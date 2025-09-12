Saarland feiert drei Tage lang Tag der Deutschen Einheit

Das Saarland wird mit einem dreitägigen Fest den diesjährigen Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken feiern. „Wir feiern ein Fest voller Kunst und Kultur, Kulinarik und Genuss, Dialog und Begegnung – ein Fest der Demokratie mitten in unserer Landeshauptstadt“, erklärte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Freitag bei der Vorstellung des Programms in Saarbrücken.

Der Tag der Deutschen Einheit sei eine Chance, bundesweit und international zu strahlen. Es werde einer der europäischsten Tage der Deutschen Einheit, den es je gegeben habe. „Die Einheit war nur möglich, weil viele Menschen den Mut zum Wandel hatten“, fügte Rehlinger hinzu.

Die Festpredigt in einem Gottesdienst wird der Trierer Bischof Stephan Ackermann halten. Geleitet wird der Gottesdienst von ihm sowie dem Bischof von Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, dem Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, und der Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst.

Das Fest zur Deutschen Einheit in Saarbrücken dauert vom 2. bis zum 4. Oktober. Auf mehreren in der Stadt verteilten Bühnen sind Konzerte, Theateraufführungen und Straßenkunst zu sehen. Als Musikacts wurden unter anderem Die Prinzen und Rea Garvey angekündigt.

In Saarbrücken findet in diesem Jahr der zentrale bundesweite Festakt zum Tag der Einheit statt. Als Gäste am 3. Oktober werden unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet. Von beiden sind Reden geplant. (afp/red)