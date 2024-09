Deutschland Verschiebung der Netzentgelte

Amortisationskonto: Habeck will Kosten für Wasserstoffkernnetz auf Folgegenerationen verteilen

Für den Aufbau des Wasserstoffkernnetzes in Deutschland richtet die Bundesregierung ein sogenanntes Amortisationskonto ein. Damit sollen die zeitlich unterschiedlich hohen Entgeltkosten in die Waage gebracht werden. Was bedeutet das für künftige Netzkunden?