Gesundheit Kabinett beschließt Masern-Impfpflicht und andere Reformen im Gesundheitswesen

Auf seiner Sitzung am Mittwoch will das Bundeskabinett eine Impfpflicht gegen Masern und andere Neuregelungen in der Gesundheitspolitik beschließen (09.30 Uhr). Der Ministerrunde liegen drei Gesetzentwürfe von Bundesgesundheitsminister Spahn vor.