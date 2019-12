Viel Arbeit: NRW hat 2019 die meisten islamistischen Gefährder abgeschoben

"In diesem Jahr haben wir elf islamistische Gefährder in ihre Heimatstaaten rückgeführt, so viele wie kein anderes Bundesland. NRW hat damit 44 Prozent aller bundesweiten Rückführungen von Gefährdern in 2019 vorgenommen", sagte NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP).

Damit hat Nordrhein-Westfalen 2019 bundesweit die meisten islamistischen Gefährder abgeschoben.

Zudem seien neun weitere Personen aus dem "sicherheitsrelevanten" islamistischen Umfeld außer Landes gebracht worden.