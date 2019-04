Ostdeutsche und Migranten in „Elitepositionen“ klar „unterrepräsentiert“

Ostdeutsche und Migranten sind einer wissenschaftlichen Untersuchung zufolge seltener in Spitzenpositionen vertreten. Das berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) am Dienstag unter Berufung auf eine Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Für sie bestünden eine „erhebliche Chancenlücke“ mit Blick etwa auf das Einkommen. In „Elitepositionen“ seien beide klar „unterrepräsentiert“.

Laut Bericht verweisen die Forscher unter anderem auf eine Befragung von rund 7200 Menschen. Demnach sind Teilnehmer aus Ostdeutschland und – bundesweit – Migranten häufiger im untersten Einkommenssegment zu finden als Westdeutsche insgesamt. Die Anteile liegen bei 26,5 Prozent für Ostdeutsche, 29,5 Prozent für Migranten, jedoch nur 18,8 Prozent für Westdeutsche.