Politiker weltweit begrüßen Trumps Gaza-Deal - Netanyahu schlägt ihn für Friedensnobelpreis vor

In Kürze:

Beide Seiten haben die Vereinbarung in Ägypten unterzeichnet

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schlägt Trump für Friedensnobelpreis vor

schlägt vor Kanzler Merz sieht in dem Abkommen „neue Hoffnung“

sieht in dem Abkommen US-Außenminister Rubio sieht den Durchbruch als „historischen Moment“, der in die Geschichte des Landes eingehen wird

Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt haben die Nachricht über die Einigung zwischen Israel und der Hamas begrüßt.

Ein Ende des Gaza-Kriegs scheint so nah wie noch nie: Beide Seiten unterzeichneten am Donnerstag eine Vereinbarung, mit der die erste Phase eines Friedensplans von US-Präsident Donald Trump umgesetzt werden soll.

Trump gab bekannt, dass die Geiseln voraussichtlich am Montag und Dienstag nach Hause kommen würden und dass die Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen aufgeben werde. Im Gegenzug wird Israel seine Streitkräfte auf eine vereinbarte Linie zurückziehen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu forderte am 9. Oktober, dass US-Präsident Donald Trump den Friedensnobelpreis verliehen werde, weil er nach zwei Jahren des Kampfes zu einem Friedensabkommen zwischen Israel und der Hamas beigetragen habe.

„Geben Sie [Trump] den Friedensnobelpreis – er hat ihn verdient!“, hieß es in einem Beitrag von Netanjahus Büro auf X.

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize – he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025 Mit Klick auf den folgenden Button stimmen Sie zu, dass der Inhalt von twitter geladen wird. Twitter Inhalt laden

Der Gewinner des Friedensnobelpreises soll am Freitag in Norwegen bekannt gegeben werden. Die Nominierungen für den Preis wurden bereits vor der Bekanntgabe des Friedensabkommens zwischen Israel und der Hamas in dieser Woche abgeschlossen.

Kanzler Merz sieht in Abkommen „neue Hoffnung “

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnete das Abkommen als „ermutigend“ und erklärte auf X , die ersten Schritte böten „neue Hoffnung – für die Geiseln und ihre Familien, für die Menschen in Gaza und für die gesamte Region“.

„Wir rufen alle Parteien auf, ihre Versprechen einzuhalten, den Krieg zu beenden und den Weg für einen dauerhaften Frieden zu ebnen. Deutschland wird diesen Prozess weiterhin nachdrücklich unterstützen“,

fügte er hinzu.

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron gehörte zu den europäischen Staats- und Regierungschefs, die das Abkommen am Donnerstag begrüßten. Frankreich werde die Gespräche fortsetzen, um eine politische Lösung zu finden.

„Dieses Abkommen muss das Ende des Krieges und den Beginn einer politischen Lösung auf Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung markieren“, schrieb Macron auf X

Premierminister Starmer: Ein Moment tiefer Erleichterung

Der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich in einer Erklärung auf X ebenfalls erfreut über die Vereinbarung und bezeichnete sie als „einen Moment tiefer Erleichterung, der auf der ganzen Welt zu spüren sein wird“.

„Dieses Abkommen muss nun vollständig umgesetzt werden, ohne Verzögerung, und mit sofortiger Aufhebung aller Beschränkungen für lebensrettende humanitäre Hilfe in Gaza“, betonte er.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lobte die Bemühungen der USA, Katars, Ägyptens und der Türkei, das Abkommen zu ermöglichen. Die EU sei bereit, die Lieferung von Hilfsgütern und den Wiederaufbau Gazas zu unterstützen.

„Diese Chance muss genutzt werden“, schrieb sie auf X . „Es ist die Gelegenheit, einen glaubwürdigen politischen Weg zu dauerhafter Sicherheit und Frieden zu beschreiten – fest verankert in der Zwei-Staaten-Lösung.“

Ähnliche Worte äußerte UN-Generalsekretär António Guterres: „Ich fordere alle Beteiligten auf, diese historische Gelegenheit zu nutzen, um einen glaubwürdigen politischen Weg zu schaffen, der zur Beendigung der Besatzung, zur Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts des palästinensischen Volkes und zur Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung führt, die Israelis und Palästinensern Frieden und Sicherheit ermöglicht.“

Rubio: „Unser Land sollte sehr stolz darauf sein“

US-Außenminister Marco Rubio bekräftigte, dass es ohne die Arbeit von Präsident Donald Trump nicht zu einem Friedensabkommen zwischen Israel und der Hamas gekommen wäre.

„Ich denke, es wird als historischer Moment in die Geschichte unseres Landes eingehen und unser Land sollte sehr stolz darauf sein“, sagte Rubio.

Rubio rekapitulierte die Ereignisse, die zu dem Abkommen führten. Er sagte, es habe mit Trumps Reise in den Nahen Osten im Mai begonnen, bei der er Beziehungen zu den Ländern der Region aufgebaut habe. Sowie mit Trumps „historischem Treffen“ bei den Vereinten Nationen, bei dem er nicht nur arabische Länder, sondern auch Länder mit muslimischer Mehrheit, darunter Indonesien und Pakistan, getroffen habe.

Menschen jubeln am 9. Oktober 2025 auf dem Geiselplatz in Tel Aviv auf die Nachricht von einem neuen Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen. Foto: MAYA LEVIN/AFP via Getty Images

Lindsay Graham: „Gut gemacht, Herr Präsident“

Mike Johnson, der Sprecher des Repräsentantenhauses, bezeichnete das Abkommen als „wirklich historische Errungenschaft“.

„Durch Stärke und Überzeugung hat [Trump] erreicht, worüber andere nur gesprochen haben: die Rückkehr der Geiseln, Sicherheit für Israel und die Schaffung der Grundlagen für einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten.”

Der republikanische Senator Lindsay Graham sagte, er sei „überaus dankbar und froh, dass die Geiseln offenbar freigelassen werden“ und ein Waffenstillstand in Kraft treten wird. Er fügte hinzu, dass die Hamas vollständig entwaffnet und „aus der Zukunft jeder palästinensischen Regierung gestrichen“ werden müsse.

Graham beendete seine Ausführungen mit den Worten: „Gut gemacht, Herr Präsident.“

Minderheitsführer im US-Senat: „Arbeit ist noch nicht vorbei“

Chuck Schumer, der demokratische Minderheitsführer im Senat, sagte, wenn das Abkommen in Kraft trete, werde es „den Familien der Geiseln, ganz Israel und den Palästinensern, die so lange unter dieser schrecklichen humanitären Katastrophe gelitten haben, eine große Erleichterung bringen“.

Er bekräftigte sein Engagement dafür, dass alle Geiseln nach Hause zurückkehren, und sagte: „Die Arbeit ist noch nicht vorbei, aber jeder Schritt, der dazu beiträgt, diesen Albtraum zu beenden, sollte gefeiert und sorgfältig umgesetzt und weiterverfolgt werden.“

Erdoğan will weiter für den palästinensischen Staat kämpfen

Auch Länder in der Region reagierten positiv. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärte auf X , er sei „sehr erfreut“, dass das in Scharm el-Scheich vermittelte Abkommen zu einem Waffenstillstand geführt habe. Gleichzeitig dankte Trump für seinen politischen Einsatz.

Er betonte jedoch, dass die Türkei „weiter für die Errichtung eines palästinensischen Staates kämpfen werde, basierend auf den Grenzen von 1967, mit Ostjerusalem als Hauptstadt, unabhängig, souverän und mit territorialer Integrität“.

Arabische Staaten wie Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien lobten das Abkommen, und auch Länder wie Australien, Kanada, Russland und Indien begrüßten den Schritt.

Trump: Iran befürwortet Abkommen

Präsident Donald Trump sagte, der Iran befürworte das Abkommen zwischen Israel und der Hamas.

„Der Iran ist anders, aber er will am Frieden arbeiten. Jetzt haben sie uns informiert und bestätigt, dass sie dieses Abkommen voll und ganz unterstützen. Sie halten es für eine großartige Sache, das wissen wir zu schätzen und werden mit dem Iran zusammenarbeiten“, sagte Trump während einer Kabinettssitzung.

„Wie Sie wissen, haben wir massive Sanktionen gegen den Iran verhängt und vieles mehr. Wir würden es begrüßen, wenn der Iran sein Land wieder aufbauen könnte, aber er darf keine Atomwaffen besitzen.“

Verwaltung Gazas noch ungeklärt

Das Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu erklärte, dass ein Waffenstillstand erst nach Ratifizierung durch die Knesset, das israelische Parlament, in Kraft treten werde.

Laut Abkommen würden die israelischen Streitkräfte bei Zustimmung auf die vereinbarte Linie zurückgezogen, um die Freilassung der Geiseln vorzubereiten. Während dieser Zeit werden alle militärischen Operationen, einschließlich Luft- und Artillerieangriffe, ausgesetzt, und die Frontlinien bleiben eingefroren, bis die Bedingungen für einen vollständigen, gestaffelten Rückzug erfüllt sind.

Innerhalb von 72 Stunden nach Genehmigung durch die israelische Regierung sollen alle Geiseln – lebend und verstorben – zurückgegeben werden. Ungeklärt bleibt weiterhin die Verwaltung Gazas nach dem Krieg und das endgültige Schicksal der Hamas, die Israels Forderung, ihre Waffen aufzugeben, bislang abgelehnt hat.

(mit Material der Epoch Times)

x Das Adverb sieht falsch platziert oder unnötig aus. Überlegen Sie, es zu löschen.

…aels Forderung, ihre Waffen aufzugeben, bislang abgelehnt hat. (mit Material der Epoch…