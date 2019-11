Der 11. September aus einer anderen Perspektive – der deutsche Fußball unter dem Sternenzelt

Diese Serie macht keine astrologischen Vorhersagen und erklärt auch keine astronomischen Erscheinungen, sondern untersucht ausschließlich geschichtliche und auch Ereignisse der Gegenwart aller Art der letzten 2.000 Jahre mit dem Blick auf sich wiederholende Sternkonstellatuionen.

Der deutsche Fußball ist ohne seine große Lichtgestalt „Kaiser“ Franz Beckenbauer, aber auch ohne den „Bomber der Nation“ Gerd Müller undenkbar. Beide Fußballer wurde im Jahre 1945, gleich nach dem Ende des zweiten Weltkrieges geboren.

Auch sollte sich die Perspektive auf den ominösen „11. September“ endlich ändern. „Kaiser“ Franz wurde nämlich am 11. September 1945 geboren, und in einem kleinen Büchlein über Arminius aus dem Jahre 1955 hat der Autor die Erwähnung der Varusschlacht am „11. Septembris“ des Jahres 9 AD gefunden. Der 11. September 1987 setzte den Schlusspunkt der Reise des DDR-Partei- und Staatschefs Erich Honecker in das Land des „Klassenfeindes“. Es wird also höchste Zeit, dass wir Deutsche uns eine eigene, deutsche Perspektive auf den „11. September“ aneignen.

Die große Leistung des erfolgreichsten deutschen „Kaiser“ aller Zeiten besteht unter anderem darin, dass er als Spieler und als Teamchef der DFB-Elf Fußball-Weltmeister wurde und die Austragung der Weltmeisterschaft für das Jahr 2006 ins eigene Land holte. Schlussendlich verfolgte er den Sieg der DFB-Elf in Brasilien als leidenschaftlicher Beobachter. Welcher Kaiser ist ihm gleich?

Und hier bereits beginnt die „himmlische Begleitmusik“ für den deutschen Fußball. Offensichtlich geht es bei aller großen Leistung im Training und auf dem Fußballfeld nicht „ohne die Hilfe der Sterne“.

„Die Sterne standen günstig“, als die DFB-Elf die Endspiele der Jahre 1974, 1990 und 2014 jeweils unter derselben so genannten Konkurrenzausschaltungs-Konstellation (Transit 169, „Venus sextile Kora“) für sich entscheiden konnte. Die Frage stellt sich nun, ob die „Stellung der Gestirne“ selbst für den Fußball einen Einfluss haben. Der Autor will diese Frage beantworten.

Leider wurden die Wünsche und Hoffnungen aller Fußball-Fans und besonders von „Kaiser“ Franz im Jahre 2006 nicht erfüllt, zum zweiten Mal nach 1974 Fußball-Weltmeister im eigenen Land zu werden. Bekanntlich wurde die DFB-Elf nur Dritter, nachdem man das Halbfinale verloren hatte.

„Der Himmel und die Sterne meinten es aber gut mit der DFB-Elf“. Obwohl die DFB-Elf das Werk des „Kaisers“ und seines „Kanzlers“ und Trainers Klinsmann nicht krönen konnte, machte es der neue Bundestrainer Jogi Löw 8 Jahre später besser. Der „Fußball-Stern“vom „Day after“, also vom 10. Juli 2006 (Transit 118, „Mercury ingres Cancer“) wiederholte sich am 13. Juli 2014, als die DFB-Elf durch das Tor von Mario Götze gegen den alten Rivalen Argentinien im fernen Rio de Janeiro den letzten großen Triumpf nach Deutschland holte.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass bereits am 8. Juli 1990 die DFB-Elf durch das Tor von Andy Brehme gegen Argentinien siegte, und zwar in beiden Fällen unter dem “DFB-Sieges-Stern“ (Transit 169, „Venus sextile Kora“). Die DFB-Elf siegte also zweimal unter demselben „Stern“ gegen die argentinische Fußball-Elf. Ob die „Stellung der Gestirne“ und die elektromagnetische Kraft der Wandelsterne den Trainer der DFB-Elf Jogi Löw in der Mannschaftsaufstellung beeinflusste, wurde bisher in keinen Pressemitteilungen, Fußballexperten und TV-Kommentatoren erwähnt. Der Autor dieses Artikels kann jedenfalls nachprüfbare Belege vorlegen. Der Erfolg gibt ihm recht. Die „Sterne standen günstig“ und am 12./13. Juli 2014 gleich doppelt, und die Freude über den Sieg war riesengroß. Der Sieg der von Jogi Löw trainierten DFB-Elf ist eine historische Realität.

Der Deutsche Fußball-Bund wurde unspektakulär am 28. Januar 1900 in Leipzig gegründet. Die große Zeit des deutschen Fußballs begann mit dem Endspielsieg bei der Fußball-WM in Bern am 4. Juli 1954. „Der Himmel begleitete“ am 6. Juli das „Wunder von Bern“ mit dem „Großen Deutschen Stern“ (Transit 001, „Sun conjunction Mercury“), unter dem auch das Deutsche Reich am 18. Januar 1871 gegründet worden war und am 1./2. Juli 1990 die finanztechnische Wiedervereinigung des deutschen Volkes bewerkstelligt wurde.

Rückschauend wird man immer klüger, was aber eine Lehre für die Zukunft sein sollte. Die Frage stellt sich wiederum, ob bei größeren Reisen, Geschäften und auch in einem so unsicheren Bereich wie im Weltfußball „die Stellung der Gestirne befragt werden sollte“, um erfolgreich zu sein. In der Politik sind Erfolge bei Staatsführern wie Erdogan, Merkel und Putin nachweisbar, die schon lange ihre Politik „mit den Sternen abstimmen“. Ohne den „Beistand des Himmels“ läuft offenbar gar nichts.

Auch die größten Niederlagen der DFB-Elf fanden unter „der Aufsicht des Himmels“ statt. Die beiden bittersten Niederlagen der DFB-Elf waren die verlorenen Finalspiele vom 30. Juli 1966 im Wembley-Stadion gegen England (4:2) und die vom 30. Juni 2002 in Yokohama gegen Brasilien (2:0). Der 30. des Monats stand jeweils unter keiner Konstellation, dafür stand der jeweilige 28. des Monats „unter keinem guten Stern“ (Transit 224, „Mars square Kora“). Offenbar „schwiegen die Sterne“, und so mußte sich die DFB-Elf auf die eigenen Kräfte verlassen.

Die beiden denkwürdigsten Niederlagen unter demselben Transit 056 („Sun ingres Cancer“) erlitt die DFB-Elf 1974 und 1988 im Fußball-Gastgeberland Deutschland in Hamburg. Am 22. Juni 1974 verlor im Volksparkstadion Hamburg die DFB-Elf gegen die DDR-Nationalmannschaft durch das großartige Sparwasser-Tor mit 1:0. Der „Klassenfeind“ wurde ein einziges Mal besiegt, wenngleich nur auf dem Fußballfeld, noch dazu im „Land des Feindes“ selbst.

Die DFB-Elf wurde aber am 7. Juli 1974 im Endspiel gegen das niederländische Oranje-Team in München mit 2:1 Fußball-Weltmeister. Am 21. Juni 1988 wiederholte sich das Drama bei der Fußball-EM an gleicher Stelle zu derselben Zeit. Der Erzrivale Niederlande besiegte diesmal die DFB-Elf im Halbfinale und wurde danach Fußball-Europameister. Beide Spiele fanden zum Sommeranfang zu Jahrestagen des Überfalls Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion unter derselben Konstellation in demselben Stadion statt. Leider ging auch das Halbfinalspiel am 4. Juli 2006 gegen Italien in Dortmund unter der Konstellation (Transit 214, „Mars opposition Neptune“) verloren, unter der die Wehrmacht am 22. Juni 1941 in die Sowjetunion einmarschierte, dann aber am 8. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst bedingungslos kapitulierte.

Mit diesem Artikel wollte der Autor die großen Leistungen der Lichtgestalt des deutschen Fußballs, Franz Beckenbauer, würdigen. Der 11. September hat einen festen, guten Platz in der deutschen Geschichte, und wir sollten uns dieser Dinge bewusst werden. Die DFB-Elf ist eine der erfolgreichsten in der Welt. Der Autor wollte die „Handschrift des Himmels“ aufzeigen. Ob dieser Artikel dazu beiträgt, die DFB-Elf wieder zu den ganz großen Siegen zu führen, „steht freilich in den Sternen“.

Der Autor Bernd Kühntopf hat seine Arbeitsmethoden von niemandem gelernt, er hat bisher keine Verweise anderer im Internet dazu gefunden. Die Methoden der Erkenntnisgewinnung sind biblisch, einfach und zugleich ungewöhnlich. Die Hauptquelle für das gesammelte Wissen ist das Internet. Sowohl geschichtliche Daten als auch eine spezielle Astrologie-Tabelle, auf die später noch eingegangen wird, sind so für jeden verfüg- und nachprüfbar.



Der Autor untersucht nahezu alle Ereignisse der internationalen Geschichte, konzentriert sich aber in der ersten Artikelserie auf die deutsche Geschichte. Von der Gründung des ersten deutschen Reiches bis zum Untergang der DDR findet der Leser viel Interessantes, Ernstes und Kurioses. Auch die Gegenwart wird beleuchtet.