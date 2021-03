Mars-Rover „Perseverance“ macht erste Testfahrt auf Rotem Planeten

In dieser von der NASA zur Verfügung gestellten Konzeptillustration wird der NASA-Rover Perseverance (Mars 2020) Gesteins- und Bodenproben in versiegelten Röhren auf der Planetenoberfläche für zukünftige Missionen lagern, um sie in dem als Jezero-Krater bekannten Gebiet auf dem Planeten Mars zu bergen. Ein Hauptziel der Perseverance-Mission auf dem Mars ist die Astrobiologie, einschließlich der Suche nach Anzeichen von altem mikrobiellem Leben. Foto: Illustration von NASA via Getty Images