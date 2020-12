„Der wahre Kampf ist der zwischen Gut und Böse“: Ein Blick in die Gedankenwelt der Trump-Unterstützer

Am Montag gab es eine zehnstündige Anhörung in Arizona zu den Vorwürfen des Wahlbetrugs bei den US-Präsidentschaftswahlen. Vor der Tür fand parallel eine Kundgebung von Trump-Unterstützern statt, die auch im Livestream übertragen wurde.

Hierzulande hört und sieht man recht wenig von Donald Trumps Unterstützern. Man fragt sich schon: Was für Leute sind das? Wie denken sie, was für Vorstellungen und Ansichten haben sie? Immerhin sind es laut den derzeit vorliegenden Zahlen über 74 Millionen Menschen, die hinter Donald Trump stehen.

Ein Trump-Unterstützer hielt folgende Rede auf dieser Kundgebung

Hier seine Rede völlig unkommentiert im Wortlaut:

„Wir sind also hier und bitten unsere Vertreter ganz einfach: In der Stunde der Tat, vielleicht dem wichtigsten politischen Moment in diesem Jahrhundert, einfach ihre Arbeit zu tun, nämlich uns, das Volk, zu vertreten und die rechtmäßige Wahl von Präsident Trump vom 3. November 2020 zu beenden und abzuschließen.

Ob Präsident Trump nun im Amt ist oder nicht, meiner Meinung nach wird alles, was in den letzten fünf Jahren getan wurde, umsonst gewesen sein, wenn wir nicht eine politische Neuausrichtung in diesem Land schaffen. Was ich damit meine, ist einfach: Zu lange hat die Grand Old Party als vermeintliche Partei die Interessen der Geberklasse und der globalen Interessen vertreten. Ganz gleich, wie dieser Wettstreit ausgeht, es muss in der republikanischen Partei ein wirklich großer Reset stattfinden.

Und dieser wirklich große Reset sollte die Geldgeber und die globalen Interessengruppen aus der Grand Old Party herausnehmen und an ihre Stelle sollten wir, das amerikanische Volk, treten.

Die neue republikanische Partei muss America First heißen.

America First!

America First bedeutet endlich ein Ende dieser Kriege im Nahen Osten, die uns nichts nützen. America First bedeutet ein Ende dieser Masseneinwanderung und der Invasion von Ausländern in unser Land. America First bedeutet ein Ende dieser katastrophalen Handelsgeschäfte, die den Wert dieses Landes und seiner Menschen plündern.

Wie Präsident Trump in seiner Antrittsrede sagte, wird von diesem Tag an eine neue Vision unser Land regieren. Es wird nur America First sein.

America First!

Und was noch wichtiger ist. Dies ist nicht nur ein politischer Kampf, wie ihr alle sicher wisst. Und ich liebe es, dein schönes Kreuz zu sehen. Der wahre Kampf ist nicht zwischen Republikanern und Demokraten, der wahre Kampf ist der zwischen Gut und Böse. Dies ist ein spiritueller Krieg. Es ist ein spiritueller Krieg zwischen dem Teufel und den Kindern Jesu Christi.

Christus ist König!

Es sind nicht die Milliardäre, es sind nicht die Planer, es sind nicht die verantwortlichen globalen Interessengruppen, es ist Jesus Christus, der über alles herrscht.

Und wenn ihr einen kleinen Blick in die Zukunft werfen wollt: Die Menschen werden seinen Namen wieder sagen. Denn, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber jahrzehntelang haben Politiker diese sehr vagen und sehr allgemeinen Appelle an die Religion gemacht. Sie sprechen über Gott und werfen vielleicht ein paar Bibelstellen hinein, ich habe sie noch nie seinen Namen sagen hören. Ich habe sie noch nie sagen hören: „Jesus Christus ist der Herr“.

Aber lasst mich euch etwas sagen. Amerika ist eine christliche Nation. Und die Amerikaner sind christliche Menschen. Und wir werden endlich eine christliche Führung in diesem Land haben.

Wenn ihr zurückschaut auf das Jahr 1776, waren die Herausforderungen gegen die Amerikaner fast unmöglich zu überwinden. Wir kämpften gegen das größte Imperium der Welt, das Britische Weltreich. Und wir hätten nicht gewonnen, wenn es nicht Gottes Hilfe bei der Revolution gegeben hätte.

Gott hat dieses Land geschaffen, weil dieses Land gut ist.

Und so wie Gott dieses Land 1776 erschaffen hat, wenn man sich all die Herausforderungen ansieht, die in diesem Jahr gegen uns sind, bei den sozialen Medien und den regulären Medien, Wall Street und Big Tech, Hollywood und der akademischen Welt – wenn wir gegen diese unmöglichen Herausforderungen kämpfen, wird Gott uns auch diesmal in unserem Kampf helfen, denn wir sind bei Gott.

Und ich höre da drüben jemanden rufen: „Rettet die Babys“. Rettet die Babys und rettet die Kinder in diesem Land. Das ist etwas, worüber nicht oft genug gesprochen wird. Die Demokraten führen nicht einfach einen Krieg gegen unsere Freiheit, sie führen nicht einfach einen Krieg gegen unsere Souveränität. Aber wenn man genau hinschaut, führen sie einen Krieg gegen unsere Kinder. Sie treiben unsere Babys ab. Sie sehen unsere Kinder an, und sie unterziehen sie in öffentlichen Schulen einer Gehirnwäsche. Sie handeln mit unseren Kindern auf der ganzen Welt. Erinnert ihr euch an Barack Obama und seine 56.000-Dollar Hotdogs und Pizza aus Chicago? Wir wissen, dass unsere Eliten Satanisten und Pädophile sind. Genau das ist es. Der Punkt ist einfach. Wenn eure Babys nicht abgetrieben werden, werden sie in öffentlichen Schulen einer Gehirnwäsche unterzogen. Wenn sie nicht in öffentlichen Schulen einer Gehirnwäsche unterzogen werden, werden sie von ihren Therapeuten unter Drogen gesetzt. Das nennt man Antidepressiva. Wenn sie nicht von ihren Therapeuten unter Drogen gesetzt werden, werden sie auf der Straße oder von ihren Freunden unter Drogen gesetzt. Wenn sie es durch die Middle- und Highschool schaffen, werden sie Schulden-Sklaven der Bundesregierung, weil sie einen Collegeabschluss erwerben müssen, um eine Arbeit zu bekommen. Auf jedem Schritt im Leben unserer Kinder werden sie von den Mächten, die diese Welt regieren, angegriffen. Wir müssen unsere Kinder retten. Darum geht es letztendlich.

Rettet die Kinder!

Wir wollen, dass dieses Land wieder anständig wird, dass es zusammenhält, dass es ordentlich und geordnet wird, dass es Christus-ähnlich und wieder traditionell wird.

Amerika entwickelt sich rasch zu einem Land, in dem es keine starken traditionellen Ehen mehr gibt. Amerika wird zu einem Land, in dem man seine Kinder nicht mehr in einer traditionellen, anständigen und tugendhaften Weise erziehen kann. In einem Land, in dem Ehen und eine tugendhafte Kindererziehung nicht mehr möglich sind, gibt es nichts mehr, was zu bewahren ist. Und ich sage euch, dass es nicht so sein muss. Dies sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Dies ist ein großartiges Land, und wir sind großartige Menschen.

USA!

Was jetzt geschieht, wird uns angetan. Was jetzt gerade geschieht, wird uns von diesen globalen Interessengruppen angetan. Amerika muss nicht unbedingt ein Dritte Welt Land sein. Man läuft durch eine beliebige Stadt dieses Landes und sieht Obdachlose, Schmutz, Verfall und Unanständigkeit. Man denkt man sieht Dinge, die Gott beleidigen. Und wir müssen all dem ein Ende setzen. Es liegt in unserer Macht, es liegt in der Hand guter und patriotischer Menschen für dieses Landes, aufzustehen und die Führung zu übernehmen.

Und das ist es, was ihr hier heute seht.

Die Globalisten haben sich bei der Manipulation dieser Wahl auf jede Eventualität vorbereitet. Sie haben die Antifa-Schocktruppen darauf vorbereitet, die Städte zu stürmen. Sie haben die Medien darauf vorbereitet, die Pressekonferenzen des Präsidenten zu unterdrücken. Sie bereiteten Big Tech vor, jeden zu zensieren, der nicht mitmacht. Aber mit einer Sache haben sie nicht gerechnet, und zwar mit dem amerikanischen Volk, das sich erhebt und auf die Straße geht. Und wir sind noch nicht fertig, das ist erst der Anfang. Denn woran die globalen Interessengruppen erinnert werden müssen, ist, dass wir die Menschen sind, die dieses Land gewonnen haben. Wir sind es, die die Lastwagenfahrer sind. Wir sind es, die die Polizei und die Feuerwehrleute sind. Wir sind die Produzenten in diesem Land. Und wenn wir, die Produzenten, entscheiden, dass wir diese betrügerische Wahl nicht mitmachen, dann sind wir es, das Volk, das dieses Land zum Laufen bringt – wir werden es zum Stillstand bringen.

Wir werden diese Anhörungen nicht für immer hinnehmen. Ziemlich bald werden wir, so glaube ich, große Streiks erleben, Trucker-Streiks und Streiks der Landwirte. Das ist es, was passieren muss.

Wir können nicht zulassen, dass das so weitergeht. Und es gibt keinen Grund dazu, denn letztendlich haben wir die Kontrolle. Ich habe heute eine Umfrage gesehen, die besagt, dass 47 Prozent der Amerikaner glauben, dass diese Wahl gestohlen wurde. Wenn ein Bruchteil der 74 Millionen Menschen, die für Trump gestimmt haben, oder ein Bruchteil der 47 Prozent der Menschen, die glauben, dass diese Wahl gestohlen wurde – wenn sie sich erheben und sagen, dass wir das nicht mitmachen, dann werden sie nicht damit durchkommen.

Steht auf!

Und eine Sache, die mir an unserer Führung gefällt, ist, dass, wenn diese Proteste organisiert werden, es keine Genehmigung gibt. Wir haben genug davon, um Erlaubnis zu bitten.

Wir werden uns erheben, und wir werden dieses Land zurückerobern. Black Lives Matter macht es, die Antifa macht es, und sie machen es auf eine Art und Weise, die einfach verabscheuungswürdig ist. Black Lives Matter ist vielleicht die schlimmste Organisation in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.

BLM ist das Letzte!

Sie sagen, Black Lives Matter, Schwarze Leben sind wichtig. Als ob sich in den letzten 20 Jahren jemals jemand der Illusion hingegeben hätte, dass schwarze Leben keine Rolle spielen. Alles, was wir in den Medien hören, ist: Black lives matter, schwarz ist schön, Förderung von Minderheiten und so weiter. Wer sagt unseren Kindern, dass ihr Leben eine Rolle spielt? Die Medien sagen, das Leben der Schwarzen ist wichtig – unser Leben ist wichtig.

Unser Leben ist wichtig!

Es sind unsere Kinder, die in öffentlichen Schulen aufwachsen, und ihnen wird beigebracht, dass sie hassen sollen, wer sie sind. Unsere Kinder werden in öffentlichen Schulen erzogen. Unsere Kinder werden in öffentlichen Schulen erzogen, und ihnen wird beigebracht, dass nur sie und ihre Vorfahren für Sklaverei, Kolonialismus, Rassismus und alles, was unter der Sonne geschieht, verantwortlich sind.

Ich schaue auf die Kinder der amerikanischen Generation. Ich schaue auf die Kinder der Amerikaner, die dieses Land aufgebaut haben, die dieses Land besiedelt und erschlossen haben, die für dieses Land gekämpft und seine Industrie aufgebaut haben. Und ich schaue mir diese Kinder an und sage ihnen: „Auch euer Leben ist wichtig“.

Zurück zum ursprünglichen Punkt. Es sind die Linken, die in den letzten sechs Monaten unsere Straßen gefüllt und zerstört haben. Aber wir haben nicht das Ziel zu zerstören. Wir werden weiterhin die Straßen füllen und eine rechtmäßige Wahl unseres Präsidenten Donald Trump fordern.

Wir werden also hier draußen sein. Wir werden für den Rest des Tages hier draußen sein und so lange, wie diese öffentliche Anhörung dauert. Und wir werden hier draußen sein und in jeder einzelnen Hauptstadt – bis Donald Trump am 20. Januar 2021 vereidigt wird.“