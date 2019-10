Ist Deutschland auf dem Weg der Verdummung?

„Menschen bilden bedeutet nicht, ein Gefäß zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen“, schrieb einst der griechische Dichter Aristophanes.

In unserer Spezialsammlung bieten wir Ihnen am Sonntagnachmittag einen Einblick in die Lage des Bildungssystems.

Newsletter zum Thema Rente

In unserer heutigen Spezialsammlung ging es um das Thema Rente. Denn: Wie wäre es, wenn jeder Mensch selbst entscheiden könnte, wie lange er arbeiten will, bevor er in Rente geht?

Die Deutschen gehen im Schnitt bei 61,9 Jahren in Rente, nur sieben Prozent der Erwerbstätigen arbeiten länger als notwendig. Jeder Fünfte erreicht das Alter von 70 Jahren überhaupt nicht mehr.

Starre bürokratische Regeln werden weder dem Lehrer noch dem Maurer helfen. Auch Hans-Werner Sinn findet, man sollte ernsthaft darüber nachdenken, die feste Altersgrenze aufzuheben.

Oder mit Norbert Blüm (CDU) gesprochen: „Soll doch jeder so lange arbeiten, wie er kann und will!“

Haben Sie den Newsletter verpasst? Macht nichts. Wir stellen Ihnen unsere Spezialsammlung Rente hier zur Verfügung. (sua)