von einem gemeinsamen Vorfahren geerbt haben. Sie haben sie nicht unabhängig voneinander entwickelt“, sagte Castleberry. „Möglicherweise handelt es sich heute um ein Überbleibsel der Vergangenheit, wo das Leuchten vielleicht noch eine Funktion hatte im Gegensatz zu heute.“
Die Studie erschien am 28. Juli 2025 im Fachmagazin „Ecology and Evolution“.

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.