KPCh-Virus ansteckender als SARS und auch bei Verstorbenen noch deutlich nachweisbar

Bei einer kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz des Komitees für „Prevention and Control Mechanism“ der Kommunistischen Partei Chinas wurden die bisherigen Erkenntnisse über das neuartige Virus vorgetragen. Dabei wurde der Gefährlichkeit des Virus noch einmal Nachdruck verliehen.

Die Ansteckungsgefahr ist sehr stark, wesentlich höher als bei SARS und Grippe. Die Folgen der Erkrankung sind schlimmer als bei der Grippe, aber bisher nicht so schlimm wie bei SARS“, erklärte Wang Guiqiang, leitender Arzt der Abteilung für Infektionskrankheiten der Universitätsklinik in Peking.

Zudem sagte er, dass das Virus lange Zeit nach der Infektion noch im Körper nachweisbar sei. Die Zeit sei definitiv länger als bei einer Grippe oder einer Lungenentzündung, allerdings gebe es diesbezüglich noch keine genauen Daten.

Virus in Lungen der Verstorbenen nachweisbar

Wang Guiqiang berichtete weiter, dass bei der Autopsie in den Lungen mehrerer Verstorbener große Mengen an Viren gefunden worden sei. Gleichzeitig führte man PCR-Tests und immunhistologische Tests durch. Beide Methoden bestätigten den Nachweis der Viren in den Körpern der Verstorbenen. Infolgedessen ergeben sich weitere klinische Richtlinien im Umgang mit den Körpern der Verstorbenen.

Zudem erkannte man bei der Autopsie eine große Menge an abgestorbenem Gewebe und schwerwiegenden Läsionen in den Lungen der Verstorbenen.

Immunsystem schwer geschädigt

Es wurden schwere Schäden in Bezug auf das Immunsystem festgestellt. Dies zeigte sich in einer Verkleinerung der Milz, einem wichtigen Teil des Immunsystems. Dadurch werden weniger Makrophagen, sogenannte „Fresszellen“, die das Virus eliminieren sollen, freigesetzt. Die Gesamtkonzentration der Immunzellen in den Lymphknoten war zudem extrem niedrig.

Diese Schädigung des Immunsystems ist wahrscheinlich einer der entscheidenden Faktoren, die zum Tod der Patienten führten“, sagte Wang Guiqiang.

Während der Konferenz kam die Frage auf, ob das ursprünglich schwache Immunsystem der Patienten der Grund für den tödlichen Verlauf der Krankheit war oder ob das Immunsystem erst durch das Virus in diesem Ausmaß geschwächt wurde. Um diese Frage zu klären, sind laut dem Komitee weitere Untersuchungen notwendig.

Derzeit gebe es noch kein effektives Medikament gegen das neuartige Virus. Laut den Schätzungen des Komitees für „Prevention and Control Mechanism“ der Kommunistischen Partei Chinas verlaufen um die 60 Prozent der Infektionen mild oder ohne Symptome. Wie das mit der Stärke des Immunsystems im Detail zusammenhängt, sei Gegenstand zukünftiger Untersuchungen.

