Gesichtserkennungssoftware soll Antifa-Mitglieder identifiziert haben

Unschöne Bilder gab es gestern vor dem Capitol in Washington DC zu sehen, als im Zuge der Auszählung der Wahlmännerstimmen Protestanten das Gebäude stürmten. Während die Medien alle Gewalt den Trump-Unterstützern zusprachen, twitterten unzählige Beteiligte, dass die Antifa die friedlichen Demonstranten unterwandert hatte.

Mit einer Gesichtserkennungssoftware sollen bei den zum Teil gewalttätigen Protesten am 6. Januar in und am US-Capitol, dem Regierungssitz in Washington DC, Antifa-Mitglieder erkannt worden sein. Einige der Demonstranten waren gewaltsam in das Gebäude eingedrungen, woraufhin das Gebäude von der Polizei evakuiert und die Auszählungen der Wahlmännerstimmen im Rahmen der US-Präsidentschaftswahl kurzfristig ausgesetzt wurde.

Wie die „Washington Times“ berichtet, gaben Trump-Unterstützer an, dass gewalttätige Linksradikale die friedlichen Demonstranten unterwandert hatten.

Ein pensionierter Militäroffizier sagte der Zeitung, dass die Firma XRVision mit ihrer Software zur Gesichtserkennung die Situation aufgezeichnet habe. Dabei habe man die Aufnahmen von zwei Männern innerhalb des Kongressgebäudes bekannten Antifa-Mitgliedern aus Philadelphia zuordnen können.

Die Quelle stellte der „Times“ den Fotovergleich zur Verfügung.

Einer von beiden hat ein Tattoo, das darauf hinweist, das er ein Stalin-Sympathisant ist. „Die Antifa fördert Anarchie durch Gewalt und will das Ende Amerikas zugunsten eines stalinistischen Staates. ‚Nie wieder USA’ ist einer ihrer Kampfgesänge“, schreibt das Blatt.

Weiter heißt es dort, dass XRVision einen anderen Mann identifiziert habe, der zwar nicht für Verbindungen zur Antifa bekannt ist, der aber bei Klima- und Black Lives Matter-Protesten im Westen auftaucht.

Die republikanische Politikerin Sarah Palin, ehemalige Gouverneurin von Alaska, forderte die Medien auf, die Demonstranten nicht alle über einen Kamm zu scheren. Sie twitterte: Medien: Hört auf die DC-Demonstranten als Konservative, Republikaner, Leute der Tee-Party oder Trump-Unterstützer zu bezeichnen. Schaut genau hin wer diese Menschen sind, die einen scheinbar führungslosen, wahnsinnigen Haufen benutzen, um ein Bild geduldeter Gewalt zu erzeugen. HÖRT AUF.

Media: quit labeling DC protestors “Conservatives, Republicans, Tea Partiers, Trump Supporters, etc” LOOK IN TO WHO THESE PEOPLE ARE who’d choose an apparent leaderless insane swarm to create a perception of condoned violence. KNOCK IT OFF. (1/2) pic.twitter.com/yodPLOsraR — Sarah Palin (@SarahPalinUSA) January 6, 2021

Die zwei republikanischen Kongressabgeordneten, Louie Gohmert und Mo Brooks, äußerten sich ähnlich wie Palin, wobei letzterer erklärte, „die Zeit wird es zeigen“, ob es „ANTIFA-Faschisten in verkehrten MAGA-Hüten“ waren.

In einem Video, das Rogan O’Handley twitterte, ist zu sehen, wie die Polizei die Absperrgitter für die Protestler öffnet und ein Demonstrant, der sich bereits im Innern des Geländes befand, die Masse zu sich winkt. O’Handley schreibt: „Sieht das für andere auch gestellt aus?“

DC police literally opened the “breached” gates to let Trump supporters Does this seem like a setup to anyone else? pic.twitter.com/1VCkmpICb2 — Rogan O’Handley 🇺🇸 (@DC_Draino) January 6, 2021

In einem weiteren Tweet schrieb er: „Es ist extrem einfach für einen radikalen Linken ein Shirt mit US-Flagge anzuziehen und einen MAGA-Hut aufzusetzen, sich in Gewalt zu engagieren und dann die Medien eine ganze Bewegung delegitimieren zu lassen. In der Tat ist es eine bevorzugte Taktik der Diktatur (und 3-Buchstaben-Organisationen).“

Friendly reminder that it’s extremely easy for a radical Leftist to throw on a US flag shirt & MAGA hat, engage in violence, then let the media delegitimize an entire movement In fact, it’s a preferred tactic of dictatorships (and 3 letter agencies)#ColorRevolution — Rogan O’Handley 🇺🇸 (@DC_Draino) January 6, 2021

Der amerikanische Schauspieler Kevin Sorbo twitterte: „An all die Menschen die glauben, dass Trump-Unterstützer den heutigen Vandalismus begangen haben: Wo waren Antifa und BLM, um anzugreifen? Sie tauchen zu jedem einzelnen Event auf, warum nicht bei diesem?“

To all the people who actually believe that it was Trump supporters who started the riot today:

Where was antifa and BLM to counter? They show up to every single event, so why not this one? — Kevin Sorbo (@ksorbs) January 7, 2021

In einem anderen Video auf Twitter aus dem Inneren des Kapitols ist zu sehen, wie ein Polizist – anstatt die Menge aufzuhalten, ihnen eher den Weg nach oben zeigt. So zumindest sieht es der Twitter-User und bezeichnet die Eindringlinge als „bezahlte Krisendarsteller, die wie Unruhestifter aussehen sollen“.

Psyop. Look at the photographers while going up the stairs and at the end. The officer is leading them where to go and gives the guy a little nudge and says “they’re here” when at the 2nd floor and officers just walk up and say “leave”. Paid crisis actors to look like agitators pic.twitter.com/U3BJ4REtpz — Sage+Honey🌱 (@sageandhoney_) January 7, 2021

Und Buchautor Paul Sperry twitterte zum Zeitpunkt der Randale im Capitol, dass ihm ein ehemaliger FBI-Agent gerade geschrieben und bestätigt habe, dass mindestens eine „Bus-Ladung“ von Antifa-Schlägern die friedlichen Trump-Demonstranten unterwandert haben. (nmc)