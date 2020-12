Oberster US-Gerichtshof verweigert Pennsylvania Blockade der Wahlergebnisse

Der Oberste US-Gerichtshof lehnte am Dienstag (9.12.) einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung ab. Er wurde von Abgeordneten aus Pennsylvania und Kandidaten, die die Wahlergebnisse im US-Bundesstaat anfechten, gestellt.

Die Antragsteller hatten das Gericht aufgefordert, den Bundesstaat daran zu hindern, weitere Schritte zur Bestätigung der Wahlergebnisse von 2020 zu unternehmen.

Das Gericht ging in seinem Beschluss nicht auf den Antrag auf Überprüfung des Falles ein. In der vollständigen Verfügung des Obersten Gerichtshof hieß es: „Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, der dem Richter Alito vorgelegt und von ihm an das Gericht verwiesen wurde, wird abgelehnt. (pdf)

Die Kläger hatten den Obersten Gerichtshof gebeten (pdf), ihren Antrag auf Unterlassung als Antrag auf ein Berufungsverfahren zu behandeln. Damit war gewollt, dass das Gericht die Entscheidung des Untergerichts in der Sache selbst überprüft.

Ein Richter aus Pennsylvania sagte vergangenen Monat, dass die Kläger wahrscheinlich Erfolg haben würden, und blockierte den Bundesstaat bei der Bestätigung der Wahlergebnisse. Aber der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania hob die einstweilige Verfügung Tage später auf, was zum Showdown vor dem Obersten Gerichtshof der USA führte.

Keinen Präzedenzfall schaffen

Am frühen Dienstag drängten Anwälte, die die Regierung der Demokraten um Tom Wolf vertreten, den Obersten Gerichtshof, die Klage abzulehnen.

„Kein Gericht hat jemals eine Anordnung erlassen, die die Bestätigung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen durch den Gouverneur für ungültig erklärt“, fügten die Anwälte hinzu. Sie argumentierten, dass dies einen Präzedenzfall für die „gerichtliche Ungültigkeitserklärung“ einer Präsidentschaftswahl schaffen könnte.

Der für den Fall zuständige Richter am Obersten Gerichtshof war Samuel Alito. Er wurde 2006 von George W. Bush nominiert.

Die Anordnung kam Stunden, nachdem der Bundesstaat Texas eine Klage direkt beim Obersten Gerichtshof eingereicht hatte, in der behauptet wurde, Pennsylvania, Georgia, Michigan und Wisconsin hätten die Wahlgesetze verfassungswidrig geändert, die Wähler ungleich behandelt und durch die Lockerung der Maßnahmen zur Wahlintegrität erhebliche Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe ausgelöst.

(Mit Material von The Epoch Times USA)