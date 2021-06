Weltweit zwei Milliarden Corona-Impfungen

Ein Rettungssanitäter impft in einem Bus am 2. Juni 2021 in Glasgow, Schottland. Schottlands nationaler klinischer Direktor, Prof. Jason Leitch, sagte, dass das Land in eine dritte Welle von Covid-19-Fällen eintritt, da die Abriegelungsbeschränkungen nachlassen, aber fügte hinzu: "Die Frage ist, wie groß diese dritte Welle ist." Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images