Naruto-Lauf zu ALF und Elvis? Social Media blasen zum Sturm auf Area 51

Neben Neuschwabenland und dem Bermuda-Dreieck ist die „Area 51“ das wohl bekannteste Projektionsobjekt esoterischer Fantasien und Verschwörungstheorien. Hollywood-Filme, Computerspiele und Serien nehmen auf das Areal am Groom Lake in der Wüste von Nevada Bezug.

Nun haben die Facebook-Seiten „Shitposting cause im [sic!] in shambles“, SmyleeKun und The Hidden Sound für den 20. September auf Facebook zu einem Event eingeladen, das den Titel „Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us“ trägt. Bis dato haben 1,5 Millionen Nutzer zugesagt, an besagtem Tag beim Sturm auf das militärische Sperrgebiet mit dabei zu sein, weitere 1,1 Millionen zeigten sich zumindest interessiert.

Die Faszination, die von Area 51 ausgeht, rührt von einem Ereignis aus dem Jahr 1947, in dem angeblich ein Unidentifiziertes Flugobjekt (UFO) in der Nähe der Kleinstadt Roswell in New Mexico abgestürzt sein soll.

Erst 1980 verarbeiteten Charles Berlitz und William L. Moore in ihrem Buch „Der Roswell-Zwischenfall: Die UFOs und die CIA“ dieses zuvor allenfalls in der lokalen Community gerüchteweise überlieferte Ereignis zu einer Legende, der zufolge damals ein außerirdisches Raumschiff mit außerirdischen Lebewesen an Bord abgestürzt wäre und die Regierung diese auf die Luftwaffenbasis verbracht hätte. Dort habe man mit den Außerirdischen Versuche durchgeführt und halte diese bis heute gefangen.

Bestsellerautor machte Roswell 1980 zum Thema

Berlitz hatte bereits zuvor populäre Bücher zu grenzwissenschaftlichen Themen veröffentlicht. Unter anderem schrieb er über das Bermuda-Dreieck, in dem mehrerer Schiffe und Flugzeuge verschwunden sein sollen, und über das „Philadelphia-Experiment“, das Stoff für einen erfolgreichen Hollywood-Film der 1980er Jahre gab.

Untersuchungen der US Air Force und mehrerer Autoren zu dem Vorfall hatten in den 1990er Jahren zum Ergebnis, dass es Trümmer von Vorrichtungen an Ballons waren, die dem Aufspüren sowjetischer Atomtests dienen sollten und die in Alamogordo unter strengster Geheimhaltung getestet worden sein sollen. Die Tests seien unter dem Titel „Projekt Mogul“ erfolgt. Dabei seien auch Fallschirmpuppen zum Einsatz gekommen, die offenbar die Fantasien über Aliens angestachelt hätten.

Der Rest ist zum Teil der Popkultur geworden, und bald tauchten auch Verschwörungstheorien auf, wonach sich in dem militärischen Sperrgebiet extraterrestrische Lebensformen, eine Geheimregierung, Filmstudios zur angeblichen Inszenierung der Mondlandungen zwischen 1969 und 1972 oder verstorbene Musikgrößen wie Elvis Presley oder Jim Morrison befinden sollen. Für das Dorf Rachel, das die nächstgelegene zivile Siedlung zum Sperrgebiet darstellt, bedeutete der Area-51-Kult einen Tourismusboom.

Dieser wird sich voraussichtlich auch im September wieder bemerkbar machen, wenn zumindest einige der 1,5 Millionen Facebook-Nutzer in der Gegend auftauchen werden, die für den „Sturm auf die Area 51“ auf Facebook zugesagt haben mit dem Ziel, „diese Aliens zu sehen“.

Army rät dringend von illegalem Betreten des Areals ab

Während die meisten Nutzer einen satirischen Hintergrund des Aufrufs sehen, scheinen einige den Aufruf durchaus ernst zu nehmen. „Wenn wir einen Naruto-Lauf starten, können wir schneller sein als ihre Kugeln. Auf zu den Aliens!“, heißt es im Aufruf der Eventveranstalter unter Anspielung auf eine japanische Anime-Serie, und solche Einträge haben mittlerweile auch die Militärs und Behörden hellhörig werden lassen.

Treffpunkt für die Teilnehmer soll am 20. September um 3 Uhr morgens Ortszeit das Area 51 Alien Center sein, ein kleiner Shop für Souvenirs mit angegliederter Cafeteria an der US-95 im Ortsgebiet von Amargosa Valley.

Die Seiten hinter dem Aufruf werden einer Meme-Plattform mit Streamingvideos für Videogamer sowie einem professionellen Eventveranstalter zugeordnet. Das Verteidigungsministerium warnte jedoch davor, sich weiter als bis zur äußersten Stelle vor der Absperrung des Komplexes zu nähern, die der Tikaboo Peak darstellt, der 26 Meilen vom eigentlichen Gelände entfernt liegt.

„Area 51 ist ein in Betrieb befindliches Trainingsgelände für die U.S. Air Force“, erklärt Luftwaffensprecherin Laura McAndrews gegenüber der Washington Post am 12. Juli.

Deshalb raten wir dringend jedermann davon ab, das Gelände zu betreten, wo wir amerikanische Streitkräfte trainieren. Die US-Luftwaffe steht immer bereit, Amerika und seine Güter zu beschützen.“

Auch UFO-Experte Nick Pope, der nach eigenen Angaben bereits für das britische Verteidigungsministerium an der Untersuchung unidentifizierter Flugobjekte mitgewirkt habe, warnt ebenfalls, die offenbar satirisch gemeinte Aktion sei „irgendwie aus dem Ruder gelaufen“ und sei ein „Rezept für eine Katastrophe“.

Es drohen lange Haftstrafen

Er bezweifle zwar, dass die Massen, die auf Facebook zugesagt hatten, tatsächlich versuchen werden, unerlaubt auf das militärische Sperrgebiet zu gelangen, erklärt er bei „Fox & Friends First“, aber die Aktion könnte durchaus auch außer Kontrolle geraten. Er betonte zudem, dass es selbst für Leute, die tatsächlich eindringen würden, sehr unwahrscheinlich wäre, auf der Basis irgendwelche „kleine grünen Männchen“ zu finden.

„Natürlich werden sie nicht gehen“, erklärt Pope mit Blick auf die UFO-Begeisterten. „Ich denke, das zeigt nur das große Interesse an diesem Thema.“ Das Einzige, was in Area 51 zu finden wäre, könnten Drohnen und „Luftwaffenfahrzeuge der nächsten Generation“ sein. Ein illegales Eindringen auf militärisches Sperrgebiet würde er verurteilen, es sei „unverantwortlich, illegal und potenziell gefährlich“.

Zwar wäre nicht damit zu rechnen, dass die US-Armee – obwohl sie dazu berechtigt wäre – gegen allfällige Eindringlinge aus der Ufologen-Gemeinde von ihren scharfen Waffen Gebrauch machen würde. Teilnehmern, die sich dem Betretungsverbot widersetzen, drohen jedoch die Festnahme und lange Haftstrafen.

Die US-Regierung hatte in den vorangegangenen Jahren von sich aus mehrere Schritte der Transparenz gesetzt, um der Öffentlichkeit einen Eindruck davon zu geben, was sich tatsächlich auf dem Gelände abspiele. Im Jahr 2013 veröffentlichte das Nationale Sicherheitsarchiv auf Anfrage von Lehrern der George Washington University ein 400-seitiges Konvolut der CIA über deren Erkenntnisse zur Area 51.

CIA gewährte Einblick in X-Akten

Demnach datierten die ersten Aktivitäten auf dem Gelände auf die 1950er Jahre, als man dort den Aufklärungsjet Lockheed U-2 testete. Auch andere später einsatzfähig gewordene, zuvor unter strenger Geheimhaltung getestete Gerätschaften wurden auf dem Übungsgelände Groom Lake, wie „Area 51“ offiziell heißt, getestet, etwa der Überschallaufklärer A-12, der unter dem Codenamen „Oxcart“ lief, oder der Tarnkappenbomber F-117.

Auch ein Einblick in die „X-Files“ und einen Katalog mit dem Titel „UFOs Fact or Fiction?“ gewährt. Darin finden sich tatsächlich eine Vielzahl an Akten, die mit unidentifizierten Flugobjekten zu tun haben. Allerdings, so heißt es aus dem Dienst, befassen sich „die meisten Dokumente mit CIA-Nachrichten über nicht substanziierte UFO-Sichtungen, von denen in der ausländischen Presse die Rede war, oder damit, wie die Behörde mit öffentlichen Anfragen über angebliche UFO-Sichtungen verfuhr“. Der Alien- und UFO-Gemeinde genügte dies allerdings bei weitem nicht als Beweis dafür, dass dort keine außerirdischen Lebensformen oder Technologien vor der Öffentlichkeit verborgen würden.

Unterdessen nutzte auch Schauspieler Danny Trejo („Grindhouse“, „Machete Kills“) den Aufruhr rund um den Erstürmungsaufruf und postete ein Bild auf Facebook, auf dem er sich selbst mit einer Machete in Lichtschwertform zeigte und dazu erklärte, das Bild zeige ihn nach dem Verlassen der Area 51. Mit dem Beitrag, der mehr als 5000 Likes fand, wollte er für seinen nächsten Film „Machete Kills In Space“ werben.