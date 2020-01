1974 war ein großes Jahr in Deutschland – ein politisch-sportlicher Rückblick in die Sterne

Der erste Tag des neuen Jahres stand unter dem Transit 104 „Mercury square Pluto“, unter der die damals unbekannten, aber späteren Bundeskanzler Helmut Kohl am 3. April 1930 und Gerhard Schröder am 7. April 1944 geboren wurden. Unter diesem Transit begann aber auch am 3. Oktober 1941 die Operation Taifun, besser bekannt als Kampf um Moskau. Diese Bezugnahme auf die Vergangenheit macht durchaus Sinn, wenn man bedenkt, dass die Enttarnung des Spions der Staatssicherheit der DDR Günther Guillaume im Jahre 1974 zu einem Wechsel an der Spitze der Bundesrepublik führte, Willy Brandt trat zurück, und Helmut Schmidt wurde der neue Bundeskanzler.

Willy Brandt trat als Bundeskanzler am 7. Mai 1974 zurück. Ein anderes „Attentat“ auf einen deutschen Kanzler gab es bereits am 7. Mai 1866, als Ferdinand Cohen-Blind versuchte, Reichskanzler Otto von Bismarck mit einer Pistole zu töten. Heute würde man diesen Attentäter dem linksextremistischen Spektrum zuordnen. Der Versuch misslang und der Attentäter war am Tag danach bereits tot. Cohen-Blind wurde geboren am 25. März 1844 unter demselben Transit 125 „Venus conjunction Mars“, unter dem am 20. April 1889 der ultimative Vernichter der deutschen Demokratie Adolf Hitler geboren wurde.

„Das Jahr 1974 war außerdem ein großes Fußball-Jahr. Die beiden deutschen Fußballmeister der DDR und der BRD feierten ihre bis dahin größten Siege. Der DDR-Meister 1. FC Magdeburg siegte einen Tag nach dem Rücktritt Willy Brandts am 8. Mai mit 2:0 gegen den AC Mailand und wurde Europapokalsieger der Pokalsieger. Der FC Bayern besiegte nach dem 1:1 am 15. Mai den spanischen Verein Atletico Madrid im Wiederholungsspiel am 17. Mai mit 4:0. An diesem Tag war Helmut Schmidt bereits als Bundeskanzler gewählt worden. Die beiden großen Spielerpersönlichkeiten Jürgen Sparwasser und Franz Beckenbauer trafen dann mit ihren Nationalmannschaften im WM-Spiel im Hamburger Volkspark-Stadion aufeinander. Das Jahr 1974 stand trotz der Guillaume-Affäre „unter einem guten Stern“ für den weiteren Entspannungsprozeß zwischen den beiden deutschen Staaten, wie es damals hieß. Helmut Schmidt wurde am 16. Mai 1974 zum Bundeskanzler gewählt, während Erich Honecker zuvor am 3. Mai 1971 den Mauerbauer Walter Ulbricht an der Partei- und Staatsspitze der DDR ablöste. Beide Machtwechsel standen übrigens unter demselben Transit 167 „Venus conjunction Kora“.

Die Fußball-WM 1974 begann für die beiden deutschen Mannschaften, die in dieselbe Gruppe gelost wurden, am 14. Juni, die sie auch gewannen. Dieser Tag stand unter dem Transit 139 „Venus sextile Jupiter“, unter dem der damalige US-Präsident John F. Kennedy am 26. Juni 1963 Berlin (West) besuchte und das berühmte Bekenntnis „Ich bin ein Berliner“ in deutscher Sprache abgab. Willy Brandt war damals noch der Regierende Bürgermeister von Berlin, der auch mit ansehen musste, wie die SED-Diktatur die Berliner Mauer baute.

Womit wir wieder bei der „Verquickung“ von Sport und Politik sind. Am 22. Juni trafen die DDR-Nationalmannschaft und die DFB-Elf in dem historisch einmaligen Spiel im Hamburger Volksparkstadion aufeinander, das Jürgen Sparwasser mit 1:0 in der 77. Spielminute für die DDR entschied. Der 33. Jahrestag des Einmarsches der Wehrmacht in die Sowjetunion bildete diesmal den politischen Hintergrund für diesen sportlichen Höhepunkt, bei dem der „sozialistische Staat die imperialistische BRD“ besiegte, zumindesten auf dem Spielfeld.

Während die DDR-Mannschaft am 3. Juli ausschied, feierte die DFB-Elf um Spielführer Franz Beckenbauer am 7. Juli den großen Triumpf im Münchner Olympiastadion mit einem 2:1 über das Oranje-Team. Dieser Tag stand unter einem „guten Stern“, dem Transit 169 „Venus sextile Kora“, unter dem die DFB-Elf auch 1990 in Italien und 2014 in Brasilien die begehrte Trophäe gewann.

Der neue Bundespräsident Walter Scheel wurde am 15. Mai 1974 gewählt, und „Katsche“ Schwarzenbeck erzielte in der 120. Spielminute das 1:1 für den FC Bayern. Am 16. Mai 1974 wurde Helmut Schmidt zum Bundeskanzler gewählt, am 17. Mai gewann der FC Bayern dann den Pokal der Landesmeister im Wiederholungsspiel gegen Atletico Madrid. Am Samstag, 18. Mai feierte der FC Bayern die deutsche Meisterschaft trotz der 5:0 Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Der neue Bundespräsident wurde dann am 1. Juli just unter dem „großen Stern der Deutschen“ Transit 001 „Sun conjunction Mercury“ in sein Amt eingeführt, unter dem am 18. Januar 1871 das deutsche Kaiserreich gegründet wurde. Am Tag zuvor verlor die DDR-Elf gegen das Oranje-Team mit 2:0. Dieser für den führenden FDP-Politiker erste Amtstag als Bundespräsident stand übrigens unter demselben „Stern“, unter dem am 12. Dezember 1948 die FDP wiedergegründet wurde. Am 8. Juli beging Walter Scheel außerdem seinen 55. Geburtstag. Das neue Staatsoberhaupt hatte also gleich dreifachen Grund zur Freude. Bereits das Vorgeschehen zur Fußball-WM in Deutschland war ein Paukenschlag, der ein großes Ereignis verhieß und großartig zum Abschluss gebracht wurde.

Die „Bundesrepublik im politisch-sportlichen Umbruch“ feierte ihren zwischenzeitlich größten Triumpf. Spitzenagent Guillaume wurde enttarnt, die Demokratie gefestigt und der sportliche Triumpf mit der DFB-Elf als Fußballweltmeister und der FC Bayern als Europapokalsieger und deutscher Meister gefeiert.

Aber auch die DDR-Seite schrieb Fußballgeschichte. Der berühmte Goalgetter der DDR-Mannschaft Jürgen Sparwasser (4. Juni) wurde in demselben Jahr und auch unter demselben Transit 298 „Jupiter opposition Uranus“ wie sein royaler Counterpart Prince Charles (15. November) geboren. Das wiederum geschah in dem historischen Jahr 1948, als zum 7. Jahrestag des Einmarsches der Wehrmacht in die Sowjetunion am 21. Juni mit der Währungsreform die D-Mark in der Trizone und in Westberlin eingeführt wurde.

Vor genau 32 Jahren blieb Jürgen Sparwasser am 10. Januar 1988 nach einem Freundschaftsspiel der Altherrenmannschaften in Saarbrücken und beging nach DDR-Sprech „Republikflucht“. Ob Sparwasser der „Franz-Beckenbauer-Geburtstags-Stern“ vom 11. September 1945 (Transit 067, „Mercury sextile Mars“) zu dieser Entscheidung inspirierte, lässt sich nur vermuten. Dieser Transit erschien nämlich am Tag danach, am 11. Januar 1988. Am 9. November 1989, also 22 Monate später, folgte nahezu das ganze Volk der DDR Sparwasser auf dem Weg in die Freiheit.

Zusammenfassung: Dieser Artikel sollte die „Verquickung“ von Sport und Politik darstellen. Wie immer sind die Fakten zuverlässig, die Interpretation ist frei und wie immer alles mit einem Augenzwinkern versehen.

Redaktion: Diese Serie macht keine astrologischen Vorhersagen und erklärt auch keine astronomischen Erscheinungen, sondern untersucht ausschließlich geschichtliche und auch Ereignisse der Gegenwart aller Art der letzten 2.000 Jahre mit dem Blick auf sich wiederholende Sternkonstellationen.

Der Autor Bernd Kühntopf hat seine Arbeitsmethoden von niemandem gelernt, er hat bisher keine Verweise anderer im Internet dazu gefunden. Die Methoden der Erkenntnisgewinnung sind einfach und zugleich ungewöhnlich. Die Hauptquelle für das gesammelte Wissen ist das Internet. Sowohl geschichtliche Daten als auch eine spezielle Astrologie-Tabelle, auf die später noch eingegangen wird, sind so für jeden verfüg- und nachprüfbar. Seine Artikelserie begann hier am 20. und 22. September 2019 .