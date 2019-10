Spygate-Untersuchung ausgeweitet – Staatsanwalt konzentriert sich auf hochrangige Obama-Beamte

Der US-Staatsanwalt John Durham wird voraussichtlich ein Verhör mit dem ehemaligen CIA-Direktor John Brennan und dem ehemaligen Direktor des nationalen Geheimdienstes James Clapper vornehmen, nachdem seine eigene Untersuchung weiter ausgedehnt wurde. Er war mit der Untersuchung der Ursprünge der Spionageabwehruntersuchung des FBI gegen die Trump-Kampagne im Jahr 2016 beauftragt worden.

Berichten zufolge sind es neue Beweise, die Durham und Generalstaatsanwalt William Barr bei einem Treffen in Rom erhielten, die den Anstoß für die Erweiterung der Untersuchung gaben.

Laut Catherine Herridge von Fox News sagten ihre Quellen, dass Durham jetzt „sehr daran interessiert ist, Brennan und Clapper zu befragen“.

Laut Herridge fanden die Treffen „am 15. und 27. September 2019 in Rom statt“, und während einer oder beider dieser Reisen erhielten Barr und Durham „neue Beweise“.

Die Nachricht beantwortet monatelange Spekulationen darüber, ob die ehemaligen Top-Obama-Beamten Brennan und Clapper wegen ihrer Beteiligung an der Untersuchung und der Spionage gegen die Trump-Kampagne befragt werden würden.

Vor kurzem wurde in einem Gerichtsantrag des Anwalts des ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn enthüllt, dass das Justizministerium (DOJ) zwei Handys von Joseph Mifsud erhalten hatte. Mifsud ist ein maltesischer Professor, der eine Schlüsselrolle bei der Entscheidung des FBI gespielt hatte, eine Untersuchung gegen die Trump-Kampagne zu eröffnen.

Noch am 5. Oktober, berichtete Politico, dass Durham „keine Verhöre mit einem der FBI- oder DOJ-Mitarbeiter angefordert habe, die direkt an der Einleitung der Russland-Untersuchung im Jahr 2016 beteiligt waren oder davon wussten, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen“.

Laut einem Artikel der New York Times vom 19. Oktober hat Durham jedoch bereits „etwa zwei Dutzend ehemalige und aktuelle FBI Beamte“ befragt und die „Anzahl der Interviews zeige, dass Mr. Durhams Untersuchungen weiter fortgeschritten sind als bisher bekannt“. Die Zeitung berichtete auch, dass Durhams Bemühungen von „zwei ehemaligen leitenden FBI Agenten“ unterstützt würden, die bei der Untersuchung helfen.

Einer der ehemaligen FBI-Beamten, die Durhams Untersuchung unterstützen, soll John C. Eckenrode sein, der einst mit Patrick J. Fitzgerald im Leckagefall Valerie Plame zusammenarbeitete. Eckenrode kannte Durham angeblich aus seiner Zeit als FBI-Agent in Connecticut, wo Durham Staatsanwalt war. Eckenrode leitete auch „das Büro des FBI in Philadelphia“, bevor er 2006 aus dem FBI ausschied.

Zusätzlich zu den Dutzenden FBI-Befragungen hat Durhams Ermittlungsteam Berichten zufolge auch „Beamte aus dem Büro des Direktors des nationalen Geheimdienstes befragt“. Clapper selbst scheint noch nicht zu den Befragten zu gehören. Noch haben Durham oder sein Team nicht das CIA-Personal befragt oder verhört.

Die Anzahl der durchgeführten Befragungen sowie der größere Umfang deuten darauf hin, dass Durham alle verfügbaren Fakten, Beweise und Daten gesammelt hat, bevor er sich an die zentralen Personen seiner Untersuchung wandte.

Am 19. Oktober, berichtete NBC News, dass Durham „seine Absicht bekundet hat, eine Reihe von aktuellen und ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern zu befragen, die an der Untersuchung von Russlands Bemühungen beteiligt waren, sich in die Präsidentschaftswahl 2016 einzumischen, einschließlich des ehemaligen CIA-Direktors John Brennan und des ehemaligen Direktors des nationalen Geheimdienstes James Clapper„.

Es wurde auch berichtet, dass Durham „darum gebeten hat, mit CIA-Analysten zu sprechen, die an der nachrichtendienstlichen Beurteilung der Aktivitäten Russlands beteiligt waren, was einige von ihnen veranlasste, Anwälte zu engagieren“.

Gemäß dem Artikel haben „Beamte des Justizministeriums gesagt, dass Durham etwas Wichtiges gefunden hat und dass Kritiker vorsichtig sein sollten“.

Zusätzlich merkten die NBC Nachrichten an, dass, obgleich die Untersuchung nicht als strafrechtliche Ermittlung begann, Beamte des Justizministeriums nicht kommentieren wollten, ob sie sich jetzt in eine solche verwandelt hat“.

Brennan sagte zu MSNBC – bei denen er als bezahlter Kommentator arbeitet -, dass „ich angeblich von Mr. Durham im Rahmen dieser Nicht-Untersuchung interviewt werden würde“.

Unterdessen berichtete Fox News, dass „basierend auf dem, was er gefunden hat, Durham seine Untersuchung erweitert hat“ und der Untersuchung dafür weitere „Agenten und Ressourcen“ hinzugefügt hat. Darüber hinaus berichtete Fox, dass der „Zeitraum der Untersuchung vom Beginn der Spionageabwehruntersuchungen des FBI bis zur Wahl auf einen Zeitraum nach den Wahlen bis zum Frühjahr 2017 angewachsen ist, bis Robert Mueller zum Sonderermittler ernannt wurde“.

CIA-Aktivitäten

Irgendwann Mitte 2016 bildete Brennan eine behördenübergreifende Task Force mit Sitz bei der CIA, um Vorwürfe ausländischer Geheimdienste gegen die Trump-Kampagne zu untersuchen. Brennan beschrieb die Bildung der Task Force während eines Interviews mit Rachel Maddow von MSNBC am 17. August 2018:

Rachel Maddow: „Also, es ist eine Geheimdienstoperation zwischen….“

John Brennan: „Richtig. Wir haben ein Fusionszentrum bei der CIA eingerichtet, das die Offiziere der[National Security Agency] und des FBI mit dem CIA zusammenbrachte, um sicherzustellen, dass diese sprichwörtlichen Punkte verbunden sind.“

Zusätzlich waren Brennan und einige seiner CIA-Analysten zusammen mit Clapper für eine Reihe von drei Berichten verantwortlich, die verwendet wurden, um das Gerücht der Trump-Russland Absprachen zu unterstützen. Der erste Bericht wurde am 7. Oktober 2016 und der zweite am 29. Dezember 2016 veröffentlicht.

Der dritte Bericht „Assessing Russian Activities and Intentions in Recent U.S. Elections“ – auch bekannt als das „Intelligence Community Assessment“ (ICA) – wurde am 6. Januar 2017 veröffentlicht.

Im ICA wurde behauptet, dass „Putin und die russische Regierung eine klare Präferenz für den [inzwischen] gewählten Präsidenten Trump entwickelt hatten“ und erklärte, dass „Putin und die russische Regierung danach strebten, die Wahlchancen des [inzwischen] gewählten Präsidenten Trump nach Möglichkeit zu verbessern, indem sie Ex-Außenministerin Clinton diskreditierten und sie ihm gegenüber öffentlich schlecht dastehen ließen“.

Der Bericht spielte eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der inzwischen widerlegten Behauptung, Trump habe mit Russland zusammengearbeitet.

Während Brennan vor dem Kongress verneinte, dass das Steele-Dossier im ICA verwendet wurde, fügte er dem [streng geheimen] ICA eine zweiseitige Zusammenfassung des Dossiers bei, die er zusammen mit Clapper und Comey am 6. Januar 2017 an den damaligen Präsidenten Barack Obama gab.

Insbesondere Admiral Mike Rogers, damals Leiter der National Security Agency, widersprach öffentlich den Feststellungen des ICA, wies ihm nur ein mittelmäßiges Vertrauensniveau zu und sagte dem Kongress später, dass der Bericht „nicht das gleiche Maß an Herkunftsnachweisen und das gleiche Maß an mehreren Quellen“ habe [wie hoch vertrauenswürdige Berichte].

Einsatz von inoffiziellem Erkenntnissen ausländischer Nachrichtendienste

Brennan machte auch wiederholten Gebrauch von fragwürdigen Geheimdienst-Informationen ausländischer Dienste und gab sie an das FBI weiter.

Brennan sagte vor dem Kongress im Mai 2017 aus, dass alle Informationen, insbesondere „alles, was die an der Trump-Kampagne beteiligten Personen betrifft, mit dem Büro [FBI] geteilt wurden“. Brennan gab auch zu, dass es seine Informationen waren, die geholfen haben, die FBI-Untersuchung zu beginnen:

„Ich war mir der Erkenntnisse und Informationen über Kontakte zwischen russischen Beamten und US-Personen bewusst, die in meinem Kopf Bedenken darüber aufkommen ließen, ob diese Personen mit den Russen entweder bewusst oder unbewusst zusammenarbeiteten oder nicht, und sie dienten als Grundlage für die FBI-Untersuchung, um festzustellen, ob eine solche Absprache [oder] Zusammenarbeit stattfand.“

Clapper bestätigte persönlich die Beteiligung ausländischer Geheimdienste, während seiner Zeugenaussage vor dem Kongresses im Mai 2017:

Senatorin Dianne Feinstein (D-Kalifornien): „Im Frühjahr 2016 gaben mehrere europäische Verbündete zusätzliche Informationen an die Vereinigten Staaten über Kontakte zwischen der Trump-Kampagne und den Russen weiter. Ist das korrekt?“

Clapper: „Ja, das ist es, und es ist auch sehr sensibel. Die Besonderheiten sind sehr sensibel.“

Aber es gibt ein bedeutendes Problem mit Brennans anhaltendem Transfer von Auslandsnachrichten, die zur Einleitung der Spionageabwehruntersuchung des FBI gegen die Trump-Kampagne am 31. Juli 2016 führte.

Repräsentant Devin Nunes (R-Calif.), der die elektronische Kommunikation gesehen hatte, die verwendet wurde, um offiziell die Spionageabwehruntersuchung des FBI zu eröffnen, hat öffentlich erklärt: „Wir wissen jetzt, dass es keine offiziellen Geheimdiensterkenntnisse gab, die benutzt wurden, um diese Untersuchung zu starten“.

Diese Ansicht wurde durch den ehemaligen Repräsentanten Trey Gowdy unterstützt, als er zu den Rollen Brennans und des ehemaligen FBI-Direktors James Comey feststellte: „Es wird interessant werden, wenn sie anfangen, sich gegeneinander zu stellen. Ich habe das Dokument gesehen. Ich werde nicht mehr als das sagen: Comey hat ein besseres Argument als Brennan, basierend auf dem, was ich gesehen habe.“

Einsatz von Reverse Targeting

Zusätzlich zum Einsatz inoffizieller Auslandsinformationen schien Brennan „Reverse Targeting“ bei Mitgliedern der Trump-Kampagne eingesetzt zu haben. Reverse Targeting bezieht sich darauf, eine ausländische Person mit der Absicht auszuspionieren, Daten über einen US-Bürger zu erhalten. Während eines Interviews mit MSNBC am 17. August 2018, sagte Brennan das Folgende:

„Wir nennen es beiläufige Sammlung im Hinblick auf die ausländischen Geheimdienstbehörden der CIA. Jedes Mal, wenn wir zufällig Informationen über eine US-Person sammeln könnten, würden wir diese an das FBI übergeben, weil es die rechtliche Befugnis dazu hat. Wir würden diese Art von Ermittlungen, wie Sie wissen, nicht weiterverfolgen. Wir würden es dem FBI übergeben. Also haben wir Dinge aufgegriffen, die für das FBI von großer Relevanz waren und wir wollten sicherstellen, dass sie dort ankommen – damit sie es zusammenbringen können, mit dem, was sie hier im Land sammeln.“

Nach den Gesetzen zur Überwachung der USA sollen jedoch die Identitäten von US-Bürgern geschützt werden. Bestimmungen, die als Minimierungsverfahren bekannt sind, sollen Informationen schützen, die im Zuge der Auslands-Überwachung „zufällig gesammelt“ werden.

Noch wichtiger ist, dass die von Brennan beschriebene Sammlung nicht zufällig, sondern gezielt war.

Brennan begann die Erkenntnisse ausländischer Dienste – inoffiziell in der Natur und außerhalb der offiziellen Kanäle an ihn weitergegeben – die über Mitglieder der Trump-Kampagne gesammelt wurden, in die Kanäle des FBI einzuspeisen. Wiederholte Transfers von Nachrichten ausländischer Dienste, durch CIA-Direktor Brennan weitergegeben, halfen dabei, das FBI dazu zu bringen, eine formelle Spionageabwehruntersuchung durchzuführen.

Diese Aktionen von Brennan könnten genau der Grund sein, warum sich sowohl Barr als auch Durham auf die Ereignisse konzentrieren, die zur Einleitung der Untersuchung der Trump-Kampagne durch das FBI geführt haben.

Durhams Untersuchung ist angeblich breiter angelegt als die Untersuchung des FISA-Missbrauchs durch den Generalinspektor des Justizministeriums, Michael Horowitz. Barr hat gesagt, dass sich die Untersuchung des Generalinspekteurs auf „einen definierten Bereich…. die Verwendung elektronischer Überwachung, die gegen Carter Page, einen Wahlkampfhelfer Trumps, ausgerichtet war“ konzentriert und auf Beamte innerhalb des DOJ beschränkt ist.

Dennoch soll Durham mit Horowitz in Kontakt gestanden haben, dessen Untersuchung „auf mehr als 2.800 Vorladungen, fast 500 Durchsuchungsbefehle, 13 Anfragen an ausländische Regierungen nach Beweisen und Befragungen von etwa 500 Zeugen angewachsen ist“, so der Washington Examiner. Die Ermittlungsbemühungen des IG haben wahrscheinlich dazu beigetragen, Durham bei der Leitung und dem Umfang seiner laufenden Untersuchung zu unterstützen.

Wie Barr in einem Interview mit CBS News im Mai 2019 feststellte: „Ich hatte viele Fragen darüber, was los war. Ich nahm an, dass ich Antworten bekomme, wenn ich nachsehen gehe und ich habe keine Antworten bekommen, die zufriedenstellend sind. In der Tat habe ich jetzt wahrscheinlich mehr Fragen und sehe, dass einige der Fakten, die ich verstanden habe, nicht mit den offiziellen Erklärungen dessen zusammenpassen, was passiert ist.“

Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von al)

Originalartikel: Focus of Durham Probe Shifts to Senior Obama Officials