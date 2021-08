Wo sind die Impfwilligen? Lauterbach erntet Spott nach Leverkusen-Bundesligaspiel

Foto: STEFANIE LOOS/AFP via Getty Images

Ein Impfbus mit Karl Lauterbach beim Bundesligaspiel Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach sollte viele Impfungen ermöglichen. Nur – es kamen keine Impf-Interessenten.

„Wer den Schaden hat, hat den Spott“, lautet eine Redewendung, die hier wohl gut zum Tragen kommt: Über die Schusseligkeit von Karl Lauterbach wurde sich im Netz lustig gemacht.

Der SPD-Politiker, der bekannt ist als Mahner der Nation in Sachen Corona und als Gesundheitsexperte häufig in Talkshows von ARD und ZDF auftritt, wollte in Leverkusen vor dem Bundesligaspiel Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach eine PR-Impfaktion durchführen.

Doch der erwartete Ansturm Impfwilliger blieb aus, was Lauterbach sehr verwunderte. Via Twitter fragte er, woran es liegen könnte, dass weitaus weniger Impfinteressenten als erwartet zum Impfbus gekommen waren?

Heute hat das Impfteam Leverkusen vor dem Bayer Stadion geimpft. Wir hatten weitaus weniger Impfinteressenten als erwartet. Was war passiert? Finde den Fehler… pic.twitter.com/ZlzgqfLtiM — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 21, 2021

Kurze Zeit später erfolgte die Erkenntnis in einen weiteren Tweet des Politikers: Er selbst hatte den Veranstalter noch für den Entscheid gelobt, nur Geimpfte und Genesene (2G-Regel) einzulassen.

Genau! Das Spiel war ein 2G Spiel. 😞 Ich hatte dem Team noch dafür gedankt. Nun gut. Wenigstens im Impfzentrum lief es gut. Und Mönchengladbach war chancenlos. — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 21, 2021

In Leverkusen liegt die Inzidenz schon bei 190. NRW verliert die Kontrolle. Wenn wir bis zur Bundestagswahl so weitermachen werden in den nächsten 5 Wochen zu viele Menschen schwer erkranken. Wir sollten jetzt überall wo möglich auch die 2G Regel anwenden. https://t.co/YhLDNuqoYX — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 22, 2021

„RT Deutsch“ kommentierte etwas belustigt, dass Lauterbach „scheinbar erhebliche Probleme damit habe, zwei im Grunde einfache Informationen miteinander zu verknüpfen, aber noch von der nutzlosesten Nummer ein Pressefoto liefert und ihn selbst ein plötzlicher Moment der Selbsterkenntnis nicht davon abhält, sogleich den Choral des ‚wir werden alle sterben‘ frisch anzustimmen.“ (nw)

