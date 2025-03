Technik Start in Französisch-Guayana

Ariane 6 soll mit militärischem Beobachtungssatelliten ins All starten

Die europäische Trägerrakete soll am 3. März zu ihrem ersten kommerziellen Flug starten. Mit der neuen Rakete will Europa in der Raumfahrt unabhängiger von den USA und Russland werden.