Ein spektakuläres Fossil, liebevoll „Wonderchicken (Wunderhuhn)“ genannt, enthält einen fast vollständigen Schädel eines Vogels. Das Forscher-Team unter der Leitung der Universität Cambridge schreibt in der Zeitschrift „Nature“, dass dieses neue Fossil Klarheit bringt, warum Vögel das Massensterben am Ende der Kreidezeit überlebt haben.

Eine detaillierte Analyse des Schädels zeigt, dass er viele Merkmale vereint, die modernen hühner- und entenähnlichen Vögeln gemeinsam sind. Dies deutet darauf hin, dass das „Wunderhuhn“ dem letzten gemeinsamen Vorfahren moderner Hühner und Enten nahe kommt. Das Fossil wurde in einem Kalksteinbruch nahe der belgisch-niederländischen Grenze gefunden und ist damit der erste moderne Vogel aus der Zeit der Dinosaurier auf der Nordhalbkugel.

Unscheinbarer Stein

Das Fossil sieht auf den ersten Blick nicht gerade spektakulär aus. Lediglich ein paar kleine Beinknochen-Fragmente ragen aus einem kleinen Stück Stein heraus. Sogar diese kleinen Knochen erregten das Interesse der Forscher, da Vogelfossilien aus diesem Punkt der Erdgeschichte so selten sind. Mit hochauflösenden Röntgen-CT-Scans durchleuchteten die Forscher den Felsen. Was sie nur einen Millimeter im Felsen sahen, war der Fund ihres Lebens: ein fast vollständiger, 66,7 Millionen Jahre alter Vogelschädel.

„Der Moment, in dem ich zum ersten Mal sah, was sich unter dem Felsen befand, war der aufregendste Moment meiner wissenschaftlichen Karriere“, sagte der Forschungsleiter Dr. Daniel Field vom Cambridge Department of Earth Sciences. „Dies ist einer der am besten erhaltenen fossilen Vogelschädel der ganzen Welt. Wir mussten uns fast kneifen, als wir ihn sahen, weil wir wussten, dass er aus einer so wichtigen Zeit in der Erdgeschichte stammt.“

„Das Finden des Schädels hat mich umgehauen“, sagte der Co-Autor Juan Benito. Er scannte die Fossilien mit Field CT. Er merkt an: „Ohne diese hochmodernen Scans hätten wir nie gewusst, dass wir den ältesten modernen Vogelschädel der Welt in der Hand haben.“

„Wonderchicken“ – Mischung aus Ente und Huhn

Der Schädel ist trotz seines Alters deutlich als moderner Vogel erkennbar. Er kombiniert viele Merkmale, welche zu der Gruppe „Galloanserae“ gehören. Dr. Daniel Field beschreibt den Schädel als eine Art „Mash-up“ eines Huhns und einer Ente.

„Die Ursprünge der Vielfalt lebender Vögel sind rätselhaft – abgesehen davon, dass wir wissen, dass moderne Vögel irgendwann gegen Ende des Zeitalters der Dinosaurier entstanden sind, haben wir bis nach dem Asteroidenschlag nur sehr wenige fossile Beweise dafür“, sagte ein weiterer Autor Albert Chen. „Dieses Fossil bietet unseren frühesten direkten Einblick in die modernen Vögel in den Anfangsstadien ihrer Evolutionsgeschichte.“ Die Forscher tauften das Fossil mit dem Namen „Asteriornis“. Es ist eine Anlehnung an Asteria, der griechischen Göttin der Sternschnuppen.

„Wir dachten, es wäre ein passender Name für eine Kreatur, die kurz vor dem Asteroideneinschlag in der Kreidezeit lebte“, sagte Co-Autor Dr. Daniel Ksepka vom Bruce Museum in Greenwich, Connecticut. „In der griechischen Mythologie verwandelt sich Asteria in eine Wachtel. Wir glauben, dass Asteriornis dem gemeinsamen Vorfahren nahe stand, zu dem heute Wachteln sowie Hühner und Enten gehören.“

Europa ein „Schlüsselbereich“

Die Tatsache, dass Asteriornis („Wonderchicken“) in Europa gefunden wurde, ist eine außergewöhnliche Sache. „Der Fossilienbestand der späten Kreidezeit von Vögeln aus Europa ist äußerst spärlich“, sagte Co-Autor Dr. John Jagt vom Naturhistorischen Museum Maastricht in den Niederlanden. „Die Entdeckung von Asteriornis liefert die ersten Beweise dafür, dass Europa ein Schlüsselbereich in der frühen Evolutionsgeschichte moderner Vögel war.“

„Dieses Fossil sagt uns, dass zumindest einige moderne Vögel schon früh kleine bodenbewohnende Vögel waren, die in der Nähe der Küste lebten“, sagte Field. „Asteriornis gibt uns jetzt ein Suchbild für zukünftige Fossilienfunde. Hoffentlich leitet es eine neue Ära fossiler Funde ein.“ (cs)