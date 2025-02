„Es ist uns eine Ehre“: Italienische Politiker begrüßen Shen Yun in Rom

Bereits 28 Vorstellungen in sechs Städten in Italien, jede vor ausverkauftem Haus und unter tosendem Applaus. Shen Yun, das weltweit führende Ensemble für klassischen chinesischen Tanz, begeistert mit acht Künstlergruppen weltweit die Zuschauer und präsentiert ihnen die Schönheiten Chinas vor dem Kommunismus. Am 31. Januar bot sich ihnen in Europa jedoch eine andere Bühne. Die Künstler waren einer Einladung des Senators Giulio Terzi di Sant’Agata, Präsident der vierten Kommission für EU-Angelegenheiten und ehemaliger italienischer Außenminister, gefolgt und wurden im italienischen Senat willkommen geheißen.

An dem Empfang nahmen unter anderem auch Senatorin Cinzia Pellegrino, Leiterin des Menschenrechtsausschusses, Stadtrat Federico Rocca sowie Matteo Angioli teil. Er ist Generalsekretär des Global Committee for the Rule of Law, einer in Rom ansässigen Organisation, die sich für die Förderung der Rechtsstaatlichkeit einsetzt.

In der Saison 2025 wird das Ensemble in Europa fast 300 Vorstellungen in mindestens 61 Städten in 14 Ländern geben und damit ein Publikum mit rund 600.000 Menschen erreichen. Für Terzi ist solches Ausmaß ein bemerkenswerter Erfolg.

„Das ist etwas wirklich Außergewöhnliches“, sagte er. Die große Anziehungskraft von Shen Yun führt er auf die Präsentation von Kultur, Menschlichkeit, Werten, historischem Wissen und die Darstellung der 5.000 Jahre alten chinesischen Zivilisation zurück.

„Sie repräsentieren Schönheit, Sie repräsentieren die Göttlichkeit des Menschen, und Tanz ist der perfekte Ausdruck all dessen“, so der Senator.

Dabei nahm er auch Bezug auf die spirituellen Hintergründe des Ensembles. Die Künstler von Shen Yun praktizieren alle Falun Dafa (auch Falun Gong genannt), eine uralte traditionelle Kultivierungsmethode, die auf den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht basiert. Terzi beschrieb Falun Dafa als „eine Bewegung von Frieden, Wahrheit und Freiheit – eine Erhöhung des Charakters und eine Suche nach dem inneren Wesen, der inneren Dimension der Menschen“.

Senator bedauert Übergriffe durch KPCh

Terzi erklärte, dass die Werte von Shen Yun zutiefst mit den europäischen Idealen übereinstimmen. Er bezeichnete Shen Yun als eine „beispielhafte Kultur“, die das Fundament der europäischen Zivilisation widerspiegele, wie es in europäischen Abkommen und historischen Traditionen verankert sei.

Der Senator hob die kulturelle Bedeutung von Shen Yun hervor. Das Ensemble wurde im Jahr 2006 von internationalen Künstlern gegründet, von denen viele aufgrund der religiösen Verfolgung durch die KPCh ihre Heimat verlassen hatten, um in Freiheit zu leben.

Während Shen Yun in Italien und vielen anderen Ländern auf breite Anerkennung und Unterstützung treffe, versuche die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) jedoch, die Aufführungen zu verhindern, bedauerte Terzi. Dabei betonte er die langjährigen historischen Beziehungen zwischen Italien und China, die auf Persönlichkeiten wie den venezianischen Kaufmann Marco Polo und den italienischen Gelehrten Matteo Ricci zurückgehen, der in China als „Weise aus dem Westen“ verehrt wird.

„Was Ihre Company uns bringt, ist eine Wirklichkeit der Schönheit – eine Schönheit, die nicht aufzuhalten ist“, sagte er zu den Shen-Yun-Künstlern.

„Von Tokio bis Paris hat Shen Yun im Laufe der Jahre die tausend Jahre alte traditionelle chinesische Kultur durch farbenfrohen Tanz in die Welt getragen und genießt großen Zuspruch“, so Terzi in einer Pressemitteilung vom 31. Januar nach dem Besuch der Künstler, einen Tag vor der Premiere von Shen Yun in Rom am 1. Februar.

„Morgen wird Shen Yun in Rom auftreten, wo alle sechs Vorstellungen ausverkauft sind“, fügte er hinzu. Für ihn ist Shen Yun ein perfektes Beispiel für „Kulturdiplomatie“, bei der Kunst und Schönheit für die Vermittlung universeller Werte eingesetzt werden.

„Shen Yun ist Überbringer einer universellen Botschaft von Harmonie, Respekt und vor allem Freiheit“, erklärte er. Die Geschichte des Ensembles stehe für ein China, das sich der Gleichmacherei der kommunistischen Ideologie nicht gebeugt habe, obwohl das Regime weiterhin versuche, Traditionen auszulöschen.

Shen Yun ist auch eine Geschichte des Mutes, gerade weil es im Laufe der Jahre viele Einschüchterungen und Boykotte gegeben hat, die zeigen, dass die Macht der sanften Macht – in diesem Fall des Tanzes – ein entscheidendes Element der Völkerverständigung ist“, so Terzi weiter.

Der Senator hatte auch ein Geschenk für Shen Yun dabei, das die Solotänzerin Angelia Wang im Namen des Ensembles entgegennahm.

„Der beste Weg, um zu kommunizieren“

Senatorin Cinzia Pellegrino, eine Verfechterin der Menschenrechte, sprach ebenfalls über den Erfolg von Shen Yun. Der Ansatz, Geschichten auf diese künstlerische Weise zu vermitteln, sei „der beste Weg, um zu kommunizieren“, sagte sie. „Auf diese Art kann man eine sehr starke Wirkung erzielen.“

Pellegrino wusste aus Büchern über die durch die KPCh verübte Verfolgung von Falun-Dafa-Praktizierenden in China Bescheid. Die Bücher hätten ihr geholfen, „die Schwere der vom chinesischen Regime in der ganzen Welt begangenen Menschenrechtsverletzungen zu verstehen“.

Die Kultivierungsschule Falun Dafa, die sich aufgrund wachsender Beliebtheit in den 1990er-Jahren in ganz China rasch verbreitete, wurde im Jahr 1999 über Nacht verboten. Auch heute werden Praktizierende in China festgenommen, gefoltert und inhaftiert. Einige fallen dem von der KPCh verübten Organraub zum Opfer. Zu Transplantationszwecken werden gesunden Praktizierenden gegen ihren Willen lebensnotwendige Organe entnommen, sodass sie bei dem Eingriff sterben.

Vor kurzem enthüllten Whistleblower die Bemühungen der KPCh, wonach die Verfolgung von Falun-Dafa-Praktizierenden auch im Ausland intensiviert werden soll. In ihrem Visier stehen auch die Künstler von Shen Yun.

Pellegrino will sich dafür einsetzen, dass die grausamen Organentnahmen weiter bekannt werden. „Ich musste feststellen, dass es nicht genug Wissen über dieses Verbrechen gibt“, sagte sie. Daher plant sie, das Thema in einer bevorstehenden Senatsanhörung anzusprechen.

Die Shen-Yun-Künstler besichtigten bei ihrem Besuch den historischen italienischen Senat. Nach der Führung brachte Federico Rocca, Stadtrat von Rom, seine Freude über die bevorstehenden Vorstellungen von Shen Yun zum Ausdruck: „Nach Auftritten in Hauptstädten auf der ganzen Welt ist Shen Yun nun endlich in Rom angekommen. Es ist uns eine Ehre, sie zu empfangen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Auftritten und weiterhin viel Glück für die Zukunft.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Italian Senators Welcome Shen Yun to Rome, to Share China Before Communism“. (deutsche Bearbeitung: sua)

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Hier ein Überblick über die Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Deutschland 28. Jan. – 2. Feb. Berlin 5. – 9. Feb. Frankfurt 12. – 16. Feb. Mülheim an der Ruhr 2. – 5. März Ludwigsburg 7. – 9. März Leipzig 24. – 28. März Berlin 30. März – 6. April Füssen 8. – 12. April Dortmund Österreich 1. – 2. März Salzburg Schweiz 14. – 16. Feb. Basel

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com.