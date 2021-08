Ägyptische Forscher entdecken bisher unbekannte Wal-Art

Ägyptische Forscher haben fossile Überreste einer bisher unbekannten Wal-Art entdeckt, die vor 43 Millionen Jahr im Wasser und auf dem Land lebte. Zum ersten Mal habe ein ägyptisches Forscherteam eine solche Entdeckung dokumentiert, sagte der Paläontologe Hescham Sallam am Donnerstagabend im ägyptischen Fernsehen.

Das Fossil wurde seinen Angaben zufolge in der Region Fajum im Norden Ägyptens gefunden, die einst von Meer bedeckt war. Dort liegt das zum Weltnaturerbe der Unesco gehörende Tal der Wale, wo schon zahlreiche fossile Überreste ausgestorbener Wal-Arten gefunden wurden.

Introducing Phiomicetus anubis – a new protocetid whale with a powerful bite from the middle Eocene of Egypt! Master’s thesis research by Abdullah Gohar in the @heshamsallam lab at Mansoura University. [life restoration by yours truly] https://t.co/vL4pFv8jF0 pic.twitter.com/7nDrmBil6t

— Robert Boessenecker-whaleontology (@CoastalPaleo) August 25, 2021