Wegen Huawei: Republikaner wollen Bestätigung der neuen Handelsministerin aufschieben

Der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei befindet sich in den USA auf einer schwarzen Liste des Handelsministeriums. Er habe eine zu enge Verbindung zur KPC lautet der Vorwurf. Republikaner im US-Repräsentantenhaus wollen jetzt bestätigt wissen, dass die von Joe Biden nominierte Kandidatin für den Vorsitz des Ministeriums, zugunsten der nationalen Sicherheit diese Einschränkung beibehält.

Eine Gruppe von Republikanern im US-Repräsentantenhaus will verhindern, dass die von US-Präsident Joe Biden ausgewählte Handelsministerin Gina Raimondo bestätigt wird. Der Präsident soll vorher klären, ob sie Huawei auf der Liste der Handelsbeschränkungen belässt. Das sagte die Gruppe am Dienstag.

Der texanische Abgeordnete Michael McCaul, der oberste Republikaner im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses, führte die Koalition von fast zwei Dutzend Republikanern an. Sie veröffentlichten eine Erklärung, die die Bedrohung umreißt, die der chinesische Telekommunikationsausrüstungsriese ihrer Meinung nach für die nationale Sicherheit darstellt.

Die Erklärung unterstreicht die Bedenken der Gruppe gegenüber Aussagen, die Raimondo während ihrer Nominierungsanhörung vor dem Handelsausschuss des Senats am 26. Januar gemacht hatte. Sie gelobte, die US-Telekommunikationsnetze vor chinesischen Unternehmen zu schützen, lehnte es aber ab, sich dafür einzusetzen, Huawei auf der schwarzen Liste zu belassen.

Die Trump-Administration hatte Huawei aufgrund von Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit auf die „Entity List“ des Handelsministeriums gesetzt – eine schwarze Liste für den Handel.

Die Tatsache, dass die Biden-Administration sich immer noch weigert, sich zu verpflichten, Huawei auf der „Entity List“ des Handelsministeriums zu halten, ist unglaublich alarmierend und gefährlich“, sagten die Republikaner im Repräsentantenhaus in ihrer Erklärung.

„Wir fordern die Senatoren auf, die sich in der Vergangenheit für den Verbleib von Huawei auf der Entity List ausgesprochen haben, ihren Prinzipien treu zu bleiben und die Bestätigung von Frau Raimondo so lange auszusetzen, bis die Biden-Administration ihre Absichten bezüglich Huawei und der Exportkontrollpolitik für ein Land, das Völkermord begeht und unsere nationale Sicherheit bedroht, klarstellt.“

Sie fügten hinzu: „Es gab in der Vergangenheit wiederholt parteiübergreifende Aufrufe, Huawei auf der Entity List zu belassen, wobei Abgeordnete auf beiden politischen Seiten das Unternehmen als nationale Sicherheitsbedrohung bezeichneten.“

There is no doubt that Huawei, a pawn of the #CCP, is a threat to our national security. The Senate should hold on Gov. Raimondo’s confirmation until the Biden Administration clarifies its intentions for Huawei and the Chinese Communist Party. https://t.co/GIQDhPJPs5

— John Joyce (@RepJohnJoyce) February 2, 2021