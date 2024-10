Umwelt Erste Daten aus den Bundesländern

Steigende Inflationsrate: Die Preise steigen wieder schneller

Erste Zahlen aus den Bundesländern deuten eine höhere Inflationsrate als in jüngster Zeit an. In Baden-Württemberg beschleunigte sich die Teuerung von 1,4 auf 2,1 Prozent. Die Kerninflation erhöht sich schneller, in Hessen lag sie bei 2,8 Prozent.