Demonstration in Berlin zum Internationalen Frauentag

Bundesweit wird am Freitag der Internationale Frauentag begangen. In Berlin startet um 14.00 Uhr am Alexanderplatz eine Demonstration des Bündnisses Frauenkampftag.

Der Marsch, an dem unter anderen Grünen-Chefin Annalena Baerbock teilnehmen will, soll ein Zeichen gegen Diskriminierung, Sexismus und patriarchale Strukturen setzen. In der Hauptstadt ist der 8. März in diesem Jahr erstmals ein Feiertag. Berlin ist das bislang einzige Bundesland mit diesem Feiertag.

Am Abend (19.00 Uhr) spricht SPD-Chefin Andrea Nahles bei einer Diskussionsveranstaltung ihrer Partei in Berlin. Erwartet werden unter anderen Justizministerin Katarina Barley und Familienministerin Franziska Giffey (beide SPD).

Der Internationale Frauentag geht auf die Konferenz sozialistischer Frauen 1910 in Kopenhagen zurück. Initiatorin war die Frauenrechtlerin Clara Zetkin. Zunächst fand er am 19. März statt, erst später setzte sich der 8. März durch. (afp)