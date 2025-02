Der Garten Eden und unsere psychologische Regression

Einer der Gründe, warum ich die Mythologien der Welt so leidenschaftlich studiere, liegt darin, dass sie so viel von unserer heutigen Psyche offenbaren. Warum? Weil sich die menschliche Natur seit Anbeginn der Zeit kaum verändert hat. Anders ausgedrückt: Wir haben uns nicht wesentlich weiterentwickelt.

Wie Dr. Aseem Malhotra, ein vielfach publizierter Kardiologe, in einem Interview mit „American Thought Leaders“ sagte: „Obwohl wir in den letzten 2.500 Jahren technologische Fortschritte gemacht haben, […] haben wir uns psychisch nicht weiterentwickelt, und ich denke, in den letzten Jahren, würde ich sagen, […] entwickeln wir uns psychisch eher zurück.“

Unsere technologischen Fortschritte und exponentiellen Errungenschaften sind unbestreitbar. Aber was nützen sie uns, wenn wir uns als Menschen psychologisch nicht weiterentwickeln – ja, wenn unsere Entwicklung möglicherweise sogar regressiv ist?

Letztlich würde die Diskussion über diese Regression den Rahmen der Psychologie sprengen und eine moralische Dimension beinhalten: Das Böse hat in unserer modernen Welt zugenommen.

Wir verwenden heutzutage nicht gerne Vokabeln wie „böse“, weil sie absolutistisch und wertend klingen. Stattdessen formulieren wir es so: „Das ist inakzeptabel.“ Die menschliche Regression im Laufe der Zeit ist jedoch etwas, worüber in den Mythen auf der ganzen Welt viel gesprochen wird: ein Abstieg vom Goldenen Zeitalter der Menschheit zum Silbernen, zum Bronzenen und schließlich zum Eisernen Zeitalter, in dem das Böse überhandnimmt.

Dieses Konzept oder seine Varianten sind in der griechischen, römischen, hinduistischen, nordischen (Ragnarök-Zyklus), zoroastrischen (Religion Zarathustras), buddhistischen (Zyklen des Niedergangs) und aztekischen Mythologie verbreitet.

Mythologien, die sich mit dem Niedergang der Menschheit befassen

In ihrem Buch „Doubt and Certainty“ (Zweifel und Gewissheit) betrachten der Kosmologe Tony Rothman und der Physiker George Sudarshan die hinduistische Version dieses Mythos: „Jeder Zyklus besteht aus vier Zeitaltern, die sich jeweils verschlechtern. Das vierte Zeitalter, das in der indischen Zeitrechnung an erster Stelle steht, ist das „goldene Zeitalter“, eine glückselige Epoche des Wohlstands und der Gerechtigkeit, in der das Dharma, das Gesetz der Pflicht, respektiert wird. Im dritten Zeitalter wird nur noch drei Viertel des Dharma befolgt; die Menschen kennen nun Leid und Tod. Es folgt das zweite Zeitalter, in dem nur noch die Hälfte des Dharma auf der Erde existiert und das Böse und das Leid zunehmen; die menschliche Lebensspanne wird kürzer.

Wir leben natürlich im letzten Zeitalter des Bösen (dem Kali Yuga), in dem Reichtum zum einzigen Kriterium für Tugend wird, Sex die Liebe ersetzt und Taschenrechner den Verstand. Am Ende der vier Zeitalter, die insgesamt 12.000 göttliche Jahre oder 4.320.000 Menschenjahre dauern, kommt es zu einer Auflösung, einer allgemeinen Reinigung.

Dieses Muster des moralischen Verfalls ist weitverbreitet. Die Quintessenz und der wohl älteste Mythos überhaupt ist der Sündenfall von Adam und Eva aus dem Garten Eden (Genesis 3). Einst war alles perfekt – golden – und jetzt ist es das nicht mehr.

Um es klar zu sagen: Diese Mythen erzählen tiefe Wahrheiten. Einige, wie Austin Farrer, ein hochrangiger Geistlicher der Church of England in der Mitte des 20. Jahrhunderts, unterscheiden zwischen dem Wörtlichen und dem Mythologischen.

Er schrieb: „Adam trifft in der alten Geschichte Gott, als er im Garten spazieren geht. […] Aber das ist Poesie, und es wäre sehr dumm von uns, das wörtlich zu nehmen.“

Ich bin durchaus bereit, zu akzeptieren, dass die Ereignisse in der Geschichte von Adam und Eva tatsächlich stattgefunden haben. Aber es spielt keine Rolle, ob sie wortwörtlich wahr sind oder nicht, denn die Geschichte ist im tiefsten Sinne wahr.

Sie beantwortet eine Frage über die wahre Natur der menschlichen Existenz. Wir können entweder an das eine oder an das andere glauben. Es ist irrelevant, auf Faktizität zu bestehen. Sowohl Fakten als auch Fiktion lehren uns hier wichtige Lektionen.

Psychologische Pathologien

Bevor wir uns die Geschichte ansehen, sollten wir festlegen, was ich unter psychologischen Problemen oder Störungen oder – um den aktuellen Jargon zu verwenden – Pathologien verstehe. Es gibt viele davon.

Wir finden sie immer wieder in den Nachrichten, wenn ein Verbrechen oder eine Gräueltat dem einen oder anderen zugeschrieben wird. Hier einige wichtige Beispiele für negative Denkweisen: Kontrolle der Reaktionen anderer, Verdrängung, Schuldzuweisung, Identifikation, Abwertung, Rückzug, Projektion, Rationalisierung, Betäubung, Verleugnung und so weiter.

All diese Strategien sind Abwehrmechanismen, die unser Ego schützen sollen. Denn es fühlt sich einer Situation ausgesetzt, die es in seiner Sicherheit oder Existenz bedroht oder zu bedrohen scheint. Aber nicht alle Pathologien sind gleich – einige sind schlimmer als andere.

Die biblischen Ereignisse im Garten Eden zeigen drei psychologische Pathologien auf, für die der Mensch schon immer anfällig war und immer noch ist – denn unsere Natur hat sich nicht grundlegend verändert.

Betrachten wir sie in umgekehrter chronologischer Reihenfolge. An erster Stelle steht die Schuldzuweisung.

Schuldzuweisungen

Adam und Eva haben Unrecht getan, indem sie Gottes ausdrücklicher Anweisung nicht gehorchten. Adam gibt Eva die Schuld und Eva gibt der Schlange die Schuld. In jedem Fall will keiner Schuld haben!

Schuldzuweisungen übertragen die Verantwortung auf andere. Mit anderen Worten: sie sagen aus, dass ich nicht für meine Handlungen verantwortlich bin. Jemand anderes ist dafür verantwortlich. In der Tat kann man sagen, dass Schuldzuweisung das am weitesten verbreitete, schädlichste und zerstörerischste aller psychologischer Laster ist, von denen die Menschheit heimgesucht wird.

Sie ist der Dreh- und Angelpunkt all dessen, was in uns negativ ist. Kein Wunder also, dass es so viel Schaden anrichtet. Es ist auch sehr schwierig, Schuldzuweisungen entgegenzuwirken.

Wenn man einen Fehler begeht, wäre es ehrlicher zu sagen: „Mea culpa“ – mein Fehler. Aber das ist leider relativ selten. Die Beschäftigung mit dem Mythos hilft uns, zu erkennen, wie tief verwurzelt dieses Laster der Schuldzuweisung ist. Aus einer sehr breiten Perspektive betrachtet, stellen wir fest, dass Nationen andere Nationen beschuldigen und Groll Jahrhunderte andauern kann.

Wir können unsere eigene Nation vielleicht nicht davon abhalten, außer vielleicht an der Wahlurne, aber wie können wir – jeder für sich – aufhören, anderen die Schuld zu geben?

Wir töten uns selbst

Wenn wir uns mit den Ereignissen im Garten Eden befassen, können sie unsere Vorstellungskraft anregen und zu einem Do-it-yourself-Programm zur Persönlichkeitsentwicklung werden. Wir können sehen, dass dieses Problem auch in uns steckt.

Ein weiterer entscheidender Aspekt, warum Schuldzuweisungen so schlecht sind, ist der Umstand, dass sie – im Jargon der Persönlichkeitsentwicklungsbewegung der vergangenen 50 Jahre – eine wenig verstandene Tatsache sind. Jedes Mal, wenn wir anderen die Schuld geben, töten wir uns selbst.

Wenn wir anderen die Schuld geben, sterben wir gewissermaßen selbst, weil wir einen Teil der Realität leugnen, die mit uns und durch uns geschaffen wurde. Wir sagen, wir hätten daran keinen Anteil gehabt.

Im Grunde genommen leugnen wir uns selbst als Mitschöpfer der Realität und weigern uns, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Aus diesem Grund ist Schuldzuweisung eine Art Gotteslästerung. Wir verleugnen unsere gottähnlichen Kräfte der Mitgestaltung.

Kurz gesagt, wir entfernen uns von dem Bewusstsein oder Tao oder Gott – von dem, was das Universum antreibt, dessen Teil wir sind, und isolieren uns von ihm.

Theologisch gesprochen, steuern wir auf die Hölle zu. Aus weltlicher Sicht können wir sagen, dass die Hölle kein Ort jenseits des Lebens ist, sondern ein Geisteszustand, in den wir hier und jetzt eintreten. Oder wie traditionelle Buddhisten es ausdrücken: „Du wirst nicht für deinen Zorn [oder deine Schuldzuweisungen] bestraft. Du wirst durch deinen Zorn [oder deine Schuldzuweisungen] bestraft.“ Das heißt, jedes Laster wird zu seiner eigenen Strafe.

Projektion

Die zweite extreme psychologische Pathologie ist die Projektion. Projektion ist die negative Denkweise, bei der wir nicht nur anderen die Schuld geben, sondern auch sehen und wahrnehmen, dass andere ein Laster haben – eines, das uns selbst auszeichnet.

Haben wir nicht alle schon einmal einen Freund getroffen, der ständig behauptet, dass andere eifersüchtig oder wetteifernd sind? Doch mit der Zeit erkennen wir, dass die Eifersucht, der Wettbewerbsgedanke oder ein anderer Fehler sehr wohl ein Teil von ihnen sind, sie es aber nicht sehen.

C.S. Lewis bemerkte: „Nun haben sowohl Fehler als auch Sünde die Eigenschaft, dass je tiefer sie sind, desto weniger ahnt ihr Opfer von seiner Existenz.“

Adam und Eva sind sich des Ernstes ihrer Sünde eindeutig nicht bewusst, selbst, als sie aus dem Garten Eden vertrieben werden. Sie projizieren ihre Schuld auf die Schlange. Sie denken, dass sie selbst nicht böse sind, die Schlange aber schon.

Projektion und Schuldzuweisung gehen Hand in Hand und verstärken sich gegenseitig. Wenn die Schlange die Schuld trägt, dann muss sie dafür verantwortlich sein, und wir sind es nicht! Was wir bereits im Garten Eden finden, können wir heute am Arbeitsplatz finden, wo es „Excusitis“ genannt wird.

Leugnen

Drittens kommen wir zu der psychologischen Pathologie, auf die wir bereits bei der Beschreibung der Schuldzuweisung angespielt haben: Verleugnung.

Gott stellt Adam drei Fragen: „Wo bist du?“, auf die Adam indirekt antwortet. Des Weiteren: „Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?“ Auf diese Frage antwortet Adam überhaupt nicht. Auf die dritte Frage: „Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir verboten habe zu essen?“ antwortet Adam, indem er einfach seine Frau beschuldigt.

Kurz gesagt, Adam – und Eva, die sich ähnlich verhält – wollen beide die Realität des Geschehens leugnen, während sie das Böse auf einen anderen projizieren und gleichzeitig diesen anderen – die Schlange – beschuldigen.

Die Wurzel dieser Verbrechen ist die Verleugnung, eine heftige Verleugnung der Wahrheit, der Realität, des Lebens. In den griechischen Mythen ist das schlimmste aller Verbrechen die Hybris, die auch eine Form der Verleugnung der Wahrheit ist: die Wahrheit darüber, wer wir sind und wer wir in Bezug auf die Götter selbst sind. Es ist ein Fehler, unsere Grenzen als sterbliche Wesen zu überschreiten.

Diese Mythen – insbesondere der Garten Eden – stehen im eklatanten Widerspruch zu modernen Vorstellungen von Fortschritt und menschlicher Vervollkommnung. Wir täten gut daran, diesen Mythen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn wir das täten, hätten wir einen viel besseren Einblick in das, was in der Welt vor sich geht, und in das, was in unseren eigenen Herzen vor sich geht.

Wie der Professor und Philosoph Terry Eagleton es ausdrückte: „Was wir brauchen, ist eine Wiederbelebung des Mythos, der dem säkularen Geist des Fortschritts und Optimismus, der derzeit die Massen betört, ein Ende setzen wird.“ Dem ist zuzustimmen.

