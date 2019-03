Ex-Landeschef der Grünen enthüllt „Sektencharakter“ des Thüringer Landesverbands

Der ehemalige Thüringer Landeschef der Grünen, Rainer Wernicke beschwert sich in einem Brief an den Grünen Parteivorstand über seinen ehemaligen Grünen Landesverband. In dem vierseitigen Brief, der der „Bild“ vorliegt, ist von „konspirativen Hinterzimmertreffen“ mit „Sektencharakter“, Mobbing, Intrigen und Verleumdung die Rede. Kritik übt der ehemalige Landeschef insbesondere auch an der Fraktionsvorsitzenden und Thüringer Politikerin Katrin Göring-Eckardt, die er als „bigotte“ Person bezeichnet.

Die harten Worte des Ex-Landeschefs, der bereits vor einem Jahr aus der Partei ausgetreten ist, kommen überraschend. Eine Nachfrage des „Focus“ bei Wernicke ergab, dass der Brief nicht für die Öffentlichkeit gedacht sei. Er habe den Brief ausschließlich an die persönlichen Parteiadressen von Robert Habeck, Annalena Baerbock sowie Bundesgeschäftsführer Michael Kellner verschickt. Wie das bei der Presse landete, konnte weder er noch eine Anfrage an den Parteivorstand klären.

Mit dem Brief wollte er die Parteispitze über sein Vorhaben unterrichten, bei den kommenden Stadtratswahlen in Rudolstadt als Parteiloser auf der Liste der Linken anzutreten und seine Gründe dafür darzulegen. (nh)