Logo Epoch Times

vor 10 Minuten

Französischer Verteidigungsminister Lecornu zum Premier ernannt

vor 16 Minuten

Nach Israels Luftangriff in Katar: Baerbock spricht von „Eskalation“

vor 26 Minuten

Polen schließt Grenze zu Belarus - wegen Militärmanöver mit Russland

vor 39 Minuten

Fund von Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen - Entschärfung in der Nacht

vor einer Stunde

Forsa: AfD hält Rekordniveau - Merz rutscht auf Tiefstwert

vor einer Stunde

Polizei ermittelt in mehreren Städten zu Sprachtest-Betrug

vor 2 Stunden

19 EU-Länder beantragen Verteidigungskredite in Höhe von 150 Milliarden Euro

vor 2 Stunden

Baerbock jetzt offiziell Präsidentin der UN-Vollversammlung

vor 2 Stunden

Mysteriöse gigantische Gammastrahlenexplosion lässt Astronomen rätseln

vor 3 Stunden

Explosionen in Doha: Israels Armee greift Hamas-Spitze in Katar an

Logo Epoch Times
Mit einer neuartigen Festkörperbatterie

Von Stuttgart nach Malmö: Mercedes EQS schafft Reichweite von 1.200 Kilometer

Mercedes hat mit einem Elektrofahrzeug des Typs EQS mit Festkörperbatterie erfolgreich eine Demonstrationsfahrt über eine Strecke von 1.205 Kilometer absolviert – ohne nachladen zu müssen. Am Ziel in Malmö war sogar noch eine Restreichweite von 137 Kilometer vorhanden.

top-article-image

Ein Mercedes EQS SUV von 2022 (Symbolbild).

Foto: Mercedes-Benz AG/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der Autohersteller Mercedes hat mit einem Elektrofahrzeug des Typs EQS und einer neuartigen Festkörperbatterie erfolgreich eine Demonstrationsfahrt über eine Strecke von 1205 Kilometer absolviert, ohne zwischendurch nachladen zu müssen.
Die Fahrt auf der Strecke von Stuttgart nach Malmö setze „neue Maßstäbe in der Elektromobilität und zeigt eindrucksvoll das Potenzial und die Alltagstauglichkeit einer zukünftigen Batterietechnologie“, erklärte das Unternehmen.
Am Zielort Malmö war demnach sogar noch eine Restreichweite von 137 Kilometer vorhanden. Damit sei „bewiesen, dass diese Technologie nicht nur im Labor, sondern auch unter realen Bedingungen überzeugt“, erklärte Mercedes.

Lithium-Metall-Festkörperbatterie verbaut

Eingesetzt wurde den Angaben zufolge eine Lithium-Metall-Festkörperbatterie in einem leicht modifizierten EQS-Fahrzeug. Durch ein pneumatisches System gelang es laut den Unternehmensangaben, den nutzbaren Energieinhalt der Batterie um 25 Prozent zu steigern. Gewicht und Größe seien mit der einer EQS-Standardbatterie vergleichbar gewesen.
„Die Festkörperbatterie ist ein echter Gamechanger für die Elektromobilität“, erklärte der für Entwicklung zuständige Mercedes-Benz-Vorstand Markus Schäfer. „Unser Ziel ist es, Innovationen wie diese bis zum Ende der Dekade in die Serienproduktion zu bringen und unseren Kunden ein neues Maß an Reichweite und Komfort zu bieten“, kündigte er an.
Auch weitere Hersteller arbeiten derzeit an der Serienproduktion von Elektroautos mit einer Reichweite von mehr als tausend Kilometer, allerdings bislang durchweg im hochpreisigen Segment. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.