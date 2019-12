Was bedeutet es für die Gegenwart, wenn die Erzählung von der Geburt Jesu wahr ist?

Die Geburt dieses sonderbaren Königs der Judäer, Jesus von Nazareth, gibt unserem Weihnachtsfest Sinn und Freude. Festzuhalten bleibt die Tatsache, dass dieser Jesus unter einer bis heute nicht erklärbaren Himmelserscheinung geboren wurde.

Hochrangige Staatsangestellte kamen aus dem fernen Babylon, um dem neuen König zu huldigen und ihn reich zu beschenken. Sie hofften und wünschten, dass dieser neue König eine neue Ära von Wohlstand, Frieden, Glück und Hoffnung mit sich bringen würde.

Auf ihrem Wege kamen diese Weisen in dem pompösen Palast des Königs Herodes des Großen an, den der römische Senat eingesetzt hatte, um über die Provinz Palästina zu herrschen und Steuern einzufordern. Dort war allerdings der „neue König der Judäer aus dem Stamme David“ nicht zu finden.

Die drei Weisen folgten aber diesem Stern, bis er über dem Haus, wo der neue König geboren werden sollte, „stehenblieb“. Sie störten sich nicht an den ärmlichen Verhältnissen, sondern wussten instinktiv aus ihrem profunden Wissen über Astronomie und Astrologie, dass dieses Kindlein der verheißene König ist, der die ersehnte neue Friedensepoche einleiten würde.

Jedenfalls übt die Welt der Sterne auch heute eine hohe Attraktion auf die Menschen aus. Egal, wie die „Götter“ und Religionen heißen mögen, überall auf der Welt hat beispielsweise der Orion dasselbe Aussehen. Die Sonne selbst durchläuft überall dieselben Tierkreiszeichen, um das Sonnenjahr zu bilden, und der Nordpolarstern weist von „den Enden der (bewohnten) Erde“ auf den „Mittelpunkt des Universums“.

Im Mittelalter wurde Polaris sogar mit dem Erzengel Michael identifiziert. Die Namen variieren, aber das Aussehen dieser Sternbilder ist überall gleich.

Die Ordnung des Himmels ist für jeden unvoreingenommenen Betrachter einfach nur wunderschön und faszinierend. Die Betrachtung allein „verführt“ zum Träumen, Dichten, Geschichtenschreiben oder einfach zur Freude an dieser wundervollen Schöpfung. Kinder deuten mit ihren Fingern auf den Himmel und sagen „da oben wohnt der liebe Gott“.

Die neutestamentarische Erzählung von der Geburt Jesu ist kein wissenschaftlicher Bericht, sondern verdeutlicht einfach, dass „große Könige“ unter bestimmten Planetenkonstellationen geboren werden. Sie unterscheidet nicht zwischen den neuzeitlichen Herrschaftsformen, sie kennt nur „Könige“.

Die Frage stellt sich nun, welche Bedeutung dieser antike Bericht für die Gegenwart hat und ob sie heute noch politisch relevant ist. Welchen „Einfluss“ hat die Stellung der Gestirne im politischen Raum? Gibt es Antworten auf diese Fragen?

Welche „großen Könige“ gibt es heute und welche „himmlischen Bezüge“ haben diese zum „Stern von Bethlehem“? Nehmen wir die bekanntesten noch lebenden Herrscher.

1) Donald Trump gewann die US-Präsidentschaftswahlen am 8. November 2016 unter demselben Transit 075 („Mercury quincunx Ceres“), der am 16. Juni 1946 dem Tag seiner Geburt vom 14. Juni folgte. Dieser Transit ging am 5. Juni 1959 dem Tag der Geburt seines Vizepräsidenten Mike Pence am 7. Juni voraus. Der „Trump-Stern“ begleitete auch die Gründung der CIA 17./18. September 1947.

2) Angela Merkel feierte gemeinsam mit ihrem Lehrmeister Helmut Kohl die Wiedervereinigung des Deutschen Volkes am 3. Oktober 1990 unter demselben Transit 036 („Sun square Neptune“), unter dem sie am 17. Juli 1954 geboren wurde. Ihr Kabinettskollege Horst Seehofer wurde am 4. Juli 1949 unter diesem „Merkel-Stern“ geboren.

3) Wladimir Putin wurde am 7. Oktober 1952 unter zwei identischen Transits geboren, unter denen die Sowjetunion am 27. Dezember 1979 in Afghanistan einmarschierte. (Transit 103, „Mercury sextile Pluto“ und Transit 095, „Mercury conjunction Neptune“). Die Machteinsetzung Putins als russischer Ministerpräsident erfolgte am 9. August 1999 unter zwei Transits, unter denen Iwan der Schreckliche am 25. August 1530 geboren wurde. (Transit 024„Sun square Saturn“ und Transit 264, „Ceres trine Pluto”). Sein erster Amtstag am 10. August und seine Ansprache im Bundestag am 25. September 2001 fanden unter demselben Transit 159 („Venus quincunx Neptune”) statt.

4) Emmanuel Macron wurde am 21. Dezember 1977 geboren. Sein Geburtsdatum stimmt mit dem Sturm auf die Bastille vom 14. Juli 1789 in drei Transits überein. (Transit 084, „Mercury trine Saturn“, Transit 001 „Sun conjunction Mercury“, Transit 022, „Sun trine Saturn“). Sein Geburtsdatum und der Tag der Präsidentenwahl vom 24. April 2017 stehen unter dem Transit 084, der ihn am 11. Mai auch zwischen der Stichwahl am 7. Mai und der Amtseinführung am 14. Mai 2017 „begleitete“.

Der Transit 022 „Sun trine Saturn“ trat bereits am 17. 2017 April auf, sozusagen als „himmlischer Vorbote“ für Macrons Sieg am Sonntag danach. Dieser „Stern“ war bereits am 6. April 2016 ein „guter Vorbote“, als Macron die Bewegung „Republique La Marche!“ gründete, um seinen politischen Führungsanspruch durchzusetzen.

5) Queen Elisabeth II. ist die älteste noch lebende Monarchin. Als Herrin über das riesige weltweite Commonwealth ist sie am ehesten mit einem „großen König“ vergleichbar. Sie wurde am 21. April 1926 geboren und ist somit ein Jahr älter als der emeritierte König und Papst Benedikt VXI. Sie wurde am 2. Juni 1953 zur Königin gekrönt.

Als „Trendsetterin im Business des Herrschens über Völker und Nationen“ teilen Herrscher wie Napoleon, Mao Tse-dong, Baschar al-Assad und Erdogan den Platz unter diesem „Queen-Elisabeth II.-Geburtstags-Stern“ (Transit 135, „Venus quincunx Ceres“). In ihrer Machtfülle folgen die anderen Möchtegern-Könige dieser Welt-Königin.

6) Tayyip Erdogan wurde am 26. Februar 1954 geboren unter dem Transit 135 („Venus quincunx Ceres“), unter der am 31. Mai 1453 Konstantinopel erobert wurde. Dieser „Geburtstags-Stern“ verhalf Erdogans AKP am 3. November 2002 zum Sieg bei den Parlamentswahlen, worauf er infolge einer Verfassungsänderung am 12. März zunächst zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, der Vorstufe zum „Großen Sultan des 21. Jahrhunderts“, dem amtierenden 12. Präsidenten der Türkischen Republik.

7) Bleibt noch der amtierende Papst und Pontifex Maximus Franziskus, der am 17. Dezember 1936 geboren wurde, übrigens unter dem Transit 152 („Venus square Uranus“), unter dem auch die minderjährige Klima-„Prinzessin“ Greta am 3. Januar 2003 das Licht der Welt erblickte. Immerhin wird man nicht als Papst geboren, auch wenn es ein Königstitel ist.

Franziskus wurde am Abend der 13. März 2013 unter dem Transit 012, „Sun square Ceres“ als neuer „Papa Habemus“ ausgerufen. Franziskus leitet offenbar sein Sendungs- und Machtbewusstsein aus der Einsetzung von Silvester I. als Papst am 31. Januar 314 unter diesem „Stern“ her. Als erster Jesuit auf dem Thron des Bischofs von Rom sieht Franziskus seine Wurzeln selbstverständlich auch im Gründer des Ordens Ignatius Loyola, der unter diesem Transit 012 am 27. Juli 1609 selig gesprochen und am 25. Juli 1922 als Schutzpatron der Exerzitien eingesetzt wurde.

………………………………………………………………………………………………………

Jesus von Nazareth, Kaiser Augustus und unsere neuzeitlichen „Könige“ wurden an bestimmten Kalendertagen unter bestimmten Konstellationen geboren. Die Erzählung von der Geburt „des großen Königs der Judäer unter dem Stern von Bethlehem“ hat eine unmittelbare politische Bedeutung, die bis in unsere heutige Zeit hineinreicht. Wie Jesus von Nazareth als Nachkomme aus dem Königsgeschlecht Davids wurden auch unsere neuzeitlichen „Könige“ unter bestimmten „Sternen“ geboren.

Redaktion: Diese Serie macht keine astrologischen Vorhersagen und erklärt auch keine astronomischen Erscheinungen, sondern untersucht ausschließlich geschichtliche und auch Ereignisse der Gegenwart aller Art der letzten 2.000 Jahre mit dem Blick auf sich wiederholende Sternkonstellationen.

Der Autor Bernd Kühntopf hat seine Arbeitsmethoden von niemandem gelernt, er hat bisher keine Verweise anderer im Internet dazu gefunden. Die Methoden der Erkenntnisgewinnung sind biblisch, einfach und zugleich ungewöhnlich. Die Hauptquelle für das gesammelte Wissen ist das Internet. Sowohl geschichtliche Daten als auch eine spezielle Astrologie-Tabelle, auf die später noch eingegangen wird, sind so für jeden verfüg- und nachprüfbar. Seine Artikelserie begann hier am 20. und 22. September 2019 .