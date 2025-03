Tabubruch nach fast 40 Jahren: Italien liebäugelt mit Rückkehr zur Atomenergie

Mini-Kernkraftwerke könnten Italiens Energiesicherheit verbessern. Die Regierung in Rom will Millionen Euro in die Kernkraft investieren. Geprüft wird, ob ein staatlich unterstütztes Unternehmen gegründet wird, dass derartige Kernkraftwerke herstellt.