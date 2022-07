Nutzen und Risiken der COVID-Impfung: Die aktuelle Studienlage

Eine unabhängige wissenschaftliche Initiative eröffnet den konstruktiven Diskurs zwischen „Impfbefürwortern” und „Impfkritikern”.

Die „Wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich“ hat am 27. Juli 2022 ein 41-seitiges Papier veröffentlicht. Dieses stellt die wichtigsten Studien und Informationen rund um die COVID-19-Impfstoffe übersichtlich zusammen. Die Initiative will damit Ärzten und Bürgern eine evidenzbasierte Entscheidung für oder gegen die Impfung ermöglichen. Gleichzeitig ist das Anliegen der Autoren, einen „konstruktiven wissenschaftlichen Diskurs zwischen Impfbefürwortern und Impfkritikern“ anzustoßen.

Das Papier trägt den Titel „Indikation, Kontraindikationen und Nutzen-Schaden-Verhältnis der COVID-19-Impfung – Eine Zusammenfassung der wichtigsten Studienevidenz“. Darin werten die Autoren mehr als 100 internationale Studien aus. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass in den ersten Wochen nach Abschluss der Impfungen tatsächlich Schutz vor symptomatischer Infektion besteht. Genesene haben hier keinen Vorteil von der Impfung zu erwarten.

Überwiegend mehr Schaden als Nutzen

Gleichzeitig kommen die Autoren zu dem Schluss, dass diese Impfung für einen großen Teil der Bevölkerung keinen Nutzen hat, dabei aber ein beachtliches Risiko mit sich bringt.

Das bedeutet, dass jeder, der bereits eine COVID-19-Infektion erlebt hat, keinen zusätzlichen Schutz durch die Impfung erhält. Allerdings ist das durchaus hohe Risiko für Nebenwirkungen oder Tod wahrscheinlich. Enttäuschend aber nicht neu ist die Tatsache, dass keiner der verfügbaren COVID-19-Impfstoffe eine sterile Immunität erzielen kann. Das heißt, dass auch Geimpfte weiterhin ansteckend sind, welches bereits in ersten Studien im Juli 2021 und August 2021 nachgewiesen wurde. Das war also bereits bekannt, als die Bundesregierung die 2G- und 3G-Regeln eingeführt hatte.

Gerade noch bei der Alpha-Variante, die jedoch nur bis ca. Juli 2021 in Deutschland dominant war, konnte in den ersten Wochen nach der Impfung die Ansteckungsrate reduziert werden. Doch für die Delta-Variante sei schon nach drei Monaten keine relevante Reduktion der Ansteckungsraten mehr anzunehmen. Und bei der Omikron-Variante seien die Ansteckungsraten bei Geimpften nochmals höher.

Kann die Impfung vor schwerem Verlauf schützen?

Hierzu ist die Studienlage nur sehr begrenzt aussagekräftig. Es zeigt sich zwar anfangs eine vermeintliche Impfeffektivität hinsichtlich der Verhinderung COVID-bedingter Hospitalisierung und Tod, jedoch werden die entscheidenden Parameter für Gesamthospitalisierung und Gesamtmortalität nicht angegeben. Die offiziellen Daten aus England vom April 2022 zeigen, dass mindestens doppelt Geimpfte einen 91 prozentigen Anteil bei den Intensivpatienten mit COVID-19 stellen. 75 Prozent waren bereits geboostert, obwohl der Bevölkerungsanteil der Geboosterten zu diesem Zeitpunkt 59 Prozent betrug.

In den Daten des RKI vom 7. Juli ist der Anteil der ein-, zwei- und dreifach Geimpften bei den COVID-19-Intensivpatienten in etwa gleich deren Prozentanteilen in der Bevölkerung. Für die vierfach Geimpften liegt er mit 13 Prozent fast doppelt so hoch wie in der Bevölkerung (7,22 Prozent). Der Anteil der Ungeimpften beträgt auf Intensivstationen 14 Prozent, bei einem Bevölkerungsanteil von am 7. Juli 22 Prozent.

Das bedeutet auch, dass aus diesen Zahlen keinerlei Schutzwirkung vor schweren Verläufen bei Omikron von den Impfungen abzuleiten ist. Hingegen offenbart sich jedoch eine extreme Anzahl von schweren Impfnebenwirkungen, die sogar ärztliche Behandlung erforderten (2,5 Millionen bei 50 Millionen Geimpften am 31. Dezember 2021). Hinzu kommen viele bislang unerfasste Spätnebenwirkungen.

Mangelhafte Studien zur Impfung

Viele Studien hatten starke methodische Mängel. Die Studien dazu waren auf einen viel zu kurzen Beobachtungszeitraum von zwei bis drei Wochen begrenzt. Und das, obwohl bekannt ist, dass sich viele Nebenwirkungen erst nach Wochen und Monaten entwickeln. Denn die Entzündungen im Körper entwickeln sich oft schleichend und werden später erst symptomatisch. Wie lange der Impfschutz – sofern überhaupt vorhanden – anhält, bleibt in den Studien unklar.

Auch die Booster-Impfung führe „möglicherweise bei Menschen über 60 Jahren zu einer Reduktion schwerer COVID-Verläufe und COVID-assoziierter Todesfälle“. Aber auch hier werden Gesamthospitalisierung und Gesamtmortalität verschwiegen. Diese Informationen sind jedoch entscheidend, wenn man den Nutzen einer Impfung auf die Bevölkerung erfassen will. Nur darauf kommt es an. Auch die dazu existierenden Studien weisen schwere methodische Fehler auf.

Ob die Impfung sich auf die allgemeine Krankenhausbelegung und Gesamtmortalität auswirkt, konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Auch die Effektivität der Impfung bei Kindern und Jugendlichen sei kaum belegt. Sie liege wahrscheinlich unter der Effektivität bei Erwachsenen, sodass die Impfung bei Kindern in Anbetracht ihres niedrigen Risikos für einen schweren Verlauf definitiv nicht empfohlen werden könne.

Zu Effekten auf Long COVID liegen bisher keine belastbaren Studienergebnisse vor. Eine ebenfalls nur dünne Studienlage fanden die Autoren zu Sicherheit und Nebenwirkungen der Impfstoffe. Die derzeitige Datenlage spreche für deutlich mehr und schwerere Nebenwirkungen als von herkömmlichen Impfstoffen bekannt sei.

Untererfassung von Nebenwirkungen

Zudem würden Nebenwirkungen nur selten erfasst: Eine Untererfassung um mindestens den Faktor 10 sei wahrscheinlich. Hier seien hochwertige Studien dringend notwendig, um eine evidenzbasierte Abwägung von Nutzen und Risiko einer Impfung für die Allgemeinheit aber auch für den individuellen Menschen zu ermöglichen.

Die vorliegenden Daten weisen jedenfalls darauf hin, dass die COVID-Impfstoffe deutlich schlechter verträglich seien als herkömmliche Impfstoffe und auch ein bis zu 20-fach höheres Todesfallrisiko mitbringen. Erhebliche Dunkelziffern sind dabei noch nicht erfasst.

Die Autoren führen die vorhandenen Daten rund um bereits bekannte Nebenwirkungen zusammen und leiten daraus vorläufige Indikationen und Kontraindikationen ab. „Eine Indikation für eine COVID-19-Impfung besteht allenfalls bei hohem eigenem Risiko für eine schwere COVID-19-Erkrankung oder Tod durch COVID-19. Die COVID-19-Impfung ist weder bei Personen mit niedrigem COVID-19-Risiko noch zum Fremdschutz indiziert.“ Das bedeutet, dass beim größten Teil der Bevölkerung tatsächlich keine Indikation für die Impfung besteht.

Internationale Studien zeigen jedenfalls deutlich: Die Gefährlichkeit von COVID-19 liegt im globalen Durchschnitt im Bereich der saisonalen Influenza oder unwesentlich darüber. Für die Omikron-Variante liegt die Gefährlichkeit nach derzeitigen Erkenntnissen sogar sicher unter der Gefährlichkeit der Influenza, wobei junge und gesunde, aber sogar alte gesunde Menschen ein sehr geringes Risiko für einen schweren oder gar tödlichen Verlauf haben. Diesem geringen Krankheitsrisiko müssen Nutzen und Risiken der Impfung gegenübergestellt werden.

Die Wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich regt eine offene Diskussion darüber an, ob in Anbetracht des derzeitigen Nutzen-Risiko-Verhältnisses diese Impfung überhaupt breit für die gesamte Bevölkerung verwendet werden soll. Das Papier versteht sich als ausdrückliche Einladung zum Dialog an wissenschaftliche Fachgesellschaften, Ärztekammern und Expertengremien.

Das 41-seitige Dokument der Wissenschaftlichen Initiative Gesundheit für Österreich zur Evidenz der COVID-Impfung kann hier eingesehen werden.

(Mit Material der Initiative Gesundheit für Österreich. redaktionelle Bearbeitung ger)