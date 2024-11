Politik Bundesamt für Verfassungsschutz

Haldenwang will in den neuen Bundestag – Direktmandat in Wuppertal angestrebt

Den Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) zieht es von der Exekutive in die Legislative: Thomas Haldenwang (CDU) will im Februar 2025 per Direktmandat Abgeordneter im Bundestag werden. Über seine Nachfolge im BfV ist noch nichts bekannt.