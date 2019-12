Wochenend-Spezial: Strategien zur Unterwanderung der Demokratie – Kinderrechte

In unserem heutigen Newsletter-Spezial widmen wir uns den verborgenen Strategien des Kommunismus. Die Systeme der demokratischen Länder waren ursprünglich für Personen mit einer bestimmten moralischen Gesinnung und einem bestimmten moralischen Standard konzipiert. Für diejenigen, die alle Mittel einsetzen, um niederträchtige Ziele zu erreichen, bieten diese Systeme aber viele Schlupflöcher. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, eine freie Gesellschaft allein durch gesetzlich erlaubte Methoden zu unterwandern.

Kommunisten und diejenigen, die unwissentlich in ihrem Namen handeln, versuchen, das politische und soziale System der freien Gesellschaften auf jede erdenkliche Weise zu untergraben. Wie nehmen kommunistische Parteien demokratische Länder in Besitz?

Am Sonntag geht es uns um den Komplex der Kinderrechte. Immer öfter reißen die Behörden Kinder aus ihrer gewohnten Umgebung und ihrer vertrauten Umgebung.

Erst Anfang der Woche hörte ich eine betroffene Mutter sagen: „Ich würde so gerne Weihnachten mit meiner Tochter feiern.“ Doch möglich ist das nicht. Die fast 13-Jährige wohnt inzwischen in einer Pflegefamilie. Dort wird sie genötigt, ihre Pflegeeltern Mama und Papa zu nennen. Doch Lena (Name geändert) weigert sich beharrlich. Sie hat Sehnsucht. Sie will nach Hause. Aber sie darf nicht.

Bei Kinderrechten wird mit zweierlei Maß gemessen. Denn längst entscheiden nicht mehr die Eltern, was das Wohl ihrer Kinder ist. Unter dem Begriff Kinderrechte will die Regierung nun die Entpflichtung der Eltern aus ihrer natürlichen Rolle vorantreiben.

Alle Spezialsammlungen werden nur als E-Mail versandt und erscheinen jeweils 15 Uhr. Hier kann man sich zu den kostenlosen E-Mail-Newslettern der Epoch Times anmelden.

Einige unserer bisherigen Spezial-Newsletter:

Gesundheit: Schnupfnase, Halskratzen – erstmal Ruhe bewahren

Inspiration: Zu Weihnachten fehlt den Nicht-Gläubigen etwas

„Hexenjagd“ auf US-Präsident Trump

Steuerliche Tipps zum Jahresende

Impfpflicht – unaufhaltbar?

Weltherrschaft – Eine Erklärung des aktuellen Chaos

Deutschland verdummt – ach, wirklich?

Diesel-Pkw: 1,76 Liter auf 100 Kilometer – im Jahr 1989 (3. November 2019)

Rente? Rente. Leben.