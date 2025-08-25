Glamour und aktuelle Politik beim Filmfestival in Venedig

Julia Roberts und George Clooney, Jude Law und Emma Stone – zum 82. Filmfestival von Venedig wird am Mittwoch der rote Teppich in der italienischen Lagunenstadt ausgerollt.

Anlässlich einer Reihe von Weltpremieren haben sich zahlreiche Filmstars sowie Regisseure angekündigt. Der 82-jährige deutsche Filmemacher Werner Herzog und die US-Schauspielerin Kim Novak sollen bei der Eröffnungszeremonie mit einem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden.

Julia Roberts zum ersten Mal bei den Filmfestspielen in Venedig

Julia Roberts ist anlässlich der Premiere ihres neuesten Films „After the Hunt“ von Regisseur Luca Guadagnino zum allerersten Mal bei den Filmfestspielen in Venedig zu Gast. Der Film mit Roberts in der Hauptrolle erzählt die Geschichte eines sexuellen Übergriffs an einer renommierten US-Universität und läuft außerhalb des Hauptwettbewerbs.

In der Hauptkategorie der Festspiele, in dem 21 Spielfilme um den begehrten „Goldenen Löwen“ konkurrieren, ist unter anderem der britische Schauspieler Jude Law als Russlands Präsident Wladimir Putin zu sehen. Law spielt den russischen Machthaber in „The Wizard of the Kremlin“ von Regisseur Olivier Assayas.

Als weiterer hochkarätiger Preisanwärter gelten das neueste Werk der Oscar-prämierten US-Regisseurin Kathryn Bigelow – in dem Thriller „A House of Dynamite“ sieht sich das Weiße Haus mit einer unmittelbaren atomaren Bedrohung konfrontiert -, sowie ein Film von US-Regisseur Jim Jarmusch mit Adam Driver und Cate Blanchett in den Hauptrollen.

Auch eine viel diskutierte Neuinterpretation von „Frankenstein“ des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro gilt als Favorit.

George Clooney spielt in „Jay Kelly“ einen berühmten Schauspieler in einer Identitätskrise – unter der Regie von Noah Baumbach, der zusammen mit seiner Ehefrau und Kollegin Greta Gerwig („Barbie“) das Drehbuch verfasste. Dwayne „The Rock“ Johnson spielt in „The Smashing Mashine“ von Benny Safdie einen alternden Wrestler mit Emily Blunt in der Rolle seiner Ehefrau.

Einer der politischsten Filme des Festivals dürfte der Film „The Voice of Hind Rajab“ von der Regisseurin Kaouther Ben Hania sein. Er rekonstruiert die Geschichte eines sechsjährigen palästinensischen Mädchens, das im Januar 2024 zusammen mit sechs Angehörigen von israelischen Soldaten getötet wurde, als die Familie aus der Stadt Gaza floh.

Welcher Film am 6. September mit dem „Goldenen Löwen“ geehrt wird, entscheidet die Jury unter Vorsitz des zweimaligen Oscar-Preisträgers Alexander Payne.

Außerhalb des Wettbewerbs laufen unter anderem ein Porträt des Modedesigners Marc Jacobs von Regisseurin Sofia Coppola, ein Porträt der verstorbenen britischen Sängerin Marianne Faithfull von Jane Pollard und Iain Forsyth sowie ein Film über den berühmten investigativen Journalisten Seymour Hersh von Laura Poitras, die 2022 mit dem Goldenen Löwen geehrt worden war. (afp/red)