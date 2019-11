Schule „zu blöd für unsere Kinder“? FAZ-Herausgeber fordert Besinnung auf das Wesentliche

„Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder?“ lautet der Titel des Buches, das der Mitherausgeber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, Jürgen Kaube, bereits im Frühjahr vorgelegt hatte. Anlässlich der ARD-Themenwoche „Zukunft Bildung“, die am 9.11. begann, hat er sich nun auch in einem Gastkommentar für den NDR zu möglichen Auswegen aus der Bildungsmisere geäußert.

Kaube erklärt darin, dass er insbesondere die Überfrachtung des Bildungssystems mit Erwartungen von unterschiedlichster Seite für die Wurzel des Übels hält. Diese könnten die Schulen nicht erfüllen.

Weder könne die Schule die gesellschaftliche Zukunft sichern noch den sozialen Aufstieg für alle garantieren. Die Schule brauche auch weder mehr Zentralisierung, etwa in Form eines Zentralabiturs, noch mehr und frühere Digitalisierung.

Weder „Toleranz“ noch „Umweltbewusstsein“ zu verankern sei Aufgabe der Schule

Mitunter entstehe, so Kaube, der Eindruck, die Schulen sollen alles wieder gut machen, was der Gesellschaft missglücke. Durch Unterricht, so die Vorstellung, könnten die Probleme von armen Familien ebenso gelöst werden wie die der Einwanderungspolitik oder die von Stadtvierteln, die man als „soziale Brennpunkte“ bezeichne.

Außerdem soll durch Unterricht der Wirtschaftsstandort gesichert werden. Die Schule soll überdies sozialen Aufstieg für alle ermöglichen und dabei auch noch für Toleranz, Umweltbewusstsein und digitale Kompetenz sorgen.“

Während die Erwachsenen die Schule als Experimentierfeld betrachteten, säßen die Schüler selbst etwa 15 000 Schulstunden bis zum Abitur mit der Gewissheit ab, dass sich das eigentliche Leben anderswo abspiele. Auf dieses solle die Schule aber vorbereiten, seit in Anbetracht der Tatsache, dass Kinder nicht mehr automatisch den Beruf ihrer Eltern annehmen oder in deren Stand verbleiben – und, was im Text nicht anklingt, auch mit Blick auf den Bedarf des preußischen Staates an künftigen Soldaten –, das moderne Schulsystem um 1800 ins Leben gerufen wurde.

Erst Grundwissen erwerben, danach das Denken

Die Schulen sollten gemäß dieser Vorstellung unterrichten, was unter allen Umständen und in jeder Zukunft nützlich sei. Dies sei zuerst ein gewisser Standard an Grundwissen und der Einübung bestimmter Grundfertigkeiten. Dies umfasse Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen oder Kommunikation. Bildung solle Kinder am Ende zu einem Punkt bringen, von dem aus es ihnen möglich sei, sich selbst die Welt zu erschließen. Dies aber setze die Fähigkeit zum Denken voraus.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, müsse sich die Schule aber auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich die Elementarbildung. Anschließend müsse das Denken selbst geschult werden. Stoff, der gelehrt wird, soll einzig zum Ziel haben, das eigenständige Nachdenken zu begünstigen.

„Das mitgeteilte Wissen sollte also etwas zu begreifen geben“, meint Kaube. Darum sei es gut, lange und wiederholt bei den immer wiederkehrenden Konzepten eines Faches zu verweilen und auf dieser Basis zur Reflexion anzuregen. Dies könne anhand konkreter Fragen und konkreter Erfahrungen vonstattengehen – etwa, warum die meisten Kriminalromane Morde und nicht Eigentumsdelikte zum Gegenstand hätten oder warum zwei nebeneinander liegende Münzen sich nicht vermischten.

Erfrischen des Verstandes statt Pflichterfüllung gegenüber dem Lehrplan solle im Vordergrund stehen und dazu bedürfe es mehr Gedankenfreiheit aufseiten der Schüler ebenso wie der Lehrer. Wenn die Schule diese Möglichkeit nicht habe, verpasse sie es, das zu tun, was eigentlich ihre konzeptionelle Stärke wäre – nämlich „das, was das Denken anregt, weil es erstaunlich ist, ausschließlich deshalb zu behandeln, weil es erstaunlich ist“.