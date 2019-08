Mann kam zwei Tage nach einem Friseurbesuch auf die Intensivstation – Später verklagte er den Friseursalon

Es ist etwas, was wir alle kennen. Ein Blick im Spiegel verrät uns – es ist Zeit für einen Friseurbesuch. Zeit, dass jemand sich professionell um die Haare kümmert.

Als Dave Tyler, zweifacher Vater und erfolgreicher Toningenieur, zum „Headmasters“ Salon in Brighton (England), ging, hatte er keine Ahnung, dass seine Gesundheit und sein Leben deshalb bald aus den Fugen geraten würde. Alles wegen eines Haarschnitts.

Als Tyler von dem Friseur betreut wurde, beugte er seinen Kopf nach hinten in ein Waschbecken, um seine Haare mit Shampoo waschen zu lassen. Sein Hals war für mehrere Minuten vollständig nach hinten gestreckt und gegen den Rand des speziellen Waschbeckens gedrückt.

Am Ende des Termins fühlte sich Tyler nicht anders als sonst, außer das er eine neue Frisur verpasst bekommen hatte. Aber zwei Tage später, während eines Geschäftstreffens, brach er plötzlich zusammen.

Wie er der „Daily Mail“ berichtete, fühlte er, wie die ganze Seite seines Körpers taub wurde. Und während er auf den Krankenwagen wartete, driftete sein Blick immer wieder weg und seine Augäpfel begannen zu „rollen“. Ihm wurde übel.

Noch schlechter wurde sein Zustand, als er versuchte, etwas Wasser zu trinken, um sich zu beruhigen. Er konnte aber einfach nicht schlucken und erbrach.

Tyler wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte feststellten, dass er einen Schlaganfall erlitt. Nachdem er stabilisiert worden war, stellte ihm ein Neurologe die sehr ungewöhnliche Frage:

„Hast du dir kürzlich die Haare schneiden lassen“, wie Tyler der „Daily Mail“ berichtete. Da erinnerte Tyler sich an den erst kürzlich stattgefundenen Friseurbesuch und erzählte es den Ärzten.

Daraufhin erzählten die Ärzte Herrn Tyler, dass sich bei ihm im Friseursalon wohl ein erstes Blutgerinnsel gebildet hatte, das seine Kopfschmerzen verursachte. Zwei Tage später platzte anscheinend das Gerinnsel und schickte viele kleinere Gerinnsel in sein Gehirn. Durch die Gerinnsel wurde die Blutversorgung des Gehirns blockiert und ein Schlaganfall verursacht.

Aber wie kann es sein, dass ein Zurücklehnen für eine Kopfwäsche zu einem gefährlichen Blutgerinnsel führt? Medizinische Experten glauben, dass, wenn sich eine Person seinen Kopf nach hinten auf ein Spülbecken legt, die Hauptarterie im Nacken nahe der Wirbelsäule gequetscht wird.

Customer wins £90k from hair salon after shampoo and rinse gives him a stroke https://t.co/ZKcXXPKPe8

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 11. Dezember 2016