Herr Li Hongzhi ist der Begründer der spirituellen Praxis Falun Gong (auch Falun Dafa genannt). Die Praxis verbindet Meditation und sanfte körperliche Übungen mit einer Philosophie, die auf den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht beruht.

Nachdem Herr Li die Praxis Anfang der 1990er-Jahre in China der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, begannen schätzungsweise 70 bis 100 Millionen Menschen mit der Ausübung. Seitdem hat sich die Praxis in mehr als 100 Ländern weltweit verbreitet. In China wird sie jedoch einer extremen Verfolgung durch die Kommunistische Partei Chinas ausgesetzt.

Li wurde viermal für den Friedensnobelpreis nominiert und wurde vom Europäischen Parlament für den Sacharow-Preis für geistige Freiheit vorgeschlagen. Außerdem wurde er mit dem International Religious Freedom Award von Freedom House ausgezeichnet.

Der folgende Artikel wurde aus dem Chinesischen übersetzt und wurde ursprünglich auf Minghui.de veröffentlicht.

Warum ist die menschliche Gesellschaft

ein Ort im Nebel

Der Himmelskörper ist so gigantisch, dass keine Gottheit, kein König oder Herr weiß, was jenseits von ihm ist, und die Zahl der Lebewesen ist so groß, dass sie nicht gezählt werden können. Allerdings haben alle Wesen im Himmelskörper – von ihrer eigenen, aus Materie bestehenden Ebene aus – einen Rundumblick auf die Welt, in der sie leben; ähnlich wie Gottheiten die Welt betrachten, nur mit dem Unterschied, dass ihnen die Weisheit und die göttlichen Fähigkeiten fehlen. Mit anderen Worten, keine Lebewesen im Himmelskörper, in den Kosmen befinden sich im Zustand der Menschheit, in welcher man die Wahrheit der Welt, in der man lebt, nicht sieht, die Existenz anderer Lebensformen in der eigenen Lebensumgebung nicht wahrnimmt und die wahre Manifestation materieller Dinge in der eigenen Lebensumgebung nicht erkennt. Daher ist die Art und Weise, wie die Menschen denken und die Welt verstehen, einmalig und unfähig. Das ist eben eine „vernebelte“ Gesellschaft. (Die ursprünglichen Unsterblichen in den Drei Weltkreisen und die individuellen Phänomene im Kultivierungskreis bilden eine Ausnahme.)

Warum ist das so? Weil der Himmelskörper und die vielen kosmischen Systeme innerhalb des Himmelskörpers die letzte Stufe der „Vernichtung“ nach dem Gesetz von Entstehen, Bestehen, Verfall und Vernichtung erreicht haben. In der schrecklichen endgültigen Auflösung während der Vernichtung wird alles ausgelöscht und nichts bleibt mehr übrig, und deshalb hat der Schöpfer beschlossen, alle Lebewesen zu erretten.

Der Himmelskörper, die Kosmen sind am Punkt der Vernichtung angekommen, weil der Himmelskörper und die vielen Kosmen innerhalb des Himmelskörpers sowie die unzähligen Lebewesen innerhalb der Kosmen – einschließlich der vielen Herren, Könige und Gottheiten in jedem Kosmos – im Zuge des langen Prozesses von Entstehen, Bestehen, Verfall und Vernichtung sich so entwickelt haben, dass sie alle nicht mehr so gut sind, wie sie bei ihrer Entstehung waren. Das heißt, im Laufe der langen Jahre entsprechen sie alle nicht mehr den Maßstäben der Ebenen, auf denen sie sich befinden. Dies ist eine unausweichliche Gesetzmäßigkeit im Verlauf des Lebens.

Um alle Lebewesen zu erretten, schuf der Schöpfer daher eine Welt außerhalb des Himmelskörpers. Er benutzt sie, um die unendlich vielen Lebewesen innerhalb des Himmelskörpers zu erretten. Diese Welt heißt die „Drei Weltkreise“. In den Drei Weltkreisen gibt es drei Ebenen, auf denen Leben existiert: Lebewesen auf der untersten Ebene besitzen keinerlei Fähigkeiten und Weisheit; sie existieren ausschließlich in der verwirrendsten und elendsten Umgebung. Das ist eben die menschliche Gesellschaft. Die Menschen und Lebewesen der zweiten Ebene, deren Intelligenz lediglich höher ist als die der Ebene der Menschen, können nur sehen, was in den Bereichen der Menschheit und ihren eigenen vor sich geht. Menschen bezeichnen sie als übermenschliche Wesen. Lebewesen auf einer noch höheren Ebene können die Lebenssituationen der Lebewesen auf den zwei unteren Ebenen und die der eigenen Ebene sehen. Sie besitzen die höchste Weisheit innerhalb der Drei Weltkreise. Die Menschheit bezeichnet sie zusammenfassend als Himmlische Wesen. Jedoch ist kein Lebewesen in den Drei Weltkreisen in der Lage, den wahren Kosmos und die himmlischen Welten zu sehen, wo sich die himmlischen Gottheiten befinden.

Daher lebt die Menschheit „im Nebel“, wo sie über die geringste Weisheit verfügt und das Wesentliche der Dinge nicht zu erkennen vermag. Dies ist eine bahnbrechende Maßnahme des Schöpfers, damit alle Lebewesen vor der endgültigen Vernichtung in der Endphase gerettet werden können. Sie sollen durch die Güte ihrer menschlichen Natur aus der leidvollen Welt der Unwissenheit herausfinden. Es ist tatsächlich sehr schwer. Am Ende des Prozesses von Entstehen, Bestehen, Verfall und Vernichtung können die Lebewesen, die eigentlich vernichtet werden sollen, nur durch das Ertragen von Leid und den Abbau von Karma herauskommen. Gleichzeitig müssen sie ihre gütige Natur bewahren können, erst dann können sie von der „Zukunft“ anerkannt werden. Als die Endphase begann, stimmte der Schöpfer zu, dass die vielen Gottheiten, Könige, Herren des Himmelskörpers und die noch gigantischeren Obergottheiten und Obererleuchteten – Herrscher über jeweils ein Gebiet des Himmelskörpers – als Menschen wiedergeboren werden. All ihre Weisheit und Fähigkeiten wurden versiegelt. Sie sollen im elendsten, unfähigsten, weisheitslosesten und komplett verschlossenen menschlichen Körper Leid ertragen und Karma abbauen. In der Bitternis sollen sie mit Hilfe aufrichtiger Gedanken ihre gütige Natur bewahren. Erst dann können sie von allen Gottheiten und dem Schöpfer ernst genommen und von der Zukunft anerkannt werden. Diejenigen, die in der menschlichen Gesellschaft immer wieder inkarnieren und dabei nach und nach ihr Sündenkarma beseitigen, immer mehr Tugend ansammeln, werden bestimmt für die Errettung beziehungsweise Erlösung ausgewählt und bei Beginn der Errettung am Ende der Endphase werden sie garantiert vom Schöpfer errettet und in den neuen Kosmos gebracht. Mit anderen Worten, diese „vernebelte“ Existenzweise der menschlichen Gesellschaft ist eine besondere Gesellschafts- und Lebensform, die vom Schöpfer geschaffen wurde, um alle Lebewesen zu erretten. Die Menschen leben im Nebel und deshalb ist es egal, wen man um Auflösung des Nebels bittet, es wird nichts nützen. Kein einziges Lebewesen, vom Himmel bis zur Erde, wagt, diese Umgebung zur Errettung aller Lebewesen zu zerstören.

In der Menschenwelt gibt es immer wieder Menschen, die sagen, der Glaube an Gottheiten sei Aberglaube. Deshalb sagen manche Menschen: „Wenn ich es sehe, glaube ich es; wenn ich es nicht sehe, glaube ich es nicht.“ So wagen manche Menschen, schlechte Dinge zu tun, ohne an die Folgen zu denken. Wie hoch eine Gottheit auch sein mag, sobald sie als Mensch inkarniert und einen menschlichen Körper hat, ist sie ein Mensch. Sobald man in den menschlichen Körper eintritt, geht man in den Nebel hinein; daher gibt es Menschen, die in dieser vernebelten Welt Karma verursachen. Der Schöpfer hat die Drei Weltkreise geschaffen, damit die Lebewesen ihr Sündenkarma im Leiden abbauen können. Das grundlegende Ziel ist, die eigene Moral zu verbessern. Nur wer frei von Sündenkarma ist, kann errettet werden und ins Himmelreich zurückkehren. Wer Karma verursacht hat, muss das Karma abtragen. Das wird durch das Gesetz des Himmelskörpers und des Kosmos bestimmt. Der Mensch befindet sich jedoch im Nebel. Höchstwahrscheinlich hat er wieder in der Menschenwelt Sündenkarma verursacht, also muss er es selbstverständlich abtragen; wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten. In der Tat gibt es viele Menschen mit großem Sündenkarma. Damit sie errettet werden können, wird der Schöpfer noch einen Teil ihres Leidens für sie ertragen. Das ist die größte Barmherzigkeit und die größte Liebe für alle Lebewesen. Wenn das Karma eines Lebewesens eine bestimmte Menge erreicht, wird das Lebewesen tatsächlich vernichtet. Das Sündenkarma abzutragen und zum Himmel zurückzukehren ist der wahre Zweck, warum du in die Menschenwelt gekommen bist. Jeder hat dem Schöpfer bei der Reinkarnation ein Gelübde abgelegt. Das Abtragen von Sündenkarma ist natürlich sehr schwierig. Das Karma führt unter den Menschen zu Streitereien, Kriegen, Krankheiten. Es führt zu Mühsal, zu Hunger und Armut, sodass die Menschen leiden. Natürlich gibt es großes und kleines Sündenkarma, und gerade weil es großes und kleines Karma gibt, gibt es einen Unterschied zwischen Arm und Reich. Wenn Menschen in der vernebelten Welt ihre Güte bewahren können, werden sie weniger Karma erzeugen und weniger leiden!

Das bedeutet, die „vernebelte Welt“ der Menschen ist für die Errettung aller Lebewesen und die Errettung des Himmelskörpers und aller Kosmen geschaffen. Es gibt einen so großen Grund für diesen „Nebel“, dass er niemals nach dem Wunsch der Menschen aufgelöst wird. Es gibt viele Unsterbliche in der Welt. Aber warum können sie den Wunsch der Menschen, den Nebel aufzulösen, nicht erfüllen? Sie wagen es nicht! Denn die vernebelte Welt wurde vom Schöpfer zur Rettung der Himmelskörper und aller Lebewesen geschaffen, und sie ist die Hoffnung aller Lebewesen auf Errettung!

Meister Li Hongzhi

30. September 2024