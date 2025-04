Ohne Deutschlandticket steigen viele wieder ins Auto

Viele Inhaber des Deutschlandtickets würden im Fall einer Abschaffung des Angebots häufiger das Auto nehmen. 41,7 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage, die das Bündnis sozialverträgliche Mobilitätswende am Dienstag veröffentlichte, machten diese Angaben.

36,9 Prozent der Befragten gaben an, sie würden ohne das Deutschlandticket andere Tickets kaufen, wodurch ihre Mobilitätskosten in den meisten Fällen steigen würden.

24,7 Prozent würden ihre Fahrten generell reduzieren, wie aus der Umfrage weiter hervorgeht.

Öffentlichen Nahverkehr verbessern

Für 89,3 Prozent der Ticketinhaber ist die langfristige Fortführung des Angebots wichtig und 82,6 Prozent von ihnen gehen davon aus, dass sich eine Abschaffung durch die Bundesregierung politisch negativ für diese auswirken würde.

Um das Deutschlandticket attraktiver zu machen, wünschen sich 49,0 Prozent der Befragten mehr Verlässlichtkeit der öffentlichen Verkehrsmittel. Hier gibt es einen merklichen Ost-West-Unterschied:

Mehr Verlässlichkeit ist der meist genannte Wunsch der Deutschlandticketnutzer in den westlichen Flächenländern mit Ausnahme des Saarlandes. Im Osten hingegen überwiegt die Forderung nach einem Ausbau von Bahn- und Busverbindungen.

Bessere Qualität gesucht

„Barrierefreiheit und angemessene Qualitätsstandards in Hinsicht auf Sauberkeit und Sicherheit müssen in den Verkehrsmitteln und an Haltestellen zur Selbstverständlichkeit werden“, erklärte das Bündnis.

Statt mehr für den ÖPNV zu tun, werden in vielen Regionen jedoch Verbindungen ausgedünnt.“

Dem Bündnis sozialverträgliche Mobilitätswende gehören Gewerkschaften, Sozial-, Wohlfahrts- und Umweltverbände sowie die Evangelische Kirche an.

Für die Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut Civey vom 13. bis zum 19. März 2.000 Kunden des Deutschlandtickets online befragt.

(afp/red)