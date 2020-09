RKI-Studie: Nur ein Viertel der Infektionen nachvollziehbar – Kaum Ausbrüche in Bus und Bahn

Mit seinem epidemiologischen Bulletin 38/2020 legt das Robert Koch-Institut (RKI) erstmals Zahlen vor, die Aufschluss über den Ansteckungsort für COVID-19-Erkrankungen geben sollen. Aber die Daten werfen Fragen auf.

Die RKI-Analyse der Daten zu COVID-19-Fällen und -Ausbrüchen, die am 19. September erscheint, wurde vorab online veröffentlicht. Gesundheitsämter ermitteln demnach nicht nur im Rahmen der Umgebungsuntersuchung Kontaktpersonen, die sich bei dem Fall angesteckt haben könnten. Sie erfragen auch Angaben, wo sich eine Person selbst angesteckt haben könnte.

Neu gemeldete COVID-19-Fälle werden hierfür vom Gesundheitsamt eingehend befragt, ob sie innerhalb der 14 Tage vor Beginn ihrer Symptome Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten und wenn ja, ob sich dieser Kontakt im Haushalt, am Arbeitsplatz oder in einer medizinischen Einrichtung zugetragen hat.

„Diese Informationen können aus verschiedensten Gründen nicht immer erhoben werden, sie liegen daher nur für einen Teil der Fälle vor“, räumt das RKI ein. Tatsächlich sei es in der Praxis für Gesundheitsämter und Betroffene oft sehr schwer, die Infektionsquelle einzugrenzen oder zu bestimmen.



Für die Auswertung wurden Daten zugrunde gelegt, die bis zum 11. August 2020, 0:00 Uhr, an das RKI übermittelt wurden. Betrachtet wurde das Infektionsgeschehen aber nur bis zur 29. Kalenderwoche 2020 (also bis 19. Juli), „um mögliche Nachträge zu identifizierten Ausbrüchen/Infektionsketten und/oder zur Schwere von Krankheitsverläufen bei bereits übermittelten Fällen durch die Gesundheitsämter mit einbeziehen zu können“, stellt das RKI klar.

Nur 27 Prozent der Fälle können zugeordnet werden

Von den erfassten 202.225 Fällen können nur lediglich rund ein Viertel (27 Prozent) überhaupt mindestens einem Ausbruchsgeschehen zugeordnet werden. Das sind 55.141 Fälle.

Bei Kindern konnten rund 40 Prozent der Fälle einem Ausbruch zugeordnet werden. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sank der Anteil und nahm erst in der Altersgruppe der ab 80-Jährigen wieder deutlich zu.

Die meisten Menschen haben sich dem RKI zufolge in privaten Haushalten sowie in Alten- und Pflegeheimen angesteckt. Wenige hingegen in öffentlichen Verkehrsmitteln. „In einigen Umfeldern, beispielsweise im Bahnverkehr, lassen sich Ausbrüche nur schwer ermitteln, da in vielen Fällen die Identität eines Kontaktes im Nachhinein nicht mehr nachvollziehbar ist – diese könnten deshalb hier untererfasst sein“, heißt es von den Autoren der Auswertung.

Todesfälle, die eindeutig auf eine Ansteckung im öffentlichen Nahverkehr zugeordnet werden konnten, gibt es demnach nicht.

In privaten Haushalten haben sich demnach 12.315 Menschen mit dem Virus infiziert – 265 Personen sind der Auswertung zufolge in Verbindung mit SARS-CoV-2 verstorben. Nur in Alten- und Pflegeheimen mit 13.314 Fällen war nach offiziell gemeldeten Zahlen die Ansteckung mit SARS-CoV-2 größer. Dort gelten 2.469 als „Corona-Tote“.

Am Arbeitsplatz infizierten sich nach den Aufzeichnungen 5.824 Personen und 4.146 im Asylwohnheim.

Das RKI hat auch Unterkategorien erstellt, aus denen teilweise ersichtlich wird, wo sich die Menschen infiziert haben. Demnach haben sich von 1.700 Personen, die sich in der Freizeit mit SARS-CoV-2 infiziert haben, eine bei einem Picknick und 47 in einem Verein angesteckt. Zu letzterem Ausbruchsgeschehen gehören die Infizierten der Karnevalssitzung im Landkreis Heinsberg. Im Wald erfolgte demnach keine Ansteckung, so auch nicht im Zoo.

Gesundheitsämter mit Kontakt-Tagebuch entlasten

Sollte es wieder zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen, sei die Eigenverantwortung jedes Einzelnen gefragt, stellt das RKI dar. Viele der Ausbruchssituationen seien durch eine freiwillige Kontaktreduktion vermeidbar. „Hilfreich wäre den Überblick über die eigenen engen Kontakte zu behalten, beispielsweise auch durch Führen von Listen“, lautet eine Empfehlung der Autoren.

Dies würde den Gesundheitsämtern helfen, die ansteckungsverdächtigen Personen schnell zu benachrichtigen und eine Quarantäne anzuordnen. Bei auftretender respiratorischer Symptomatik jeglicher Art wäre es hilfreich und erforderlich, dass sich dann die entsprechenden Personen sofort selbst absondern, testen lassen und physische Kontakte zu anderen soweit wie möglich begrenzen. Auch dadurch ließen sich viele der Ausbrüche vermeiden.

Dieses Vorgehen erleichtere auch den Gesundheitsämtern ihre Arbeit, erklären die Autoren der Auswertung. Dann könnten sich die Behörden darauf konzentrieren, bei den beschriebenen Infektionsumfeldern mit Gefahr einer Exposition vieler Menschen entsprechende Absonderungsgebote großzügig auszusprechen.

„In besonders gefährdeten Bereichen, wie in Alten- und Pflegeheimen sowie im medizinischen Bereich scheinen sich aber insbesondere seit der Kalenderwoche 16 (Mitte April) die Empfehlungen und Maßnahmen zur Kontrolle von COVID-19-Ausbrüchen positiv bemerkbar zu machen“, lautet eine weitere Schlussfolgerung der Autoren. Auch das durchgängige Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen beziehungsweise im medizinischen Bereich der Mund-Nasenschutz „dürfte in diesen Settings eine wichtige Rolle spielen“.

Positivrate weiterhin rückläufig

Die Positivrate bezüglich der durchgeführten Corona-Tests ist weiterhin rückläufig.

Das geht aus dem RKI-Bericht vom 2. September hervor. In der 34. Kalenderwoche hatten die Testungen die eine-Million-Marke erreicht. Demnach wurden 1.101.299 PCR-Tests untersucht. Lediglich 8.178 Ergebnisse fielen positiv aus. Das sind rechnerisch 0,74 Prozent der durchgeführten Tests.

Wie viele der Tests versehentlich falsch-positiv waren und wie viele der getesteten Personen tatsächlich Symptome haben oder erkrankt sind, ist nicht bekannt. Eine Anfrage der Epoch Times beantwortete das RKI nicht.

Nur zwei Todesfälle bei Kindern mit Vorerkrankungen

Allerdings hat das RKI seine Angaben bezüglich der an COVID-19 verstorbenen Kinder vor drei auf zwei nach unten korrigiert. Bislang waren dem RKI drei COVID-19-Todesfälle bei unter 20-Jährigen übermittelt worden. Die verstorbenen Personen waren im Alter zwischen 3 und 18 Jahren, alle hatten Vorerkrankungen, hieß es im RKI-Situationsbericht am 12. August.

Im Bericht vom 7. September ist nun nur noch von zwei verstorbenen Personen in der Altersgruppe die Rede. Zur Begründung führt das RKI an: „Die Zahl der Todesfälle kann sich aufgrund der durchgeführten Datenvalidierungen noch nachträglich ändern.“

