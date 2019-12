Alles Zufall oder was? Gibt es „himmlische Begleitungen“ für Ereignisse auf der Erde?

Gibt es wirklich Zusammenhänge zwischen den Ereignissen auf der Erde und im Himmel? Gibt es solche Zusammenhänge überhaupt und wenn ja, wie gestalten sie sich? Ist alles „Zufall“ oder alles „Manipulation“? Der Autor hegt keine „verschwörungstheoretischen“ Gedanken. Die Interpretation überlässt er wie immer dem Leser selbst.

In diesem Artikel geht es im ersten Teil um politische Führer und das Handeln der NASA. Im zweiten Teil geht es darum, welche Zusammenhänge man zwischen Sonnenfinsternissen, Asteroiden und Supernovae und dem politischen Geschehen auf der Erde entdecken kann.

Am 5. September 1977 startete die NASA-Raumsonde „Voyager 1“, in den Weltraum, um das äußere Planetensystem und den interstellaren Raum zu erforschen. Nun, die „Voyager 1“ startete erfolgreich und trat im August 2012 in den interstellaren Raum ein. Faszinierend und unvorstellbar zugleich. Der 5. September 1977 spielte aber im geteilten Deutschland noch eine andere, viel wichtigere Rolle. An diesem Tage wurde der damalige Präsident des BDI Hanns Martin Schleyer entführt. Er wurde am 18.Oktober ermordet, übrigens unter dem „Stern“ (Transit 001, „Sun conjunction Mercury“), unter dem er am 1. Mai 1915 geboren und das Deutsche Kaiserreich am 18. Januar 1871 gegründet wurde. Dieser eher temporale Zusammenhang macht schon mal stutzig, wenn man auch bedenkt, dass die der Roten Armee Fraktion (RAF) zugeordneten Täter sicher keine Beziehung zur Weltraumforschung hatten.

Am 18. Oktober 1989 trat Erich Honecker von allen Partei- und Staatsämtern zurück. Das geschah übrigens just unter derselben Konstellation (Transit 098, „Mercury square Neptune“), als der „große König der DDR-Deutschen“ noch vom 7. bis 11. September 1987 beim „Klassenfeind“ im Saarland weilte. Nun, seine Macht war dahin und er verschwand von der politischen Bühne. Am Tag seines historischen Rücktritts startete die NASA ihre Sonde Galileo, um den Jupiter und seine Monde zu besuchen. Nach intensiven Vorbereitungen, die bis in das Jahr 1977 zurückgehen, wurde die Sonde von der Raumfähre Atlantis ausgesetzt. Am 21. September 2003 wurde Galileo in die Jupiter-Atmosphäre gelenkt und verglühte dort.

Der Autor untersucht nur die potentiellen Zusammenhänge zwischen Himmel und Erde, den Rest überlässt er Spezialisten wie Astronomen, Theologen, Historikern und anderen Wissenschaftlern. Dazu gibt es allgemein zugängliche Quellen im Internet.

Springen wir nun in die Gegenwart und schauen uns an, ob sich auch unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel „himmlisch begleiten“ lässt. Bei dieser Frage sind natürlich unsere drei deutschen Kosmonauten die erste Adresse für die weitere Untersuchung.

So starteten Sigmund Jähn, (am 27. August 1978) Ulf Merbold (am 26. November 1983) und Alexander Gerst (28. Mai 2014) jeweils unter dem sogenannten „Deutschen Weltraum-Stern“ („Transit 064, „Mercury sextile Venus“), in den Kosmos.

Offenbar ließ sich Angela Merkel von diesem großen Ereignis aus DDR-Zeiten inspirieren, als sie ihren zweiten Ehemann Joachim Sauer am 30. Dezember 1998 unter dem Transit 220 („Mars opposition Pluto“) heiratete, ein „Stern“, der jüngst am 9. November 2019 „erstrahlte“. Dieser „Stern“ begleitete nämlich auch Siegmund Jähn bei seinem Flug in den Kosmos. Für den Sieg des Sozialismus und der SED reichte es aber nicht, wohl aber für gute Nachrichten in der FDJ-Gruppe für Agitation und Propaganda, der auch unsere Kanzlerin damals angehörte, um den Sozialismus im Weltall zu propagieren.

Es gibt Internetvideos, die bezeugen, dass die Kanzlerin mit Alexander Gerst telefonierte, der am 28. Mai 2014 als erster Deutscher die ISS betrat. Das ist nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass dieser historische Tag unter dem „Merkel-Geburtstags- und Weltvereinigungs-Stern“ (Transit 036, „Sun square Neptune“) stand, unter dem Merkel am 17. Juli 1954 geboren wurde. Dieser „Stern“ leuchtete übrigens auch am 9. November 2006 auf, als der Generaloberst der Staatssicherheit Markus Wolf aus seinem ereignisreichen Leben schied. Dieser Transit wiederholte sich übrigens am 8. Dezember 2019 just zum katholischen Hochfest „Mariä Empfängnis“.

Offensichtlich wähnt sich Angela Merkel „unter einem guten Stern“, wenn man noch einmal in den September 1977 zurückspringt. So heiratete sie am 3. September ihren ersten Ehemann Ulrich Merkel ausgerechnet unter dem „Stern“ (Transit 111, „Mercury quincunx Kora“), unter dem am 9. November 1989 die Berliner Mauer einstürzte. Dieser „Grenzöffnungs-Stern“ leuchtete zuvor am 25. August 1912, als der „große König der DDR-Deutschen“ Erich Honecker das Licht der Welt erblickte. Insofern hat Angela Merkel den nicht nachweisbaren „Parteiauftrag“ erfüllt.

Irgendwie scheint Angela Merkel geb. Kasner alles richtig in ihrem Leben zu machen. Sie war immer „von guten Sternen“ und schönen Ereignissen begleitet. Das wird noch an anderen Situationen deutlich werden. Wer kann schon sagen, dass er oder sie unter so historisch bedeutsamen Konstellationen geheiratet hat. Was will man mehr im Leben als eine Bundeskanzlerin, die zwar „im Westen“ in Hamburg geboren aber „im Osten“ aufgewachsen ist. Fortsetzung folgt.

………………………………………………………………………………………

Das Bemerkenswerte an dieser Betrachtung ist, dass hohe politische Führungspersönlichkeiten von himmlischen Ereignissen „begleitet“ werden. Die „himmlische“ Beziehung unserer Bundeskanzlerin zum 9. November sollte nun sowohl Freunde als auch Kritiker ihrer Politik stutzig machen. Sie ist einzigartig, und das im 30. Jahr des Mauerfalls sogar dreifach.

Im nächsten Artikel beleuchtet der Autor, wie sich die Weltführer Putin, Trump und Franziskus von großen kosmischen Erscheinungen in ihrem weltpolitischen Handeln inspirieren lassen. Dabei spielt die „himmlische Begleitung“ der Öko-Enzyklika von Papst Franziskus aus dem Jahre 2015 die zentrale Rolle. Die Frage ist nämlich, ob der Klimawandel kosmisch vernetzt erklärt werden kann. Aber auch Benedikt XVI. hörte auf den „Klang der Sterne“ im Jahre 2013, als Franziskus den „ewigen“ Heiligen Stuhl übernahm.

Redaktion: Diese Serie macht keine astrologischen Vorhersagen und erklärt auch keine astronomischen Erscheinungen, sondern untersucht ausschließlich geschichtliche und auch Ereignisse der Gegenwart aller Art der letzten 2.000 Jahre mit dem Blick auf sich wiederholende Sternkonstellationen.

Der Autor Bernd Kühntopf hat seine Arbeitsmethoden von niemandem gelernt, er hat bisher keine Verweise anderer im Internet dazu gefunden. Die Methoden der Erkenntnisgewinnung sind einfach und zugleich ungewöhnlich. Die Hauptquelle für das gesammelte Wissen ist das Internet. Sowohl geschichtliche Daten als auch eine spezielle Astrologie-Tabelle, auf die später noch eingegangen wird, sind so für jeden verfüg- und nachprüfbar. Seine Artikelserie begann hier am 20. und 22. September 2019 .

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.