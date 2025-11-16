Logo Epoch Times

vor 19 Minuten

Nächste Berliner Wahl: Eralp und Krach Spitzenkandidaten von Linken und SPD

vor einer Stunde

Nikotin und Tabak: WHO schlägt vor, Filterzigaretten zu verbieten

vor einer Stunde

Dürre im Iran: Das Impfen von Wolken soll Regen bringen

vor 2 Stunden

COP30: Deutscher Regierung droht Streit über neue Abgabe für Luxusflugreisen

vor 2 Stunden

THW, Rettungsdienste: Sachsens Innenminister fordert Debatte über Zivildienst

vor 3 Stunden

Wirtschaftsministerin in Golfregion: Deutschland setzt wieder auf „wirtschaftliche Vernunft“

vor 3 Stunden

Clouds, Hacker, Sicherheit: Gipfeltreffen zu digitaler Souveränität in Berlin

vor 4 Stunden

Drogenschmuggel-Boot vor Dominikanischer Republik gestoppt

vor 4 Stunden

Importierter Antisemitismus: Thüringens Innenminister Maier räumt Versäumnisse ein

vor 4 Stunden

Union: Fluggesellschaften sollen Ticketpreise vor Sommerurlaub senken

Logo Epoch Times
plus-iconWunder vor der Haustür

Das stabilste Seil der Welt

Sie hängen in Nischen, auf Wiesen oder quer über Waldwege: Spinnennetze. Morgentau macht diese Wunder vor der Haustür sichtbar. Ihre Baumeister sind klein, doch sie vollbringen Großes – und übertreffen mit ihren Fähigkeiten den Menschen.

top-article-image

Morgentau macht oft unsichtbare Spinnennetze sichtbar, bis zur ersten Erschütterung, wenn die Wassertröpfchen abfallen.

Foto: Judit Dombovari/iStock

author-image
Undine Adler
Artikel teilen

Lesedauer: 4 Min.

Lesedauer: 4 Min.

Die scheinbar Unsichtbaren werden im herbstlichen Morgentau sichtbar. Nach winzigen Erschütterungen sind sie jedoch plötzlich für unsere Augen wieder verschwunden. Denn die herrlich glitzernden Wasserperlchen sind vom Netz gefallen. Dabei stellt sich die Frage: Sind Spinnennetze Kunstwerke oder technische Wunder? Oder beides?
Geheimnisvoll bauen kleine Tierchen im Verborgenen ihre Behausungen, die auch als Liebesnester, Beutefanggeräte und Beutespeicher dienen. Webspinnen (Araneae) sind die Baumeister dieser kleinen Wunder vor der Haustür. Nicht nur die Bauarten ihrer Netze faszinieren uns, sondern wir beneiden sie um deren Material. Dies wird in ihren Spinndrüsen hergestellt und ist hochelastisch. Spinnenseide ist dünner als menschliches Haar, bei einer verhältnismäßig vierfachen Belastbarkeit wie Stahl.
Mehr dazu

Hoch spezialisierte Werkstoffe der Natur

Mit einem sehr geringen Gewicht, Wasserfestigkeit und großem Wasseraufnahmevermögen sowie Resistenz gegen Mikroorganismen ist sie ein Traummaterial für uns Menschen. Sogar gut biologisch abbaubar ist es. Dabei haben die Fäden je nach Funktion verschiedene Strukturen. Es gibt Material für Netzgrundgerüste, Sicherungs-, Klebe- und Abseilfäden sowie für Fäden zur Abgabe von Botenstoffen.
Neben Gerüst- und Klebefäden für den Netzbau nutzen Spinnen Spezialfäden unter anderem zum Abseilen, für Fortpflanzung und Brut sowie zum Fliegen und zur Kommunikation.

Spinnen können vielerlei Fäden spinnen: Neben Gerüst- und Klebefäden für den Netzbau gibt es Spezialfäden, unter anderem zum Abseilen, für Fortpflanzung und Brut sowie zum Fliegen und zur Kommunikation.

Foto: Undine Adler

Weibchen produzieren außerdem Fäden für Samentaschen zum Aufbewahren von Sperma sowie Kokonfäden für die Brutpflege. Im Kokon tragen sie ihre Eier bei sich, bis die Jungen schlüpfen. Jungspinnen stellen den sogenannten Altweibersommer her. Mit diesen Flugfäden können sie an einen anderen Ort „fliegen“, was auch Spinnenflug genannt wird.
Fäden zur Übertragung taktiler Informationen brauchen sie, um Feind, Beute und Geschlechtspartner voneinander zu unterscheiden. Wenn ein Männchen beispielsweise das artspezifische Ritual nicht einhält, erkennt das Weibchen es nicht als Sexualpartner und verspeist es als Feind.

Spinnen, Seide und die Medizin

Bei allen Webspinnenarten sind die Fadenproteine unterschiedlich aufgebaut. Dabei gibt es allein in Deutschland rund 1.000 verschiedene Arten. Und weil sich Spinnen nicht züchten lassen, versuchen Wissenschaftler seit Jahrzehnten, das Material synthetisch zu gewinnen.
Mehr dazu
Besonders für die Medizin interessant sind die beiden Eigenschaften, dass es bakterienresistent ist und vom menschlichen Immunsystem nicht als fremd erkannt wird. Erste Erfolge gibt es deshalb bei Verkleidungen von Implantaten, die dank der Spinnenseide nicht abgestoßen werden und keine Entzündungen verursachen. Auch wurden auf Spinnenseidengewebe schon Bindegewebs- und Blutzellen kultiviert.
2016 wurde ein Schuh aus Spinnenseide entwickelt und die Textilindustrie hat ebenfalls große Hoffnungen auf erfolgreiche Anwendungsgebiete. Leider sind die Hersteller dieses natürlichen Hochleistungsmaterials Ursache der häufigsten Angststörung in unserer Kultur, der Arachnophobie, die inzwischen gut zu therapieren ist. In anderen Kulturen werden Spinnen in der Nähe der Menschen toleriert, weil sie gute Insektenvertilger sind, als Delikatesse verspeist oder sogar als Gottheit verehrt.
Spinnennetze sind nicht immer rund.

Spinnennetze sind nicht immer rund. Sogenannte Baldachinnetze bestehen oft aus unregelmäßig verspannten Fäden zwischen den Halmen hoher Gräser.

Foto: Undine Adler

Dieser Artikel erschien im Original auf nabu-gera-greiz.de unter dem Titel „Das stabilste Seil der Welt“. (redaktionelle Bearbeitung ts)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.